FOTO Šokirali čitav svijet: Ove dječje zvijezde umrle su prerano

Hollywood se tijekom godina morao oprostiti od brojnih nekadašnjih dječjih zvijezda čiji su životi tragično završili prerano. Hayden Panettiere, Michelle Trachtenberg, Aaron Carter, Cameron Boyce, Dana Plato, Gary Coleman i River Phoenix proslavili su se još kao djeca ili tinejdžeri, a svojim su ulogama i glazbom ostavili neizbrisiv trag u popularnoj kulturi.
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Hayden Panettiere je pred kamerama bila od ranog djetinjstva prije nego što se proslavila u "Heroesima" i "Nashvilleu". Panettiere je preminula 17. kolovoza u dobi od samo 36 godina, ostavivši iza sebe brojne filmske i televizijske uloge te generacije gledatelja koje su odrastale uz nju.
| Foto: Rights Managed
Hayden Panettiere je pred kamerama bila od ranog djetinjstva prije nego što se proslavila u "Heroesima" i "Nashvilleu". Panettiere je preminula 17. kolovoza u dobi od samo 36 godina, ostavivši iza sebe brojne filmske i televizijske uloge te generacije gledatelja koje su odrastale uz nju. |
Foto: Rights Managed
Hayden Panettiere je pred kamerama bila od ranog djetinjstva prije nego što se proslavila u "Heroesima" i "Nashvilleu". Panettiere je preminula 17. kolovoza u dobi od samo 36 godina, ostavivši iza sebe brojne filmske i televizijske uloge te generacije gledatelja koje su odrastale uz nju.
| Foto: Rights Managed
Hayden Panettiere bila je jedna od rijetkih holivudskih zvijezda čiju je karijeru publika pratila gotovo od samih početaka njezina života. Pred kamerama se pojavila još kao djevojčica, a nakon brojnih dječjih uloga veliki proboj ostvarila je kao Claire Bennet u hit-seriji "Heroes", gdje je glumila navijačicu s nevjerojatnom sposobnošću regeneracije.
| Foto: Profimedia
Nakon "Heroesa" Panettiere je nastavila nizati zapažene uloge, među kojima se ističu horor Scream 4 i serija "Nashville", u kojoj je šest sezona glumila country zvijezdu Juliette Barnes. Upravo joj je "Nashville" donio neke od najboljih kritika u karijeri i dvije nominacije za Zlatni globus, dok je izvan glumačkog svijeta otvoreno govorila o osobnim izazovima i iskustvu s postporođajnom depresijom.
| Foto: Rights Managed
Michelle Trachtenberg i Hayden Panettiere dijelile su filmsko platno u Disneyjevu filmu "Ice Princess" iz 2005. godine, u kojem je Trachtenberg glumila Casey Carlyle, mladu djevojku koja sanja o uspjehu u umjetničkom klizanju, dok je Panettiere utjelovila njezinu suparnicu i prijateljicu Gen Harwood.
| Foto: United Archives / kpa Publicity Stills
Trachtenberg je, poput Panettiere, karijeru započela još kao djevojčica, a pojavljivala se u reklamama i televizijskim projektima prije nego što je 1996. dobila glavnu ulogu u filmu "Harriet the Spy". Široj televizijskoj publici posebno se predstavila kao Dawn Summers, mlađa sestra Buffy u kultnoj seriji "Buffy the Vampire Slayer", u kojoj je ostala sve do završetka serije 2003. godine.
| Foto: IFA Film
Nova generacija gledatelja upoznala ju je kao manipulativnu i nepredvidljivu Georginu Sparks u seriji "Gossip Girl", ulozi koja je postala jednom od najprepoznatljivijih u njezinoj karijeri. Glumila je i u filmovima poput "EuroTrip" i "17 Again".
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Michelle Trachtenberg pronađena je mrtva u svojem domu u New Yorku 26. veljače 2025., u dobi od samo 39 godina. U travnju iste godine njujorški ured glavnog medicinskog istražitelja utvrdio je da je preminula od komplikacija povezanih sa šećernom bolešću, a njezina smrt izazvala je brojne emotivne reakcije kolega i obožavatelja koji su je pratili još od njezinih prvih dječjih uloga.
| Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION
Malcolm-Jamal Warner, najpoznatiji po ulozi Thea Huxtablea u kultnom sitcomu "The Cosby Show", preminuo je 20. srpnja 2025. tijekom obiteljskog putovanja u Kostariku, u dobi od 54 godine. Prema tadašnjim izvješćima, glumca je tijekom kupanja odnijela jaka morska struja, a kostarikanske vlasti naknadno su potvrdile da je uzrok smrti bilo slučajno gušenje uslijed utapanja.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Warner je slavu stekao još kao tinejdžer u "The Cosby Showu", u kojem je glumio od 1984. do 1992. godine, no njegova karijera nastavila se desetljećima nakon završetka serije. Ostvario je zapažene uloge u serijama "Malcolm & Eddie", "Reed Between the Lines", "Major Crimes", "Suits" i "The Resident", dok se posljednjih godina pojavljivao i u naslovima "9-1-1" te "Alert: Missing Persons Unit".
