FOTO Šokirali čitav svijet: Ove dječje zvijezde umrle su prerano

Yelchinov život završio je 19. lipnja 2016. u neobičnoj i tragičnoj nesreći ispred njegova doma u Los Angelesu, kada se njegov Jeep otkotrljao unatrag i prikliještio ga između vozila i sigurnosne ograde. Imao je samo 27 godina, a njegova iznenadna smrt duboko je pogodila kolege i obožavatelje. Felicity Jones opisala ga je kao iznimno iskrenu i humanu osobu te poručila da je njegovim odlaskom svijet izgubio jedinstvenog i dubokog umjetnika. | Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL