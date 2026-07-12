Preminula je glumica Wai Ching Ho, Madame Gao iz 'Daredevila'

Wai Ching Ho, veteranka kazališta, filma i televizije, najpoznatija po ulozi zagonetne negativke Madame Gao u Marvelovim serijama 'Daredevil', 'Iron Fist' i 'The Defenders', preminula je u 82. godini. Njezini kolege potvrdili su da je glumica preminula mirno, nekoliko dana nakon što je pretrpjela moždani udar.

Vijest o njezinoj smrti podijelili su njezini kolege i prijatelji na društvenim mrežama. Peter Shinkoda, koji je s njom glumio u 'Daredevilu', bio je među prvima koji su odali počast.

​- Upravo sam izgubio nekoga vrlo posebnog za mene. Bila je jedna od najboljih - napisao je, koristeći hashtag koji se odnosi na njezin zloglasni Marvelov lik.

Kasnije je podijelio još nekoliko fotografija glumice rođene u Hong Kongu.

​- Nikada te neću zaboraviti. Učio sam od tebe svake minute dok smo bili zajedno na setu i izvan njega. Znam što je mudrost - upijao sam svaku tvoju riječ. Srest ćemo se opet, prijateljice moja. Bila si predivna - dodao je Shinkoda.

Foto: Sarah Shatz/Netflix

Glumac Perry Yung potvrdio je uzrok smrti, navodeći da je Ho 'preminula mirno nakon moždanog udara prije dva dana'. Yung se prisjetio njihovih zajedničkih trenutaka, kako profesionalnih tako i privatnih.

- Vidio sam je mnogo puta na pozornici, dijelili smo mnoge dim sum obroke, a ona je dolazila gledati nastupe moje grupe. Čak sam imao i golemu sreću da igram njezinog supruga u filmu 'High Resolution'. Wai Ching je bila ljubazno, suosjećajno ljudsko biće čiji je umjetnički rad podigao svaku produkciju na višu razinu, i zbog nje smo svi bolji. Počivaj u moći, draga prijateljice - napisao je Yung.

Glumica Mahira Kakkar opisala ju je kao 'toplu, smiješnu, brižnu, radosnu, pozitivnu i uistinu divnu glumicu'. U svojoj objavi istaknula je njezin značaj kao uzora u industriji.

- Za nas koji nismo imali mnogo uzora i mentora u industriji, Wai je bila stup. Duboko sam zahvalna što sam je poznavala i jako sam tužna što je više nema. Također je apsolutno odbijala govoriti loše o bilo kome. Draga moja Wai, zaslužuješ sve ovacije - kakva zvjezdana osoba i zvjezdana umjetnica. Kakav primjer kako treba živjeti - napisala je Kakkar.

Iako je glumačku karijeru započela relativno kasno, Wai Ching Ho ostvarila je značajan utjecaj, posebice ulogama koje su nadišle tipične stereotipe o azijskim glumcima u Hollywoodu. Njezina najpoznatija uloga, ona Madame Gao, postala je kultna među obožavateljima Marvelovog svemira.

Gao je bila složena i moćna negativka, vođa zloglasne organizacije The Hand, a pojavila se u serijama 'Daredevil', 'Iron Fist' i 'The Defenders'. Unatoč krhkom izgledu, bila je poznata po svojoj inteligenciji, staloženosti i smrtonosnim vještinama, čime je postala jedan od najupečatljivijih protivnika u serijalu.

Osim uloge u Marvelu, Ho je imala zapažene uloge i u drugim velikim projektima. Posudila je glas baki Wu u Pixarovom animiranom filmu 'Crvena panda' ('Turning Red') iz 2022. godine. Pojavila se i u filmovima kao što su 'Prevarantice s Wall Streeta' ('Hustlers') i 'Premium Rush', te u brojnim televizijskim serijama, uključujući 'Zakon i red', 'Fresh Off the Boat' i 'Awkwafina Is Nora from Queens'. Njezina karijera obuhvaćala je i brojne kazališne uloge, uključujući hvaljenu off-Broadway predstavu 'Endlings' autorice Celine Song.