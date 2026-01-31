Zaručila se Nikolina Ćosić, bivša HRT-ova voditeljica: Otkrila je sve detalje romantične prosidbe

Bivša HRT-ova voditelja i novinarka Nikolina Ćosić zaručila se nakon tri godine veze. Njezin partner Marko Stjepanek, inače vlasnik jedne IT tvrtke, zaprosio ju je tijekom putovanja na Karibe. Nikolina je za Story ispričala detalje te otkrila da ju je iznandio u hotelskoj sobi gdje su je dočekale latice ruža, cvijeće i tri papira s tekstom.

- Taman smo prije ulaska komentirali kako je usluga u resortu odlična pa sam pomislila da je to nešto što nam je pripremilo osoblje hotela - ispričala je. No ubrzo je shvatila da se radi o nečemu drugačijem.

Foto: Instagram

- Kad sam prišla bliže, vidjela sam da je tekst na hrvatskom. Okrenula sam se prema njemu, a on je već klečao - rekla je. Posebnu dozu romantike dala je priča s početka njihove veze. Kako je ispričala Nikolina, tada je svome odabraniku iz zafrkancije rekla da joj treba napisati 10 razloga zašto bi trebala biti s njime. 'On je rekao da će ih napisati sto', ispričala je.

Tijekom godina je skupljao, zapisao njih 99 na papire, a stoti ugravirao na prsten.

- Za mene je to bilo predivno iznenađenje. Za njega malo kompliciranije jer je pokušao sve dogovoriti s recepcijom hotela, ali su se pogubili pa je prosidba ispala dan kasnije nego što je planirano - dodala je kroz smijeh.

Foto: Instagram

Iako su oboje iz Osijeka, Nikolina i Marko upoznali su se u Zagrebu, kada se njihovo društvo spontano spojilo tijekom jednog izlaska. Ispričala je kako su odmah 'kliknuli', no prošlo je nekoliko mjeseci prije nego što su ušli u vezu. A vjenčanje? Nikolina kaže da im se ne žuri. 'Sigurno neće biti ove godine', otkrila je.

Ćosić je prije gotovo godinu dana otišla s HRT-a nakon šest godina. Bila je jedna od najmlađih članica Informativnog programa i vodila popodnevni Dnevnik. Danas radi u PR-u, a vodi i uređuje pocast Vox Medicus, posvećen medicinskim temama.