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IMALA JE PET SEZONA

FOTO 'Stranger Things' je pratio čitav svijet kroz 10 godina: Evo koliko su se glumci promijenili

Serija "Stranger Things" braće Duffer osvojila je čitav svijet kroz pet sezona i deset godina. Premijera serije bila je 15. srpnja 2016. godine. Od Millie Bobby Brown do Winone Ryder, pogledajte kako su se glavni glumci mijenjali od prve sezone do danas.
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FOTO 'Stranger Things' je pratio čitav svijet kroz 10 godina: Evo koliko su se glumci promijenili
Millie Bobby Brown (Eleven/Jane Hopper) imala je 12 godina kada je objavljena prva sezona serije. | Foto: Screenshot/Netflix
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Millie Bobby Brown (Eleven/Jane Hopper) imala je 12 godina kada je objavljena prva sezona serije. | Foto: Screenshot/Netflix
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