EMOTIVNA OBJAVA

Andrea Šušnjara u suzama: 'Srce će mi puknut od tuge'

Piše Zrinka Medak Radić,
Andrea Šušnjara u suzama: 'Srce će mi puknut od tuge'
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila teške vijesti. Naime, zauvijek se oprostila od svog voljenog psa koji joj je godinama pružao podršku i utjehu u teškim trenucima

Admiral

Hrvatska pjevačica Andrea Šušnjara, poznata po dugogodišnjem angažmanu u grupi Magazin i uspješnoj solo karijeri, podijelila je sa svojim pratiteljima tužnu vijest koja je mnoge dirnula. Pjevačica se emotivnom objavom na Instagramu oprostila od svog dugogodišnjeg ljubimca, psa Koka, koji je uginuo u trinaestoj godini života. Njezine riječi i fotografije koje prikazuju posljednje zajedničke trenutke slomile su srca njezinih obožavatelja.

Andrea je uz seriju dirljivih fotografija na kojima grli svog psa, vidno potresena, napisala poruku koja svjedoči o dubokoj boli koju osjeća zbog gubitka. Fotografije su, čini se, snimljene u veterinarskoj ambulanti i prikazuju posljednje, nježne trenutke oproštaja.

"12.01.2026 14:53. Stalo je kucati srce mog anđela, a moje će puknit od tuge. Volit ću te zauvijek i nikada nećeš biti zaboravljen", stoji u opisu objave koja je u kratkom roku prikupila tisuće reakcija.

Ispod objave zaredali su se brojni komentari podrške i suosjećanja. Mnogi pratitelji dijelili su vlastita iskustva s gubitkom kućnih ljubimaca, izražavajući razumijevanje za njezinu bol. "Znam osjećaj", "Baš tužno", "Žao mi je, i znam tu bol neopisivu, drži se", samo su neke od poruka kojima su joj obožavatelji pokušali pružiti utjehu. 

Foto: Instagram

Veza Andree i njezinog mopsa Koka bila je iznimno snažna, što je pjevačica često pokazivala na društvenim mrežama. Prije nekog vremena našla se na meti kritika dijela javnosti jer je svog starijeg psa vozila u kolicima. Tada je strpljivo objasnila da Koko ima zdravstvenih problema vezanih uz starost te da mu na taj način olakšava kretanje i omogućuje da i dalje uživa u šetnjama.

