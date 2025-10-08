FOTO Dirljive scene u Sarajevu: Građani zapalili svijeće i položili cvijeće za legendarnog Halida
Sarajevo večeras tuguje za Halidom Bešlićem. Ispred Doma mladih okupili su se građani i obožavatelji kako bi zapalili svijeće, položili cvijeće i još jednom pokazali koliko je ovaj čovjek iz naroda bio voljen. Pred velikim crno-bijelim portretom s njegovim imenom i godinama života gore svijeće, a ljudi prilaze, spuštaju cvijeće, dotiču fotografiju i zastaju u šutnji. Okupljanje je pokrenula scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv se brzo proširio društvenim mrežama. Halid Bešlić preminuo je u utorak u 72. godini nakon kratke i teške bolesti, a njegova smrt zavila je regiju u tugu