FOTO Sjećate se ove ljepotice? Imala je veliki eurovizijski hit, pogledajte kako danas izgleda

Pjevačica Helena Paparizou predstavljala je Grčku na Eurosongu 2005. godine te je čitav svijet "zarazila" hitom "My Number One". Upravo Grčka te je godine prvi put odnijela pobjedu na tom natjecanju, a Paparizou je do danas ostvarila zavidnu karijeru u svojoj zemlji, ali i šire. Danas slavi 44. rođendan.
Helena Paparizou rođena je u Švedskoj, gdje je pokrenula glazbenu karijeru. Čitav život živi na relaciji između Švedske i Grčke zbog podrijetla svojih roditelja. Bila je članica grupe laïko s kojom je 2001. predstavljala Grčku na Eurosongu. Kada se grupa raspala pokrenula je samostalnu karijeru.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
|
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Paparizou se u velikom stilu vratila na eurovizijsku pozornicu 2005. godine kada je i odnijela pobjedu pjesmom "My Number One". Grčka je tada prvi put pobijedila na Eurosongu.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Helena je nakon pobjede pokušala lansirati međunarodnu karijeru, što joj je djelomično i uspjelo, no dalje od eurovizijskoga hita nije imala većih uspjeha na engleskom jeziku.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
U Grčkoj je pak ostvarila zavidnu karijeru. Dosad je objavila 10 studijskih albuma te je sudjelovala u televizijskih showovima kao što su "Dancing on ice" i "Let's dance" u grčkoj varijanti.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Od 2016. godine sutkinja je u grčkoj inačici showa "The Voice", a na društvenim mrežama nerijetko dijeli detalje sa snimanja.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Toni Mavridis bio joj je menadžer i zaručnik od 1999. do 2011. godine. Upoznali su se preko Helenine sestre, a ona je u tom trenutku imala 17 godina. Njihova veza neko vrijeme je u javnosti bila kontroverzna zbog velike razlike u godinama. Naime, Mavridis je 11 godina stariji od pjevačice.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nakon njega ljubila je Andreasa Kapsalisa s kojim je deset godina bila u braku. Par se razišao prošle godine.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Z5327 Soeren Stache
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Z5327 Soeren Stache/DPA
Foto Helena Paparizou/Instagram
Foto Helena Paparizou/Instagram
Foto Helena Paparizou/Instagram
Foto Helena Paparizou/Instagram
Foto Helena Paparizou/Instagram
Foto Helena Paparizou/Instagram
Foto Helena Paparizou/Instagram
Foto Helena Paparizou/Instagram