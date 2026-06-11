FOTO Sjećate se tko je glumio u filmu "Jurassic Park"? Evo kako zvijezde izgledaju danas

Joseph Mazzello počeo je graditi svoju glumačku karijeru puno prije nego što se našao u bijegu pred dinosaurima i penjao po električnim ogradama na otoku Isla Nublar. Mladi glumac već je privukao pozornost Hollywooda ulogama u filmovima "Radio Flyer" i "Jersey Girl", a posebno je zaintrigirao Stevena Spielberga tijekom audicije za film "Hook" iz 1991. godine. Iako je tada bio premlad za ulogu Peterova sina, Spielberg je ostao toliko impresioniran njegovim talentom da je odlučio prilagoditi lik Tima Murphyja u "Jurassic Parku", pretvorivši ga iz starijeg u mlađeg brata kako bi ga mogao povjeriti upravo Mazzellu. | Foto: Youtube/Screenshoot