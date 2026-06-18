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NE SRAMI SE

FOTO Sjećate se Mirjane iz BB-a? U showu se skidala i svađala, a i sada voli pokazati guzu

Na jednom ljetovanju u Medulinu zaljubila se u Austrijanca Renea, a za njega se udala i danas imaju sinčića. Živi relativno povučeno, ali i dalje na društvenim mrežama pozira u atraktivnim kombinacijama
FOTO Sjećate se Mirjane iz BB-a? U showu se skidala i svađala, a i sada voli pokazati guzu
Mirjana Praizović iz Laktaša u Bosni i Hercegovini proslavila se 2015. sudjelovanjem u regionalnoj verziji realityja 'Big Brother'. | Foto: rtl
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Mirjana Praizović iz Laktaša u Bosni i Hercegovini proslavila se 2015. sudjelovanjem u regionalnoj verziji realityja 'Big Brother'. | Foto: rtl
Komentari 1

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