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Osim kao glumac, Warner je radio kao redatelj. Iza njega su ostale supruga i kći, čiji je identitet svjesno čuvao od javnosti.
| Foto: United Archives / kpa Publicity Stills
Corey Haim bio je jedno od najprepoznatljivijih mladih lica Hollywooda osamdesetih godina, a prvu filmsku ulogu dobio je još kao tinejdžer u filmu "Firstborn", u kojem je glumio uz Sarah Jessicu Parker i Roberta Downeyja Jr. Uslijedili su filmovi "Lucas", "Murphy's Romance", "The Lost Boys" i "License to Drive", zahvaljujući kojima je ubrzo stekao status tinejdžerskog idola.
| Foto: Rights Managed
Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimalo je prijateljstvo i suradnja s Coreyjem Feldmanom. Njih dvojica postali su toliko popularan glumački dvojac da su ih mediji i obožavatelji prozvali "The Two Coreys", a zajedno su se pojavili u nizu filmova, među kojima su "The Lost Boys", "License to Drive" i "Dream a Little Dream".
| Foto: Jean Cummings/PRESS ASSOCIATION
Godine 2007. Haim i Feldman ponovno su se našli zajedno pred kamerama u reality seriji "The Two Coreys", koja je prikazivala njihovo prijateljstvo, zajedničku prošlost i probleme koji su pratili život nekadašnjih dječjih zvijezda. Haim se godinama borio s ovisnošću, a serija je publici pružila mnogo osobniji pogled na teškoće s kojima se suočavao daleko od nekadašnjeg holivudskog sjaja.
| Foto: Jean Cummings/PRESS ASSOCIATION
Corey Haim preminuo je 10. ožujka 2010. u dobi od samo 38 godina, manje od dvije godine nakon završetka reality serije. Obdukcija je pokazala da je glavni uzrok smrti bila upala pluća, uz druge zdravstvene probleme koji su pridonijeli njegovu stanju.
| Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM
River Phoenix bio je jedan od najtalentiranijih mladih glumaca svoje generacije i početkom devedesetih već jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda. Veliki proboj ostvario je u kultnom filmu "Stand by Me", a potom je nizao zapažene uloge u naslovima poput "Running on Empty", za koji je nominiran za Oscara, i "My Own Private Idaho", u kojem je glumio uz Keanua Reevesa.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Iako je pred njim bila karijera koja je mnogo obećavala, Phoenixov život završio je iznenada 31. listopada 1993., kada je imao samo 23 godine. Pozlilo mu je ispred poznatog noćnog kluba The Viper Room u West Hollywoodu, a službeno je utvrđeno da je preminuo od akutnog trovanja kombinacijom kokaina i morfija.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Te kobne večeri s njim su bili njegova djevojka Samantha Mathis te brat Joaquin i sestra Rain Phoenix. Njegova smrt potresla je Hollywood i ostavila dubok trag na obitelji, a Joaquin Phoenix tijekom godina više je puta govorio o utjecaju koji je stariji brat imao na njegov život i glumačku karijeru.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Brad Renfro imao je samo 11 godina kada je ostvario filmski debi u trileru "The Client" iz 1994., u kojem je glumio uz Susan Sarandon i Tommyja Leeja Jonesa. Uspjeh filma gotovo ga je preko noći pretvorio u jednu od najtraženijih mladih holivudskih zvijezda, a poslije je ostvario zapažene uloge u filmovima "Tom and Huck", "Sleepers", "Apt Pupil" i "Ghost World".
| Foto: Supplied by LMKMEDIA / ipa-agency.net
Iza uspjeha na velikom platnu, međutim, Renfro se još kao tinejdžer suočavao s ozbiljnim problemima s drogom i zakonom. Tijekom godina više je puta uhićen zbog različitih prekršaja povezanih s drogama i alkoholom, a među najneobičnijim incidentima bio je pokušaj krađe jahte na Floridi 2000. Nakon uhićenja 2005. zbog pokušaja posjedovanja heroina priznao je krivnju i završio na rehabilitaciji.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Renfro je pronađen mrtav 15. siječnja 2008. u Los Angelesu, a imao je samo 25 godina. Njegova smrt proglašena je nesretnim slučajem, dok je kao uzrok navedeno akutno trovanje heroinom i morfijem.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Gary Coleman postao je jedna od najvećih dječjih televizijskih zvijezda zahvaljujući ulozi Arnolda Jacksona u sitcomu "Diff'rent Strokes", u kojem je glumio od desete do osamnaeste godine. Njegova popularnost bila je golema, no život nakon završetka serije obilježili su zdravstveni, financijski i osobni problemi, a Coleman je preminuo 28. svibnja 2010. u dobi od 42 godine nakon što je zadobio ozljedu glave i pretrpio moždano krvarenje.
