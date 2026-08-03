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KARLIE KLOSS

FOTO Slavna ljepotica odustala je od titule "anđelice" zbog studija, evo kako se mijenjala

Karlie Kloss jedna je od najpoznatijih američkih manekenki, a ostvarila se i kao poduzetnica. Nosila je revije vodećih svjetskih modnih kuća, krasila je naslovnice brojnih časopisa, a posljednjih godina posvetila se obitelji. U galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
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Reuters/Pixsell
Karlie je rođena u obitelji liječnika Kurta Klossa i umjetničke direktorice Tracy Kloss, a odrasla je u St. Louisu u saveznoj državi Missouri zajedno s trima sestrama. Modni svijet otkrio ju je 2005. godine tijekom lokalne modne revije, kada je imala svega trinaest godina. Već godinu dana kasnije potpisala je svoj prvi ugovor s agencijom Elite Model Management, čime je započeo njezin uspon prema samom vrhu svjetske modne scene. | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
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Karlie je rođena u obitelji liječnika Kurta Klossa i umjetničke direktorice Tracy Kloss, a odrasla je u St. Louisu u saveznoj državi Missouri zajedno s trima sestrama. Modni svijet otkrio ju je 2005. godine tijekom lokalne modne revije, kada je imala svega trinaest godina. Već godinu dana kasnije potpisala je svoj prvi ugovor s agencijom Elite Model Management, čime je započeo njezin uspon prema samom vrhu svjetske modne scene. | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Komentari 0

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