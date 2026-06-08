FOTO Što golišavije, to bolje! Evo koga je ljubio Kanye West

Kanye West je tijekom svoje čitave karijere poznat po burnom privatnom životu i brojnim vezama s poznatim ženama, a posljednja veza često puni medijske stupce zbog njihovih pojavljivanja u javnosti. Pogledajte koga je sve ljubio slavni reper.
Kanye West česta je tema svjetskih showbiz medija zbog svojih kontroverzi, ali i burnog ljubavnog života.
| Foto: RANDALL HILL/REUTERS
Kanye West česta je tema svjetskih showbiz medija zbog svojih kontroverzi, ali i burnog ljubavnog života. |
Foto: RANDALL HILL/REUTERS
Kanye West česta je tema svjetskih showbiz medija zbog svojih kontroverzi, ali i burnog ljubavnog života.
| Foto: RANDALL HILL/REUTERS
Jedna od djevojaka koja je ljubila repera je dizajnerica modnih kolekcija Alexis Phifer. Njihova veza trajala je, uz prekide, od 2002. do 2008. godine.
| Foto: Youtube screenshot
U tom je razdoblju Kanye postao svjetski poznat izvođač, a njihov odnos bio je često na probi zbog pritiska medija i promjena u njegovoj karijeri, posebno nakon uspjeha albuma 'The College Dropout' 2004. godine.
| Foto: Youtube screenshot
U kolovozu 2006. Kanye je Alexis zaprosio tijekom odmora na otoku Capri, a zaruke su trajale 18 mjeseci. No, u travnju 2008. par je prekinuo zaruke, neposredno nakon što je Kanyeova majka Donda West preminula.
| Foto: Youtube screenshot
Amber Rose bila je u vezi s Kanyeom Westom. Američka manekenka i glumica te reper započeli su vezu 2008. godine, nakon što su se upoznali na snimanju glazbenog spota za pjesmu Young Jeezyja, u kojem je sudjelovao i Kanye.
| Foto: Privatni albumi
Njihova veza trajala je dvije godine, do 2010., i bila je prva Amberina veza sa slavnom osobom te prva javna veza u njezinoj karijeri.
| Foto: Instagram
Amber je u više navrata otkrila da je Kanye kontrolirao njezin izgled i stil odijevanja, natjeravajući je da se odijeva vrlo seksi i provokativno, iako je ona sama opisivala sebe kao konzervativnu osobu.
| Foto: DAVID SWANSON/REUTERS
Prisjetila se trenutka kada je u Italiji ili Parizu morala nositi prozirnu haljinu, što ju je dovelo do suza i svađe s Kanyeom, koji je tvrdio da je to 'moda' i da je on 'genij'. Amber je priznala da je zbog mladosti i želje da mu ugodi prihvatila njegovu viziju, ali da joj takav stil nije odgovarao i da je nakon prekida imala problema s time što su ljudi od nje i dalje očekivali da nastavi s istim imidžom.
| Foto: Jackson Lee/PRESS ASSOCIATION
Sessilee Lopez je američka manekenka koja je postala poznata među medijima i javnošću povezana s Kanyeom Westom krajem 2008. godine.
| Foto: PBG
Prijatelji iz njihove bliske okoline su navodili da su Kanye i Sessilee imali duboku povezanost, da ih je Kanye pozivao na zabave i da su provodili vrijeme zajedno, ali istovremeno je Sessilee bila tražena i od drugih poznatih osoba.
| Foto: Graylock/PRESS ASSOCIATION
Glasine o romantičnoj vezi počele su kružiti nakon što su ih viđali na zajedničkim izlascima, ali sami umjetnici nisu potvrdili da su bili u ozbiljnoj vezi. Sessilee je kasnije za medije potvrdila da su ona i Kanye samo prijatelji i da je privlači ono što on misli, ali nije bilo potvrde o ljubavnoj vezi između njih.
| Foto: Donna Ward
Melody Thornton je američka pjevačica, najpoznatija kao bivša članica popularne glazbene grupe Pussycat Dolls. U kontekstu Kanye Westa, Melody je bila povezana s njim preko glasina o ljubavnoj vezi, ali nije bilo službenih potvrda da su ikada bili u romantičnom odnosu.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
S Kanyeom je bila viđena na javnim događajima, a neki mediji su izvještavali o tome da su zajedno držali ruke ili su ih viđali na zabavama, što je potaknulo glasine o vezi. Međutim, sami umjetnici ili njihovi predstavnici nisu nikad potvrdili da je riječ o romantičnoj vezi, već je odnos ostao na razini prijateljstva i profesionalne suradnje.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Jedna od najpoznatijih veza, pa kasnije i brak Kanye Westa, je zasigurno ona s Kim Kardashian. Prvi put su se upoznali 2002. ili 2003. godine preko svoje zajedničke prijateljice, pjevačice Brandy. Kim je bila Brandyna prijateljica i asistentica, a Kanye ju je upoznao dok je snimao pjesmu s Brandy. On je kasnije priznao da je od prvog susreta bio privučen Kim, ali su u to vrijeme oboje bili u vezama s drugim osobama, pa su ostali prijatelji godinama.
| Foto: Instagram/ kolaž
Njihova veza postala je romantična tek 2012. godine, nakon što je Kim prekinula kratkotrajni brak s NBA igračem Krisom Humphriesom. Kanye je Kim pozvao u Pariz na svoj modni show, što je bio početak njihove ljubavne priče. Kim je kasnije izjavila da se odmah zaljubila u njega i da je shvatila da je to prava ljubav i podrška koju je tražila.
| Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
Par se zaručio u listopadu 2012., a vjenčali su se 2014. godine u veličanstvenoj ceremoniji u Italiji. Imaju četvero djece: North (2013.), Saint (2015.), Chicago (2018.) i Psalm (2019.), od kojih su posljednja dvoje rođena putem surogata.
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Tijekom njihovog braka, Kim i Kanye bili su poznati kao jedan od najistaknutijih holivudskih parova, često su bili na naslovnicama i medijima, a njihov odnos dokumentiran je u reality seriji "Keeping Up with the Kardashians". Međutim, bračne poteškoće počele su 2020. godine, kada je Kanye javno otkrio privatne detalje njihovog života i suočio se s ozbiljnim mentalnim zdravljem, a Kim je podržala muža, ali je istaknula kako je njegov bipolarni poremećaj radio izazove u njihovom odnosu.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
U siječnju 2021. godine objavljeno je da su Kim i Kanye odvojeno živjeli i da je Kim odlučila razvod. Službeno je podnijela zahtjev za razvod u veljači 2021., a razvod je konačno finaliziran krajem 2022. godine. Dobili su zajedničko skrbništvo nad četvero djece, ali su nastavili živjeti odvojeno i voditi nezavisne živote.
| Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
Julia Fox je američka glumica i manekenka najpoznatija po glavnoj ulozi u filmu Uncut Gems, ali i po kratkoj, ali burnoj vezi s Kanyeom Westom početkom 2022. godine. Njihova veza započela je nakon što su se upoznali na dočeku Nove godine u Miamiju, a službeno je potvrđeno da su prekinuli 14. veljače 2022. godine.
| Foto: JOOK
Fox je u više navrata izrazila žaljenje zbog te veze. U intervjuima i svojoj memoarskoj knjizi Down the Drain (2023) opisala je da je osjećala da je bila 'korištena kao pijun' i da je njihova veza bila 'najneprijatnije iskustvo u životu', unatoč tome što je trajala samo nekoliko tjedana.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Fox je također otkrila da je Kanye pokušao kontrolirati njezin izgled i stil odijevanja, šaljući joj tijesne crne kombinezone i angažirajući osobnog stilista za nju. Ona je opisala da se osjećala kao 'majmun u kavezu' kada ju je htio promijeniti i da je odbila potpisati njegov NDA (sporazum o povjerljivosti), što je bio povod za prekid.
| Foto: Danny Moloshok
Kanye West i Irina Shayk bili su povezani romantičnim glasinama nakon njegova razvoda od Kim Kardashian početkom 2021. godine. Prvi put su zajedno viđeni u lipnju 2021. na Kanyeovom rođendanu u Francuskoj, nakon čega su mediji izvještavali o njihovoj vezi i zajedničkim izlascima. Međutim, prema više izvora, njihov odnos je bio vrlo ležeran i nikad nije prerastao u ozbiljnu vezu.
