BALETNA ČAROLIJA
FOTO Spektakularni 'Orašar' u HNK-u: Nurejevova verzija stigla pred hrvatsku publiku
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras je premijerno predstavilo novu produkciju baleta 'Orašar' u koreografiji slavnog Rudolfa Nurejeva, jednoj od najcjenjenijih i tehnički najzahtjevnijih interpretacija ovog klasika. Kultna verzija, koju su proslavile velike svjetske pozornice poput pariške Opere i milanske Scale, stigla je i pred domaću publiku uz bezvremensku glazbu Petra Iljiča Čajkovskog i koreografske temelje na djelu Mariusa Petipae i Lava Ivanova.