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REPER SLAVI ROĐENDAN

FOTO Što golišavije, to bolje! Evo koga je ljubio Kanye West

Kanye West je tijekom svoje čitave karijere poznat po burnom privatnom životu i brojnim vezama s poznatim ženama, a posljednja veza često puni medijske stupce zbog njihovih pojavljivanja u javnosti. Pogledajte koga je sve ljubio slavni reper.
FILE PHOTO: Rapper Kanye West gestures to the crowd
Kanye West česta je tema svjetskih showbiz medija zbog svojih kontroverzi, ali i burnog ljubavnog života. | Foto: RANDALL HILL/REUTERS
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Kanye West česta je tema svjetskih showbiz medija zbog svojih kontroverzi, ali i burnog ljubavnog života. | Foto: RANDALL HILL/REUTERS
Komentari 4

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