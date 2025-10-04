FOTO Šuput prvi put podijelila intimne fotografije sa Šimom! 'Toliko skroman, a toliko velik'

"Zaista sam presretna. Da, kao što ste rekli, vidi se na meni. To se ne može odglumiti. Ispunjena sam i sretna, a naravno da su ljudi oko mene najbitnija stavka. Naravno, prvo dijete, zatim prijatelji i ljudi koji me okružuju. Naravno da je i Šime dio te priče", kazala je Maja nedavno na proslavi rođendana. | Foto: Maja Šuput/Instagram