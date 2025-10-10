Obavijesti

ŽENE GA OBOŽAVAJU

FOTO Sve Gvardiolove frizure: Pogledajte kako je mijenjao stil

Joško Gvardiol prije nekoliko je dana pokazao novi imidž, a društvene mreže pune su komentara na njegovu novu frizuru. Mnogi ističu kako mu novi stil odlično stoji, a neki su ga usporedili s kolegom nogometašem, Mo Salahom. U galeriji pogledajte kako se naš mladi reprezentativac mijenjao kroz godine.
Euro 2024: Croatia - Albania
Joško Gvardiol privukao je pažnju u četvrtak na utakmici protiv Češke i zbog nove frizure. Novi imidž je pokazao prije nekoliko dana na svom Instagramu. | Foto: SINA SCHULDT/DPA
