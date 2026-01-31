FOTO Sjećate se ove ljepotice? Imala je veliki eurovizijski hit, pogledajte kako danas izgleda

Toni Mavridis bio joj je menadžer i zaručnik od 1999. do 2011. godine. Upoznali su se preko Helenine sestre, a ona je u tom trenutku imala 17 godina. Njihova veza neko vrijeme je u javnosti bila kontroverzna zbog velike razlike u godinama. Naime, Mavridis je 11 godina stariji od pjevačice. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL