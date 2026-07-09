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festival počinje u petak

FOTO Sve je spremno za Ultra Europe! Zavirite na Park mladeži uoči velikog otvorenja

SPLIT - Organizatori su u četvrtak predstavili završne pripreme za 12. izdanje festivala Ultra Europe, koje u petak navečer počinje na stadionu Park mladeži u Splitu. Tijekom obilaska pokazali su glavnu pozornicu, Resistance zonu, VIP prostore, Food Village i ostale sadržaje koji će idućih dana ugostiti desetke tisuća posjetitelja
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Split : Pred ulazom na Ultra Europe festival stvaraju se gužve za preuzimanje narukvica
Foto Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
Komentari 9

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