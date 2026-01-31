Obavijesti

FOTO Sjećate se ove ljepotice? Imala je veliki eurovizijski hit, pogledajte kako danas izgleda

Pjevačica Helena Paparizou predstavljala je Grčku na Eurosongu 2005. godine te je čitav svijet "zarazila" hitom "My Number One". Upravo Grčka te je godine prvi put odnijela pobjedu na tom natjecanju, a Paparizou je do danas ostvarila zavidnu karijeru u svojoj zemlji, ali i šire. Danas slavi 44. rođendan.
ARHIVA - Eurovizija 2005., Boris Novković završio na 11. mjestu s pjesmom 'Vukovi umiru sami'
Helena Paparizou rođena je u Švedskoj, gdje je pokrenula glazbenu karijeru. Čitav život živi na relaciji između Švedske i Grčke zbog podrijetla svojih roditelja. Bila je članica grupe laïko s kojom je 2001. predstavljala Grčku na Eurosongu. Kada se grupa raspala pokrenula je samostalnu karijeru. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
