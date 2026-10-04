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FOTKE TJEDNA

FOTO Slavne dame u prozirnoj čipki pokazale bradavice, Nives i Laura u kratkim hlačama guzu

Iza nas je još jedan tjedan u kojem se slavne dame nisu sramile pokazati svoje atribute. Dodjela MTV nagrada, Tjedan mode, ali i visoke temperature potakle su poznate dame da odbace viškove odjeće i otkriju previše...
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PARIS: Saint Laurent - Photocall - Paris Fashion Week
Rosie Huntington-Whiteley stigla je na Tjedan mode u Parizu u prozirnoj čipki koja je otkrila njene grudi. | Foto: Laurent VU/SIPA
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Rosie Huntington-Whiteley stigla je na Tjedan mode u Parizu u prozirnoj čipki koja je otkrila njene grudi. | Foto: Laurent VU/SIPA
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