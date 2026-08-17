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OSTVARILI VELIKE KARIJERE

FOTO Šokirali čitav svijet: Ove dječje zvijezde umrle su prerano

Hollywood se tijekom godina morao oprostiti od brojnih nekadašnjih dječjih zvijezda čiji su životi tragično završili prerano. Hayden Panettiere, Michelle Trachtenberg, Aaron Carter, Cameron Boyce, Dana Plato, Gary Coleman i River Phoenix proslavili su se još kao djeca ili tinejdžeri, a svojim su ulogama i glazbom ostavili neizbrisiv trag u popularnoj kulturi.
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Heroes : Season 1 (2006)
Hayden Panettiere je pred kamerama bila od ranog djetinjstva prije nego što se proslavila u "Heroesima" i "Nashvilleu". Panettiere je preminula 17. kolovoza u dobi od samo 36 godina, ostavivši iza sebe brojne filmske i televizijske uloge te generacije gledatelja koje su odrastale uz nju. | Foto: Rights Managed
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Hayden Panettiere je pred kamerama bila od ranog djetinjstva prije nego što se proslavila u "Heroesima" i "Nashvilleu". Panettiere je preminula 17. kolovoza u dobi od samo 36 godina, ostavivši iza sebe brojne filmske i televizijske uloge te generacije gledatelja koje su odrastale uz nju. | Foto: Rights Managed
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