| Foto: PA/Pixsell
Njegova bivša supruga Shannon Price, s kojom je i nakon razvoda nastavio živjeti, rekla je da je Coleman pao u njihovu domu u Utahu. Okolnosti njegove smrti tijekom godina izazivale su sumnje pojedinih članova obitelji i prijatelja, ali policijska istraga nije pronašla dokaze o kaznenom djelu niti je Price ikada optužena za bilo kakvu nezakonitost povezanu s Colemanovom smrću.
| Foto: PA/Pixsell
Petnaest godina poslije Price je dobrovoljno pristupila poligrafskom testiranju za A&E-ovu emisiju "Lie Detector: Truth or Deception", tijekom kojeg su joj postavljena pitanja o njezinu odnosu s Colemanom i događajima nakon njegova pada. Njezini odgovori na pitanja je li ikada udarila Colemana te je li mu nakon pada uskratila pomoć ocijenjeni su kao "neodređeni", pri čemu je sama priznala da mu je možda mogla pružiti više pomoći.
| Foto: PA/Pixsell
Lee Thompson Young postao je poznat još kao tinejdžer zahvaljujući glavnoj ulozi u Disneyjevoj seriji "The Famous Jett Jackson", koja se prikazivala od 1998. do 2001. godine. Uloga mladog televizijskog junaka Jetta Jacksona donijela mu je veliku popularnost među mlađom publikom i otvorila vrata ozbiljnijim glumačkim angažmanima.
| Foto: ABACA/Pixsell
Nakon Disneyjevih dana Young je nastavio graditi karijeru na filmu i televiziji, pojavljujući se u projektima "Friday Night Lights", "Akeelah and the Bee" i "FlashForward". Jednu od svojih posljednjih i najpoznatijih uloga ostvario je kao detektiv Barry Frost u kriminalističkoj seriji "Rizzoli & Isles", na kojoj je radio sve do smrti. Young je preminuo 2013. godine u dobi od samo 29 godina, a njegova smrt proglašena je samoubojstvom.
| Foto: YouTube/screenshoot
Cameron Boyce bio je jedna od najomiljenijih mladih zvijezda Disney Channela, a milijuni gledatelja upoznali su ga kao Lukea Rossa u popularnoj seriji "Jessie". Dodatnu svjetsku popularnost stekao je u filmskom serijalu "Descendants", u kojem je glumio Carlosa, sina Cruelle de Vil, a iza sebe je imao i filmske uloge poput one u komediji "Grown Ups".
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Boyce je preminuo u snu 6. srpnja 2019., kada je imao samo 20 godina. Njegova obitelj tada je objavila da je uzrok smrti bio epileptički napadaj povezan sa zdravstvenim stanjem od kojeg se liječio, a mrtvozornik je poslije njegovu smrt povezao s epilepsijom.
| Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Njegova iznenadna smrt potresla je kolege i generaciju mladih gledatelja koja je odrasla uz njegove Disneyjeve uloge. Boyce je osim glume bio poznat i po humanitarnom radu te je svoju popularnost koristio kako bi privukao pozornost na društvene probleme i pomaganje drugima.
| Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL
Jonathan Brandis tijekom devedesetih bio je jedan od najpoznatijih tinejdžerskih glumaca u Hollywoodu, a publika ga pamti po filmovima "The NeverEnding Story II: The Next Chapter" i "Ladybugs" te seriji "seaQuest DSV". Nastavio je glumiti i nakon tinejdžerskih godina, no prijelaz prema ozbiljnijim ulogama za odrasle pokazao se zahtjevnim, a 2003. preminuo je u dobi od samo 27 godina.
| Foto: Screenshot/YouTube
Nedugo prije smrti Brandis je s Jaleelom Whiteom snimio pilot-epizodu serije "111 Gramercy Park", polažući velike nade u projekt koji na kraju nije prerastao u seriju. White se godinama poslije u memoarima "Growing Up Urkel" prisjetio prijatelja i napisao da je njegov gubitak doživio poput gubitka "palog suborca", zaključivši kako je Brandis u tom projektu možda vidio priliku za novi početak i povratak statusu vodećeg glumca.
| Foto: Screenshot/YouTube
Njegov otac Greg Brandis poslije je govorio o mogućnosti da se njegov sin suočavao s neprepoznatim problemima mentalnog zdravlja, naglašavajući pritom da za njegovu smrt nije želio okrivljavati industriju zabave. Prisjećao ga se kao iznimno inteligentnog, pristojnog i mirnog mladića te je izrazio nadu da će ljudi koji prolaze kroz slične teškoće pravodobno potražiti stručnu pomoć.
| Foto: Screenshot/YouTube
Aaron Carter postao je velika tinejdžerska zvijezda krajem devedesetih i početkom 2000-ih, a prvi album objavio je sa samo deset godina. Na početku karijere nastupao je kao predizvođač Backstreet Boysima, grupi u kojoj je njegov stariji brat Nick Carter, te Britney Spears, dok su mu pjesme poput "I Want Candy" i "Aaron's Party (Come Get It)" donijele golemu popularnost među mladom publikom.
| Foto: Reuters Photographer
U odrasloj dobi Carter je otvoreno govorio o problemima s ovisnošću, zlouporabom različitih supstanci i mentalnim zdravljem te je u više navrata odlazio na liječenje. Glazbu ipak nije potpuno napustio. Album "LØVË" objavio je 2018., a 2022. izašao je i "Blacklisted". Godinu ranije postao je otac sina Princea, kojeg je dobio s Melanie Martin.
| Foto: /Press Association/PIXSELL
Aaron Carter pronađen je mrtav 5. studenoga 2022. u kadi svojeg doma u Lancasteru u Kaliforniji, a imao je samo 34 godine. Ured mrtvozornika okruga Los Angeles naknadno je utvrdio da se utopio nakon učinaka difluoroetana, plina koji se može pronaći u spremnicima komprimiranog zraka, i alprazolama, lijeka poznatog i pod nazivom Xanax, dok je njegova smrt službeno klasificirana kao nesretan slučaj.
| Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL
Anton Yelchin rođen je u Lenjingradu, današnjem Sankt-Peterburgu, a sa samo šest mjeseci s roditeljima se preselio u SAD. Glumiti je počeo kao dječak, pojavivši se 2000. u seriji "ER", dok je već godinu poslije, s 11 godina, glumio uz Anthonyja Hopkinsa i Hope Davis u filmu "Hearts in Atlantis".
| Foto: TONY GENTILE
Veliki iskorak ostvario je naslovnom ulogom u filmu "Charlie Bartlett" iz 2007., nakon čega je postao dio jedne od najvećih filmskih franšiza na svijetu. U J. J. Abramsovu "Star Treku" iz 2009. utjelovio je Pavela Chekova, a ulozi se vratio u nastavcima "Star Trek Into Darkness" i "Star Trek Beyond". Zapaženu izvedbu ostvario je i uz Felicity Jones u romantičnoj drami "Like Crazy".
| Foto: RE/PRESS ASSOCIATION
Yelchinov život završio je 19. lipnja 2016. u neobičnoj i tragičnoj nesreći ispred njegova doma u Los Angelesu, kada se njegov Jeep otkotrljao unatrag i prikliještio ga između vozila i sigurnosne ograde. Imao je samo 27 godina, a njegova iznenadna smrt duboko je pogodila kolege i obožavatelje. Felicity Jones opisala ga je kao iznimno iskrenu i humanu osobu te poručila da je njegovim odlaskom svijet izgubio jedinstvenog i dubokog umjetnika.
| Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL
Sawyer Sweeten imao je samo godinu i pol kada je 1996. dobio ulogu Geoffreyja Baronea, jednog od sinova Raya i Debre u popularnoj humorističnoj seriji "Svi vole Raymonda". Posebnost je bila u tome što su uz njega glumili i članovi njegove stvarne obitelji, brat blizanac Sullivan tumačio je njegova televizijskog brata Michaela, dok je njihova starija sestra Madylin glumila Ally Barone.
| Foto: Profimedia.hr
Sweeten je u seriji ostao tijekom svih devet sezona, sve do njezina završetka 2005. godine, a uloga Geoffreyja ostala je njegov posljednji veći glumački angažman. Deset godina poslije, 23. travnja 2015., preminuo je tijekom posjeta obitelji u Teksasu, samo nekoliko tjedana prije svojeg 20. rođendana.
| Foto: Profimedia.hr
Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla kolege iz serije, a Ray Romano prisjetio ga se kao dragog mladića koji je unosio posebnu energiju gdje god bi se pojavio. Četiri godine nakon njegove smrti obitelj je preko zaklade Sawyer Sweeten Foundation, zajedno s Romanom, njegovom suprugom Annom te tvorcem "Svi vole Raymonda" Philom Rosenthalom i njegovom obitelji, sudjelovala u posvećivanju kazališta koje danas nosi Sawyerovo ime i čuva uspomenu na prerano preminulog mladog glumca.
| Foto: YouTube/screenshoot