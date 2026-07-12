Njezina najpoznatija uloga, ona Madame Gao, postala je kultna među obožavateljima Marvelovog svemira. Gao je bila složena i moćna negativka, vođa zloglasne organizacije The Hand
Preminula je glumica Wai Ching Ho, Madame Gao iz 'Daredevila'
Wai Ching Ho, veteranka kazališta, filma i televizije, najpoznatija po ulozi zagonetne negativke Madame Gao u Marvelovim serijama 'Daredevil', 'Iron Fist' i 'The Defenders', preminula je u 82. godini. Njezini kolege potvrdili su da je glumica preminula mirno, nekoliko dana nakon što je pretrpjela moždani udar.
Vijest o njezinoj smrti podijelili su njezini kolege i prijatelji na društvenim mrežama. Peter Shinkoda, koji je s njom glumio u 'Daredevilu', bio je među prvima koji su odali počast.
- Upravo sam izgubio nekoga vrlo posebnog za mene. Bila je jedna od najboljih - napisao je, koristeći hashtag koji se odnosi na njezin zloglasni Marvelov lik.
Kasnije je podijelio još nekoliko fotografija glumice rođene u Hong Kongu.
- Nikada te neću zaboraviti. Učio sam od tebe svake minute dok smo bili zajedno na setu i izvan njega. Znam što je mudrost - upijao sam svaku tvoju riječ. Srest ćemo se opet, prijateljice moja. Bila si predivna - dodao je Shinkoda.
Glumac Perry Yung potvrdio je uzrok smrti, navodeći da je Ho 'preminula mirno nakon moždanog udara prije dva dana'. Yung se prisjetio njihovih zajedničkih trenutaka, kako profesionalnih tako i privatnih.
- Vidio sam je mnogo puta na pozornici, dijelili smo mnoge dim sum obroke, a ona je dolazila gledati nastupe moje grupe. Čak sam imao i golemu sreću da igram njezinog supruga u filmu 'High Resolution'. Wai Ching je bila ljubazno, suosjećajno ljudsko biće čiji je umjetnički rad podigao svaku produkciju na višu razinu, i zbog nje smo svi bolji. Počivaj u moći, draga prijateljice - napisao je Yung.
Glumica Mahira Kakkar opisala ju je kao 'toplu, smiješnu, brižnu, radosnu, pozitivnu i uistinu divnu glumicu'. U svojoj objavi istaknula je njezin značaj kao uzora u industriji.
- Za nas koji nismo imali mnogo uzora i mentora u industriji, Wai je bila stup. Duboko sam zahvalna što sam je poznavala i jako sam tužna što je više nema. Također je apsolutno odbijala govoriti loše o bilo kome. Draga moja Wai, zaslužuješ sve ovacije - kakva zvjezdana osoba i zvjezdana umjetnica. Kakav primjer kako treba živjeti - napisala je Kakkar.
Iako je glumačku karijeru započela relativno kasno, Wai Ching Ho ostvarila je značajan utjecaj, posebice ulogama koje su nadišle tipične stereotipe o azijskim glumcima u Hollywoodu. Njezina najpoznatija uloga, ona Madame Gao, postala je kultna među obožavateljima Marvelovog svemira.
Gao je bila složena i moćna negativka, vođa zloglasne organizacije The Hand, a pojavila se u serijama 'Daredevil', 'Iron Fist' i 'The Defenders'. Unatoč krhkom izgledu, bila je poznata po svojoj inteligenciji, staloženosti i smrtonosnim vještinama, čime je postala jedan od najupečatljivijih protivnika u serijalu.
Osim uloge u Marvelu, Ho je imala zapažene uloge i u drugim velikim projektima. Posudila je glas baki Wu u Pixarovom animiranom filmu 'Crvena panda' ('Turning Red') iz 2022. godine. Pojavila se i u filmovima kao što su 'Prevarantice s Wall Streeta' ('Hustlers') i 'Premium Rush', te u brojnim televizijskim serijama, uključujući 'Zakon i red', 'Fresh Off the Boat' i 'Awkwafina Is Nora from Queens'. Njezina karijera obuhvaćala je i brojne kazališne uloge, uključujući hvaljenu off-Broadway predstavu 'Endlings' autorice Celine Song.
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