Obavijesti

Galerija

Komentari 1
ZAUSTAVILA SVE POGLEDE

FOTO Stop! Nikad izazovnija Rihanna skinula gotovo sve, no halteri su na svom mjestu

RiRi vrijedno promovira svoje donje rublje, a najbolji model za to upravo je ona. Zato se i ovog puta odlučila skinuti, pokazati grudnjak i gaćice, no fotku je ovog puta upotpunila čarapama, halterima i prometnim znakovima.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Stop! Nikad izazovnija Rihanna skinula gotovo sve, no halteri su na svom mjestu
Zgodna Rihanna zapalila je društvene mreže novim izazovnim fotkama. | Foto: instagram
1/49
Zgodna Rihanna zapalila je društvene mreže novim izazovnim fotkama. | Foto: instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026