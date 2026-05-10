FOTO Što su sve radili slavni? Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile protekli tjedan

Tjedan iza nas donio je niz zanimljivih trenutaka iz svijeta showbiza. Dok su neki slavili pobjedu, drugi su pozirali u odvažnim izdanjima, a nije nedostajalo ni romantičnih izleta
Vatrena navijačica i DJ-ica Ivana Knoll objavila je novu pjesmu 'We Are The People', a za nju je 'smiksala' i spot te pokazala da je spremna za Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje počinje 11. lipnja.
U petoj sezoni 'Survivora' pobjedu su odnijeli Roko Bačelić i Marko Ristić.
Kolumbijska pop ikona Shakira će svojim glasom obilježiti najveći svjetski nogometni događaj. Potvrdila je da će njezina nova pjesma 'Dai Dai' biti službena himna Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
Nives Celzijus još jedanput je fanove 'počastila' seksi scenama ispred ogledala. Pozirala je u čipkastom prozirnom korzetu i oduševila sve. No to nije bilo sve. Objavila je i snimku na kojoj uživa na terasi u oskudnom izdanju.
Supruga Kanyea Westa ponovno je prošetala ulicama Los Angelesa bez grudnjaka i gaćica. Bianca Censori još je jedanput pokazala sve… Odnosno sve osim lica, koje je nakon izlaska iz luksuznog automobila skrila crnom maramom. No marama nije bila dovoljna da prikrije njen identitet jer je najveći fanovi već prepoznaju po golišavim izdanjima.
Ovog puta na sebi je imala prozirni crni bodi, u koji je bila umotana od ramena do pete, no ispod su se bez cenzure mogle vidjeti njene bradavice i gola guza.
Najglamuroznija modna večer u godini, Met Gala, i ovoga je puta okupila najveće zvijezde na stepenicama njujorškog muzeja Metropolitan.
S temom 'Costume Art' i dress codeom 'Fashion is Art', uzvanici su dobili priliku istražiti modu kao utjelovljeni oblik umjetnosti, što je rezultiralo nekim od najupečatljivijih izdanja posljednjih godina.
Ne znam kako da vam kažem koliko vas sve volim. Hvala mom ludom Splitu, rekla je u nedjelju navečer Tereza Kesovija (87) na oproštajnom koncertu u gradu podno Marjana. Željela je diva u HNK, jer voli 'intimnije prostore', no interes je bio prevelik, a nova lokacija bila je Stari plac, na kojemu se skupilo više od 3000 ljudi.
Manekenka Kaia Gerber (24) posljednjih godina navikla je javnost na gotovo savršenu figuru, ali iza nje očito ne stoje samo dobri geni slavne majke Cindy Crawford. Dok dio Hollywooda vikende provodi na crvenim tepisima i glamuroznim eventima, Kaia slobodno vrijeme sve češće koristi za treninge i održavanje forme.
Ovih dana pokazala je dio svoje fitness rutine u kućnoj teretani.
Split je i ove godine u velikom stilu proslavio Sudamju, a koncert Doris Dragović bio je vrhunac programa kojim se obilježavao blagdan svetog Dujma i Dan grada.
Petar Grašo u srijedu je zapjevao svojim sugrađanima na splitskoj Rivi u sklopu proslave Sudamje, a iz backstagea su ga bodrili oni najvažniji - supruga Hana s kćeri Albom i sinom Tonijem.
Ljeto je pred vratima! Sretan petak, ljubavi moje, napisala je slavna glumica Sharon Stone uz fotografiju u bikiniju bez filtera. Glumica, koja je prošlog mjeseca plijenila pozornost i na gala večeri Muzeja umjetnosti okruga Los Angeles, već godinama otvoreno govori o prihvaćanju vlastitog tijela i starenja.
Britanska kraljevska obitelj ima razloga za slavlje. Princeza Eugenie (36), nećakinja kralja Charlesa III., objavila je da sa suprugom Jackom Brooksbankom očekuje treće dijete. Sretnu vijest podijelila je sa svijetom putem svog Instagram profila, na jedinstven i topao način koji je oduševio pratitelje.
Manekenka i glumica Brooks Nader pobrinula se da svi pogledi budu usmjereni prema njoj na zvjezdanoj zabavi uoči Met Gale, koju su u New Yorku organizirali Jeff Bezos i Lauren Sánchez. Njezino odvažno izdanje u prozirnoj crnoj haljini bez grudnjaka izazvalo je brojne reakcije i postalo glavna tema večeri. Za ovu prigodu Nader (29) odabrala je kreaciju dizajnerice Deme by Gabriella.
Rebel Wilson i njezina supruga Ramona Agruma dobile su drugo dijete. Njihova obitelj postala je bogatija za još jednu djevojčicu, Rose Estelle, koja se pridružila trogodišnjoj sestri Royce.
Antonija Blaće podijelila je na Instagramu fotografiju na kojoj nakon 10 godina braka pozira sa suprugom Hrvojem Brlečićem, a opis je brzo privukao pažnju. “Muž i ja. Još se nismo razveli. Znate kako kažu, ako brak preživi renovaciju... trajat će zauvijek”, napisala je. Objava je ubrzo prikupila mnoge pozitivne reakcije
Obožavatelji populatne HBO serije 'Euforija' ponovno su ostali zatečeni, a nova epizoda treće sezone izazvala je pravu buru na društvenim mrežama. U središtu kontroverze još se jednom našao lik Cassie Howard, koju tumači Sydney Sweeney, a koja u spornoj, po nekima mučnoj sceni, utrljava kokain na svoje genitalije.
Nakon uspješnog prvog singla 'End the party', kojim je najavio novo glazbeno poglavlje, Baby Lasagna predstavio je 'Sedated', drugo izdanje s nadolazećeg albuma.
Zip line je za mene bio samo želja, a dobila sam još više od toga. Bio je simbol za sve što sam prošla, napisala je Marija Bartulović, koja je u devetoj sezoni “Života na vagi” izgubila 45 kilograma. “Let iznad Neretve bio je let iznad mojih strahova i ograničenja”, dodala je ova simpatična kuharica iz Blaca
Poznata imena, među njima Taylor Swift, izgubila su milijune pratitelja na Instagramu, no iza tog masovnog pada ne stoji nikakav skandal, nego potez koji su korisnici interneta prozvali “velikom čistkom 2026.”. Riječ je o akciji Mete, matične tvrtke Instagrama, koja je odlučila ukloniti lažne i neaktivne račune.
Aston Villa u uzvratnoj je utakmici polufinala Europske lige razbila Nottingham Forest 4-0 i tako ušla u veliko finale protiv njemačkog Freiburga, koje će se igrati u Istanbulu. U prvoj utakmici Nottingham je pobijedio 1-0. Uzvrat je budno pratio i princ William, dugogodišnji navijač Aston Ville, birminghamskog kluba.
Velike životne promjene često počinju jednom odlukom - a upravo je takav bio i put Ive Ajduković. ''U posljednjih osam mjeseci izgubila sam 23 kilograma. Moj je posao vezan za noćne smjene i stalno sam to koristila kao izgovor za loše navike, posebno večernje jedenje", rekla je. Izbacila je kruh i slatkiše, i to uspješno smršavila.
