FOTO Slavna ljepotica odustala je od titule "anđelice" zbog studija, evo kako se mijenjala

Jedno od najpoznatijih razdoblja njezine karijere bilo je ono koje je provela kao anđelica Victoria's Secreta. Taj je status nosila od 2013. do 2015. godine, no odlučila je napustiti ovu ulogu kako bi se posvetila studiju na Sveučilištu New York te drugim poslovnim i društvenim projektima. Kasnije je izjavila kako se više nije mogla poistovjetiti s porukama koje je taj brend slao mladim ženama, što je povezala i sa svojim feminističkim uvjerenjima. | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION