FOTO 'Stranger Things' je pratio čitav svijet kroz 10 godina: Evo koliko su se glumci promijenili

Serija "Stranger Things" braće Duffer osvojila je čitav svijet kroz pet sezona i deset godina. Premijera serije bila je 15. srpnja 2016. godine. Od Millie Bobby Brown do Winone Ryder, pogledajte kako su se glavni glumci mijenjali od prve sezone do danas.
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Millie Bobby Brown (Eleven/Jane Hopper) imala je 12 godina kada je objavljena prva sezona serije.
| Foto: Screenshot/Netflix
Millie Bobby Brown (Eleven/Jane Hopper) imala je 12 godina kada je objavljena prva sezona serije.
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Foto: Screenshot/Netflix
Millie Bobby Brown (Eleven/Jane Hopper) imala je 12 godina kada je objavljena prva sezona serije.
| Foto: Screenshot/Netflix
Slavna glumica danas ima 22 godine, a pred kamerama je odrastala.
| Foto: Youtube screenshoot/kolaž
Mille Bobby Brown nije htjela ošišati kosu zbog Eleven, a redatelji su joj pokazivali fotografije Charlize Theron iz filma "Mad Max: Fury Road" kako bi popustila. Njezin otac je plakao dok su joj brijali glavu, no Brown je kasnije komentirala kako je ta frizura bila najbolja odlika koju je ikada donijela.
| Foto: Youtube screenshoot/kolaž
Glumica je ispričala i da joj je scena s dr. Martinom Brennerom bila jedna od najtežih koje je snimila u životu. Priznala je da je plakala još 45 minuta nakon što su se kamere ugasile.
| Foto: Mike Blake
Finn Wolfhard (Mike Wheeler) također je imao 12 godina kada je objavljena slavna serija, a danas ima 22.
| Foto: Screenshot/Netflix
Na audiciji je bio putem video poziva te je svejedno dobio ulogu.
| Foto: Annette Riedl/DPA
Gaten Matarazzo imao je 13 godina te je kao i ostale kolege odrastao pred kamerama.
| Foto: Screenshot/Netflix
Danas ima 23, a glumac je inače dobio ulogu čim su braća Duffer vidjela snimke s njegove audicije.
| Foto: Annette Riedl/DPA
Caleb McLaughlin stariji je godinu dana od kolege Matarazza.
| Foto: Screenshot/Netflix
Glumac koji je utjelovio Lucasa Sinclaira danas ima 24 godine.
| Foto: Annette Riedl/DPA
Noah Schnapp (Will Byers) imao je 11 kada se prvi put pojavio u "Stranger Things".
| Foto: Screenshot/Netflix
Schnapp je na audiciji bio za ulogu Mikea Wheelera, no kolega Wolfhard je dobio tu ulogu.
| Foto: Annette Riedl/DPA
Natalia Dyer (Nancy Wheeler) na početku serije je imala 20 godina.
| Foto: Screenshot/Netflix
Kao i ostalim kolegama, serija "Stranger Things" donijela joj je svjetsku slavu.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Charlie Heaton (Jonathan Byers) nešto je stariji od kolegice, a imao je 22 godine kada je objavljena prva sezona.
| Foto: Screenshot/Netflix
Za razliku od ostalih kolega, Heaton nema predznanje u glumi, a taj posao je zavolio zahvaljujući ulogama u reklamama i manjim ulogama u serijama.
| Foto: Isabel Infantes/REUTERS
Sadie Sink se kao Max Mayfield pojavila kada je imala 15 godina.
| Foto: Screenshot/Netflix
Danas 24-godišnja glumica kaže kako je imala 14 godina na audiciji te su smatrali da je prestara za ulogu, no preklinjala je producente da ju angažiraju i uspjelo joj je. Pojavila se u drugoj sezoni serije.
| Foto: Rocco Spaziani
Maya Hawke (Robin Buckley) imala je 21 godinu na početku karijere u "Stranger Things". Ulogu je dobila u trećoj sezoni serije.
| Foto: Screenshot/Netflix
Maya je inače kći Ume Thurman i Ethana Hawkea, a pred kamerama je debitirala još kao djevojčica.
| Foto: Ik Aldama
Winona Ryder u seriji je briljirala kao Joyce Byers.
| Foto: Youtube screenshoot/kolaž
Slavna glumica imala je 44 godine kada je serija objavljena.
| Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net/
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto Instagram/Sadie Sink
Foto OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto IMBD
Foto Netflix
Foto Mike Blake
Foto Netflix
Foto Netflix
Foto Screenshot/Netflix
Foto Screenshot/Netflix