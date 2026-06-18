FOTO Sjećate se Mirjane iz BB-a? U showu se skidala i svađala, a i sada voli pokazati guzu

Na jednom ljetovanju u Medulinu zaljubila se u Austrijanca Renea, a za njega se udala i danas imaju sinčića. Živi relativno povučeno, ali i dalje na društvenim mrežama pozira u atraktivnim kombinacijama
Mirjana Praizović iz Laktaša u Bosni i Hercegovini proslavila se 2015. sudjelovanjem u regionalnoj verziji realityja 'Big Brother'.
| Foto: rtl
Mirjana Praizović iz Laktaša u Bosni i Hercegovini proslavila se 2015. sudjelovanjem u regionalnoj verziji realityja 'Big Brother'. |
Foto: rtl
Mirjana Praizović iz Laktaša u Bosni i Hercegovini proslavila se 2015. sudjelovanjem u regionalnoj verziji realityja 'Big Brother'.
| Foto: rtl
Foto RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Foto RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Foto Screenshot Youtube
Ostala je zapamćena kao jedna od najkontroverznijih natjecatelja te sezone, a često je vodila burne svađe sa Zoricom Marković i sestrama Šegetin.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Provocirala je svoje sustanare, a BB kućom često hodala polugola.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Nekoliko puta se i potpuno skinula i pokazala sve svoje atribute.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Foto Youtube/screenshot - Ilustracija
Foto Youtube/screenshot - Ilustracija
Sudjelovala je u kontroverznim 'Parovima' i vezi s Nenadom Marinkovićem Gastozzom.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Foto Screenshot Youtube
Foto Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Foto Screenshot Youtube
Naime, Mira je ubrzo nakon završetka srednje škole ugradila silikone u grudi te je u showu često isticala koliko voli svoje tijelo.
| Foto: Instagram
Operirala je i nos, popravila grudi i stavila umetke u stražnjicu.
| Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Bila je česta gošća noćnih klubova.
| Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
No danas vodi drugačiji, mirniji život.
| Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Foto Grgur Zucko/PIXSELL
Foto Grgur Zucko/PIXSELL
Na jednom ljetovanju u Medulinu zaljubila se u Austrijanca Renea Obergantschniga, za kojeg se kasnije udala.
| Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Živi mirno u Austriji, a godine 2020. dobili su i sina Konstantina.
| Foto: Instagram/The Turner Twins
Život joj se promijenio nakon što je postala majka.
| Foto: Instagram / ginemargrethe
Mirjana i Rene zatim su odlučili obnoviti zavjete pa su organizirali i drugo vjenčanje, no umjesto klasične vjenčanice tada je nosila tradicionalnu alpsku nošnju.
| Foto: privatna arhiva
- Odlučili smo se vjenčati i u crkvi jer to dosad nismo napravili, a ujedno smo krstili i našega sina - rekla nam je tad Mirjana.
| Foto: Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Godine 2021. izgubila je majku.
| Foto: Instagram
To me jako unazadilo u mnogim poljima u životu. Svakih nekoliko mjeseci idem za Laktaše jer mi jako nedostaje obitelj koju tamo imam. U Austriji sam, nažalost, sama, nemam nikog poznatog - ispričala nam je.
| Foto: Instagram
Mirjana ne krije da je radila razne stvari u reality showu, ali i danas stoji iza njih i ne kaje se ni zbog čega.
| Foto: Instagram
Što se tiče realityja, istina je da sam dosta gluposti radila, ali ne kajem se ni zbog čega jer mi je to u tom trenutku bilo zanimljivo. Naravno da bih ponovno ušla u neki reality. To mi je skroz zanimljivo - otkrila je ona.
| Foto: Instagram
Pogledajte kako Mirjana danas izgleda.
| Foto: Instagram
Ofarbala se u crvenu boju, a i dalje je atraktivnog izgleda.
| Foto: Instagram
Foto instagram
I dalje često svoje pratitelje na Instagramu počasti atraktivnim fotografijama.
| Foto: instagram
Sada je objavila i kako uživa na gliseru na Mallorci, pokazavši pritom guzu u bikiniju.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram