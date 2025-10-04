FOTO Šuput prvi put podijelila intimne fotografije sa Šimom! 'Toliko skroman, a toliko velik'
Nek ti je najsretniji! Ostani točno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan ,pristojan, a opet toliko velik. Ostani zauvijek toliko raspjevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taxiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov . I zato sretan ti rođendan Šime, a sve ostalo... ma sve znaš, napisala je u emotivnoj objavi na Instagramu pjevačica Maja Šuput (46). Maja je nakon razvoda, sudeći po svemu, ušla u vezu s 27-godišnjim bivšim Gospodinom Savršenim...