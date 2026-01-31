Obavijesti

Show

Komentari 0
NE ŽURI IM SE PRED OLTAR

Zaručila se Nikolina Ćosić, bivša HRT-ova voditeljica: Otkrila je sve detalje romantične prosidbe

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Zaručila se Nikolina Ćosić, bivša HRT-ova voditeljica: Otkrila je sve detalje romantične prosidbe
2
Foto: Instagram

Ćosić je prije godinu dana otišla s HRT-a i vratila se u Osijek. Nakon tri godine veze se nedavno i zaručila, i to tijekom putovanja na Karibe...

Admiral

Bivša HRT-ova voditelja i novinarka Nikolina Ćosić zaručila se nakon tri godine veze. Njezin partner Marko Stjepanek, inače vlasnik jedne IT tvrtke, zaprosio ju je tijekom putovanja na Karibe. Nikolina je za Story ispričala detalje te otkrila da ju je iznandio u hotelskoj sobi gdje su je dočekale latice ruža, cvijeće i tri papira s tekstom. 

POSVEĆEN ZDRAVLJU Bivše TV voditeljice zvijezde su novog podcasta Vox Medicus
Bivše TV voditeljice zvijezde su novog podcasta Vox Medicus

- Taman smo prije ulaska komentirali kako je usluga u resortu odlična pa sam pomislila da je to nešto što nam je pripremilo osoblje hotela - ispričala je. No ubrzo je shvatila da se radi o nečemu drugačijem. 

Foto: Instagram

- Kad sam prišla bliže, vidjela sam da je tekst na hrvatskom. Okrenula sam se prema njemu, a on je već klečao - rekla je. Posebnu dozu romantike dala je priča s početka njihove veze. Kako je ispričala Nikolina, tada je svome odabraniku iz zafrkancije rekla da joj treba napisati 10 razloga zašto bi trebala biti s njime. 'On je rekao da će ih napisati sto', ispričala je. 

Tijekom godina je skupljao, zapisao njih 99 na papire, a stoti ugravirao na prsten. 

NAKON 6 GODINA RADA Voditeljica Nikolina Ćosić odlazi s HRT-a: Kolege joj pripremile emotivan video, rasplakala se
Voditeljica Nikolina Ćosić odlazi s HRT-a: Kolege joj pripremile emotivan video, rasplakala se

- Za mene je to bilo predivno iznenađenje. Za njega malo kompliciranije jer je pokušao sve dogovoriti s recepcijom hotela, ali su se pogubili pa je prosidba ispala dan kasnije nego što je planirano - dodala je kroz smijeh. 

Foto: Instagram

Iako su oboje iz Osijeka, Nikolina i Marko upoznali su se u Zagrebu, kada se njihovo društvo spontano spojilo tijekom jednog izlaska. Ispričala je kako su odmah 'kliknuli', no prošlo je nekoliko mjeseci prije nego što su ušli u vezu. A vjenčanje? Nikolina kaže da im se ne žuri. 'Sigurno neće biti ove godine', otkrila je. 

Ćosić je prije gotovo godinu dana otišla s HRT-a nakon šest godina. Bila je jedna od najmlađih članica Informativnog programa i vodila popodnevni Dnevnik. Danas radi u PR-u, a vodi i uređuje pocast Vox Medicus, posvećen medicinskim temama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Umrla je Catherine O'Hara, Kevinova mama u 'Sam u kući'
U 72. GODINI

Umrla je Catherine O'Hara, Kevinova mama u 'Sam u kući'

Catherine Anne O’Hara ostavila je neizbrisiv trag u filmskoj industriji tijekom karijere koja je trajala desetljećima. Pamtimo je po kultnom božićnom klasiku, ali i po filmu 'Bubimir'
ŠOK FOTOGRAFIJA Sjećate li se hrvatske navijačice Magdalene? Evo kako ona danas izgleda
NEPREPOZNATLJIVA

ŠOK FOTOGRAFIJA Sjećate li se hrvatske navijačice Magdalene? Evo kako ona danas izgleda

Navijačica Magdalena Keškić privukla je pozornost javnosti nakon Svjetskom prvenstvu u Katru zbog zanimljivog izgleda
Dodijeljene nagrade Cesarica: Evo tko je sve bio na partyju i koji su glazbenici nagrađeni
VELIKA GALERIJA

Dodijeljene nagrade Cesarica: Evo tko je sve bio na partyju i koji su glazbenici nagrađeni

Na Cesarica gala party u Laubi dodijeljene su glazbene nagrade. Osim toga, okupljene su zabavljali Jakov Jozinović i Matija Cvek. Nagradu za Bestseller i Digitalni Bestseller pripale su Thompsonu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026