FOTO Slavna ljepotica odustala je od titule "anđelice" zbog studija, evo kako se mijenjala

Karlie Kloss jedna je od najpoznatijih američkih manekenki, a ostvarila se i kao poduzetnica. Nosila je revije vodećih svjetskih modnih kuća, krasila je naslovnice brojnih časopisa, a posljednjih godina posvetila se obitelji. U galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
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Karlie je rođena u obitelji liječnika Kurta Klossa i umjetničke direktorice Tracy Kloss, a odrasla je u St. Louisu u saveznoj državi Missouri zajedno s trima sestrama. Modni svijet otkrio ju je 2005. godine tijekom lokalne modne revije, kada je imala svega trinaest godina. Već godinu dana kasnije potpisala je svoj prvi ugovor s agencijom Elite Model Management, čime je započeo njezin uspon prema samom vrhu svjetske modne scene.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Karlie je rođena u obitelji liječnika Kurta Klossa i umjetničke direktorice Tracy Kloss, a odrasla je u St. Louisu u saveznoj državi Missouri zajedno s trima sestrama. Modni svijet otkrio ju je 2005. godine tijekom lokalne modne revije, kada je imala svega trinaest godina. Već godinu dana kasnije potpisala je svoj prvi ugovor s agencijom Elite Model Management, čime je započeo njezin uspon prema samom vrhu svjetske modne scene.
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Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Karlie je rođena u obitelji liječnika Kurta Klossa i umjetničke direktorice Tracy Kloss, a odrasla je u St. Louisu u saveznoj državi Missouri zajedno s trima sestrama. Modni svijet otkrio ju je 2005. godine tijekom lokalne modne revije, kada je imala svega trinaest godina. Već godinu dana kasnije potpisala je svoj prvi ugovor s agencijom Elite Model Management, čime je započeo njezin uspon prema samom vrhu svjetske modne scene.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Pravi proboj ostvarila je već 2008. godine kada je tijekom Tjedana mode u New Yorku, Milanu i Parizu prošetala pistama za najuglednije modne dizajnere, među kojima su Calvin Klein, Marc Jacobs, Carolina Herrera i brojni drugi. Njezina prepoznatljiva visina, elegantan hod i profesionalnost brzo su je svrstali među najtraženije modele na svijetu. Tijekom karijere surađivala je s vodećim modnim agencijama poput Elite Model Managementa, Next Managementa, IMG Modelsa i The Societyja.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Kloss je tijekom godina krasila naslovnice brojnih svjetskih izdanja časopisa Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Numéro, Vanity Fair i drugih prestižnih modnih publikacija. Pojavljivala se u kampanjama luksuznih modnih kuća kao što su Christian Dior, Louis Vuitton, Chanel, Jean Paul Gaultier, Donna Karan, Lacoste, Lanvin i mnogih drugih. Posebno se istaknula kao jedno od zaštitnih lica modne industrije tijekom 2010-ih godina.
| Foto: PA/Pixsell
Jedno od najpoznatijih razdoblja njezine karijere bilo je ono koje je provela kao anđelica Victoria's Secreta. Taj je status nosila od 2013. do 2015. godine, no odlučila je napustiti ovu ulogu kako bi se posvetila studiju na Sveučilištu New York te drugim poslovnim i društvenim projektima. Kasnije je izjavila kako se više nije mogla poistovjetiti s porukama koje je taj brend slao mladim ženama, što je povezala i sa svojim feminističkim uvjerenjima.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Osim na modnim pistama, Karlie Kloss ostvarila je zapaženu televizijsku karijeru. Pojavila se u seriji "Gossip Girl", bila voditeljica i izvršna producentica popularnog modnog natjecanja Project Runway, a sudjelovala je i u drugim televizijskim projektima te glazbenim spotovima. Posebnu pozornost privukla je nastupom u spotu "Bad Blood" svoje prijateljice Taylor Swift, kao i zajedničkim pojavljivanjima tijekom svjetske turneje slavne pjevačice.
| Foto: ESBP/Press Association/PIXSELL
Kloss se nije ograničila samo na svijet mode. Godine 2015. pokrenula je vlastiti YouTube kanal pod nazivom "Klossy", na kojem je dijelila sadržaje iz svakodnevnog života, putovanja i poslovnih aktivnosti. Istodobno je razvijala vlastite poslovne projekte te surađivala s brojnim poznatim brendovima, uključujući Swarovski, Estée Lauder, L'Oréal Paris i Warby Parker, za koji je dizajnirala kolekciju naočala čiji je prihod bio namijenjen humanitarnim projektima.
| Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Posebno mjesto u njezinu djelovanju zauzima obrazovanje djevojaka u području tehnologije. Osnovala je neprofitnu organizaciju "Kode with Klossy", koja organizira besplatne škole programiranja za djevojke i nebinarne mlade osobe, s ciljem povećanja zastupljenosti žena u STEM područjima. Osim toga, aktivno podupire reproduktivna prava žena te je 2022. godine pokrenula organizaciju Gateway Coalition, koja pruža pomoć klinikama za reproduktivno zdravlje na području američkog Srednjeg zapada. Godinu dana kasnije postala je vlasnica i izvršna direktorica poznatog modnog časopisa i-D.
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Privatni život Karlie Kloss često je bio predmet medijskog interesa. Od 2012. godine u vezi je s američkim poduzetnikom i investitorom Joshuom Kushnerom, za kojeg se udala 2018. godine nakon što je prešla na judaizam. Par ima troje djece, dva sina i kćer. Zbog suprugove obitelji često se spominje i njezina rodbinska povezanost s Ivankom Trump, no Kloss je više puta istaknula kako smatra da se previše pažnje posvećuje toj činjenici umjesto njezinim profesionalnim postignućima.
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Uz poslovne uspjehe, Karlie Kloss poznata je i po političkom i društvenom angažmanu. Javna je podupirateljica Demokratske stranke te je podržala predsjedničke kampanje Hillary Clinton, Joea Bidena i Kamale Harris. Sudjelovala je u inicijativama protiv nasilja vatrenim oružjem, podržavala pravo žena na izbor te sudjelovala u prikupljanju potpisa za referendum kojim se nastojalo zaštititi pravo na pobačaj u saveznoj državi Missouri.
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Foto Steven Bergman/AFF-USA.COM
Foto John Nacion/PRESS ASSOCIATION
Foto NDZ/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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Foto Dennis Van Tine/DPA
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