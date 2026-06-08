FOTO Što golišavije, to bolje! Evo koga je ljubio Kanye West

Prisjetila se trenutka kada je u Italiji ili Parizu morala nositi prozirnu haljinu, što ju je dovelo do suza i svađe s Kanyeom, koji je tvrdio da je to 'moda' i da je on 'genij'. Amber je priznala da je zbog mladosti i želje da mu ugodi prihvatila njegovu viziju, ali da joj takav stil nije odgovarao i da je nakon prekida imala problema s time što su ljudi od nje i dalje očekivali da nastavi s istim imidžom. | Foto: Jackson Lee/PRESS ASSOCIATION