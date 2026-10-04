FOTO Slavne dame u prozirnoj čipki pokazale bradavice, Nives i Laura u kratkim hlačama guzu

Iza nas je još jedan tjedan u kojem se slavne dame nisu sramile pokazati svoje atribute. Dodjela MTV nagrada, Tjedan mode, ali i visoke temperature potakle su poznate dame da odbace viškove odjeće i otkriju previše...
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Rosie Huntington-Whiteley stigla je na Tjedan mode u Parizu u prozirnoj čipki koja je otkrila njene grudi.
| Foto: Laurent VU/SIPA
Rosie Huntington-Whiteley stigla je na Tjedan mode u Parizu u prozirnoj čipki koja je otkrila njene grudi. |
Foto: Laurent VU/SIPA
Rosie Huntington-Whiteley stigla je na Tjedan mode u Parizu u prozirnoj čipki koja je otkrila njene grudi.
| Foto: Laurent VU/SIPA
Laura Prgomet u srpskom reality showu 'Elita' svako malo pokaže previše, a to je učinila i ovih dana u vrućim hlačicama dok se raspravljala s Filipom Carom.
| Foto: Instagram, screenshot
Glumica Zoe Saldana zaboravila je grudnjak na Tjednu mode u Parizu pa su njene bradavice bile vidljive svima...
| Foto: Laurent VU/SIPA
Voditeljica Valentina Miletić bila je u Sevilli zbog utakmice Vatrenih, a onda je pokazala kako se rashladila i opustila uz bazen.
| Foto: instagram
Rihanna je na Instagramu promovirala novu liniju svojeg donjeg rublja koja nosi dašak blagdana.
| Foto: instagram
Nives Celzijus subotu je provela radno, a onda se počastila čašom vina...
| Foto: instagram
I Jennifer Lopez pokazala je donje rublje u prozirnoj haljini u Parizu. Pozirala je na stepenicama, a na sebi je imala i dugi crni kaput.
| Foto: Instagram
Maja Šuput lijepi je vikend iskoristila za još jedno sunčanje uz bazen, a pritom je pokazala guzu u bikiniju.
| Foto: instagram
Emily Ratajkowski na Instagramu je objavila fotografije s MTV Video Music Awards, no u prvom su planu njene grudi koje su 'izvirile' ispod lagane crveno-crne haljine
| Foto: instagram
Britanska manekenka Kelly Brook poznata je kao žena s 'najsavršenijim tijelom', a sada je još jednom to tijelo pokazala na Instagramu.
| Foto: instagram
Georgina Rodriguez svoju vitku liniju održava redovitim treninzima, a sada je otkrila i kako ti treninzi izgledaju.
| Foto: instagram
Sydney Sweeney fotkala se u jednodjelnom crvenom badiću koji je mnoge podsjetio na kultni Baywatch.
| Foto: Instagram/sydney_sweeney
Glumica Anya Taylor-Joy pozirala je na tjendu mode u Parizu u čipki koja je malo toga ostavila mašti.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Ivana Knoll na Instagramu je u videu zaplesala za svoje pratitelje, koji nisu ostali ravnodušni na njene plesne pokrete.
| Foto: screenshoot/Instagram
Manekenka i lgumica Brooks Nader pokazala je kako se priprema za Tjedan mode u Parizu, a na sebi je imala samo grudnjak, gaćice i haltere.
| Foto: instagram
Lijepa glumica Sofia Vergara je u Parizu na Tjednu mode očarala u haljini koja je naglasila njezine obline. Za večeru brenda Bvlgari je odabrala haljinu s potpisom Roberta Cavallija...
| Foto: instagram
Na početku Tjedna mode u Parizu u ponedjeljak L'Oréal Paris priredio je spektakularni Le Défilé, a modnom pistom prošetale su mnoge slavne ambasadorice brenda, među kojima je bila u Heidi Klum koja je naglasila dekolte.
| Foto: reuters
Chloe Bailey stigla je u Los Angeles na dodjelu nagrada MTV u haljini koja je istaknula njene bujne grudi.
| Foto: Caroline Brehman
Megan Fox je za reklamu odjenula uski crveni kombinezon, stala pred kamere i utjelovila lijek za erektilnu disfunkciju.
| Foto: YouTube/screenshot
Bebe Rexha stogla je na dodjelu MTV nagrada u uskoj poluprozirnoj haljini.
| Foto: Caroline Brehman
Victoria Beckham pripremala se za Tjedan mode u Parizu tako što je u uskoj kožnoj suknji i štiklama vježbala na spravi za stepenice.
| Foto: instagram
Adriana Lima privukla je pozornost na pariškom Tjednu mode. Bivša Victoria's Secret anđelica pojavila se na zabavi Revolve magazina u crnoj kombinaciji, no ovoga puta modni detalji pali su u drugi plan. Najviše se pričalo o njezinoj izrazito vitkoj figuri.
| Foto: DAHU