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33 GODINE OD PREMIJERE

FOTO Sjećate se tko je glumio u filmu "Jurassic Park"? Evo kako zvijezde izgledaju danas

Prošle su 33 godine otkako je osebujni industrijalac John Hammond (Richard Attenborough) publiku prvi put poveo u čudesni svijet Jurskog parka. Film je premijerno prikazan na današnji dan 1993. godine te je brzo postao jedan od najvećih filmskih fenomena svoga vremena. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava danas.
FOTO Sjećate se tko je glumio u filmu "Jurassic Park"? Evo kako zvijezde izgledaju danas
"Jurassic Park" ostvario je golem komercijalni uspjeh i osvojio publiku diljem svijeta zahvaljujući revolucionarnoj kombinaciji računalno generiranih vizualnih efekata, impresivnih animatroničkih modela i prepoznatljive redateljske vještine Stevena Spielberga. Ipak, velik dio njegove trajne popularnosti duguje iznimno dobro odabranoj glumačkoj postavi. | Foto: Youtube/Screenshoot
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"Jurassic Park" ostvario je golem komercijalni uspjeh i osvojio publiku diljem svijeta zahvaljujući revolucionarnoj kombinaciji računalno generiranih vizualnih efekata, impresivnih animatroničkih modela i prepoznatljive redateljske vještine Stevena Spielberga. Ipak, velik dio njegove trajne popularnosti duguje iznimno dobro odabranoj glumačkoj postavi. | Foto: Youtube/Screenshoot
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