| Foto: ERIC GAILLARD
Veza je trajala samo nekoliko mjeseci i završila je u kolovozu 2021. Razlog za prekid bio je, između ostalog, njihova geografska udaljenost, Kanye je živio u Los Angelesu, a Irina u New Yorku, te činjenica da su oboje bili usredotočeni na vlastite obaveze i djecu.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Kanye je bio u prijateljskim odnosima s Irinom i prije, budući da je ona sudjelovala u njegovom spotu za pjesmu 'Power' 2010. godine, a kasnije i na njegovim modnim revijama.
| Foto: Uli Deck/DPA
Irina Shayk je izjavila da njihova veza nije bila ozbiljna i da su se lako dogovorili o prekidu, bez ikakvih negativnih osjećaja.
| Foto: Instagram
Chaney Jones je model i influencerica koja je bila u vezi s Kanyeom Westom od veljače do lipnja 2022. godine. Njihova veza započela je nakon što je Kanye prekinuo s glumicom Julijom Fox, a prvi put su javno viđeni zajedno dok su kupovali u Bal Harbouru u Miamiju u veljači 2022. godine.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Chaney je često putovala s Kanyeom, a vidjeli su se i na utakmici Los Angeles Lakersa u ožujku 2022., gdje su bili u pritajenim crnim odjevnim kombinacijama. U svibnju 2022. par je otišao na put u Tokio, gdje su zajedno istraživali grad i objavili fotografije s mosta iznad Omotesanda, poznate trgovačke četvrti. Tijekom tog putovanja, Chaney je izgleda istetovirala Kanyeovo ime ('Ye') na zapešću, što je dodatno potvrdilo njihovu bliskost.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Međutim, veza je završila u lipnju 2022., nakon što su Kanye i Chaney prekinuli neposredno nakon putovanja u Japan. Razlog prekida nikada nije službeno potvrđen, a Chaney je nakon toga uklonila sve fotografije s Kanyeom s Instagrama. Zanimljivo je da su mnogi mediji i javnost primijetili kako Chaney izgleda vrlo slično Kanyeovoj bivšoj supruzi Kim Kardashian, što je bilo predmet brojnih komentara.
| Foto: PORJ, EVGA
I šećer na kraju, Bianca.
| Foto: Profimedia/Pool
Bianca Censori je arhitektica, poduzetnica i dizajnerica iz Australije. Podrijetlom je iz Melbournea, gdje je završila studij arhitekture na Sveučilištu u Melbourneu prije nego što se preselila u SAD i zaposlila u Kanyeovom modnom brendu Yeezy kao Head of Architecture. Prije toga osnovala je vlastiti brend nakita, Nylons.
| Foto: GOME, LESE, RMLA, SPOT, SOVE
Njihova veza započela je 2022. godine, a u siječnju 2023. par je održao privatnu ceremoniju vjenčanja na Beverly Hillsu, samo dva mjeseca nakon što se Kanye službeno razveo od Kim Kardashian. Iako je u početku bilo nejasno je li brak registriran, kasnije je potvrđeno da su u zakonskom braku od listopada 2023. godine. Bianca je od tada postala poznata po izrazito kontroverznim modnim izborima, često se pojavljujući gotovo gola ili u vrlo otkrivajućoj odjeći na javnim događajima, što je privuklo pozornost medija i javnosti.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Bianca i Kanye su bili u središtu pažnje i zbog Kanyeovih kontroverznih objava na društvenim mrežama, kao i zbog skandala na dodjeli Grammyja prošle godine, kada je Bianca skinula kaput i otkrila prozirnu haljinu ispod koje nije imala donje rublje.
| Foto: DANIEL COLE
Samo 11 dana kasnije, mediji su prenijeli da je par pred razvodom, a TMZ i DailyMail su objavili da su oboje angažirali odvjetnike za razvod braka. Navodno je dogovoreno da Bianca dobije isplatu od 5 milijuna dolara nakon kratkog braka.
| Foto: SPOT, GOME, LESE
U zadnjim mjesecima, javnost je pratila i glasine o Kanyeovoj kontroli nad Biancinim životom, uz navode da je on 'opsjednut' njome, dok je ona pokušavala osloboditi od njegovog utjecaja i pritiska.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Izvori bliski Bianci tvrde da je ona željela prekinuti odnos, ali da je to bilo izuzetno teško zbog Kanyeove opsesije i kontrole.
| Foto: Instagram/screenshot
Foto DANIEL COLE
Foto GUMU, BRPA
Foto SPOT, SOVE
Foto RMCL, NGRE