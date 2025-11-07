Obavijesti

DEKOLTE JE 'GORIO'

FOTO Stanija mamila poglede u 'vrućoj' haljini: Pogledajte kako se ona mijenjala kroz godine...

Uska, šljokičasta haljina koja prianja uz tijelo poput druge kože, dekolte toliko dubok da ostavlja malo mašti, a dovoljno sjaja da zasjeni cijelu dvoranu. Upravo tako je Stanija Dobrojević u četvrtak navečer stigla na jednu proslavu u beogradski hotel
Beograd: Poznati dolaze u hotel Hyatt
Foto Antonio Ahel
Foto: Antonio Ahel
