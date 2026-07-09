FOTO Sve je spremno za Ultra Europe! Zavirite na Park mladeži uoči velikog otvorenja

SPLIT - Organizatori su u četvrtak predstavili završne pripreme za 12. izdanje festivala Ultra Europe, koje u petak navečer počinje na stadionu Park mladeži u Splitu. Tijekom obilaska pokazali su glavnu pozornicu, Resistance zonu, VIP prostore, Food Village i ostale sadržaje koji će idućih dana ugostiti desetke tisuća posjetitelja
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Foto Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Projektni direktor festivala Alek el-Kazal proveo je predstavnike medija kroz festivalski prostor, uključujući glavni ulaz, UMF zonu, Resistance pozornicu, Food Village i glavnu pozornicu s VIP prostorom, rekavši kako su završene sve produkcijske, sigurnosne i logističke pripreme.
| Foto: Zvonimir Barisin
- Glavna pozornica široka je 80, a visoka 20 metara, dok VIP prostori na istočnoj i zapadnoj strani mogu primiti oko 6000 posjetitelja dnevno. Parter ispred pozornice predviđen je za oko 25.000 ljudi, a cijeli festivalski prostor opremljen je signalizacijom za hitne izlaze, punktovima prve pomoći te komunikacijskom infrastrukturom - rekao je.
| Foto: Zvonimir Barisin
Dodao je kako će posjetitelji ove godine, u ograničenom broju, moći izaći na UMF pozornicu iza DJ-a, sudjelovati u sponzorskim aktivacijama i preuzeti fotografije na svojim mobilnim uređajima, čime se želi približiti iskustvo nastupa iz perspektive izvođača.
| Foto: Zvonimir Barisin
Kazao je i da su zamjene festivalskih ulaznica za narukvice već počele te su za posjetitelje pripremljeni poklon paketi, voda i dodatni sadržaji, uz apel na redovitu hidrataciju zbog visokih temperatura.
| Foto: Zvonimir Barisin
Prema njegovim riječima, najveći broj gostiju ove se godine očekuje iz Hrvatske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država i Australije, koja se po broju posjetitelja vratila na razinu iz 2019. godine.
| Foto: Zvonimir Barisin
Govoreći o domaćim izvođačima, organizatori su istaknuli da će i ove godine na festivalu nastupiti brojni hrvatski DJ-evi te da danas više od 80 posto organizacijskog i produkcijskog tima čine domaći stručnjaci, dok ih je 2013. bilo oko 15 posto.
| Foto: Zvonimir Barisin
Član dvojca Vanillaz Marko rekao je da su za ovogodišnji nastup pripremili potpuno novi set sastavljen isključivo od dosad neobjavljene glazbe.
| Foto: Zvonimir Barisin
"Ultra Europe nam je i dalje najdraža pozornica. Publika će premijerno čuti isključivo našu novu, još neobjavljenu glazbu", rekao je Marko.
| Foto: Zvonimir Barisin
DJ Jock kazao je da je Resistance jedna od najprestižnijih svjetskih festivalskih pozornica.
| Foto: Zvonimir Barisin
"Pripremio sam melodičan i groove set koji će postupno graditi atmosferu i otvoriti festival na poseban način", rekao je.
| Foto: Zvonimir Barisin
Tomo in der Mühlen istaknuo je zadovoljstvo nastupom pred domaćom publikom i važnost festivala za promociju hrvatske elektroničke scene.
| Foto: Zvonimir Barisin
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je kako festival iz godine u godinu raste te je važan za Grad i hrvatski turizam
| Foto: Zvonimir Barisin
"Veseli me što Split ponovno ugošćuje ovakav događaj, a posebno što na festivalu nastupa velik broj hrvatskih DJ-eva. To je velika prilika za promociju naše glazbene scene", rekao je Šuta.
| Foto: Zvonimir Barisin
Organizatori su izvijestili da su svi VIP paketi rasprodani dva dana prije početka festivala te da završne pripreme ulaze u završnu fazu uoči otvorenja Ultra Europe u petak u 20 sati.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin