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Tandara 17. rujna u Vintage Vrtu

Piše 24sata,
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Tandara 17. rujna u Vintage Vrtu
Foto: PROMO
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Tandara 17. rujna stiže u Ljetni vrt Vintage Industrial Bara s eksplozivnim spojem elektronike, popa i klupske energije. Ulaz je slobodan, a nakon koncerta večer nastavlja Tali&Tandi DJ duo.

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Jedan od osebujnijih likova domaće alternativne scene, Tandara, u četvrtak 17. rujna stiže u Ljetni vrt Vintage Industrial Bara. Iza imena Tandara stoji Marin Tandara, glazbenik kojeg je publika tijekom godina upoznala kroz Svemirko, IDEM, suradnje s Đutkom, Ki Klopom i nizom drugih aktera domaće nezavisne scene, a posljednjih nekoliko godina sve glasnije i kroz njegov vlastiti elektro-pop projekt. Ulaz na koncert je slobodan, a večer neće završiti posljednjom Tandarininom pjesmom. Nakon live nastupa za nastavak plesa zadužen je Tali&Tandi DJ duo.

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Tandara je jedan od onih glazbenika koje ste vrlo vjerojatno već vidjeli na pozornici čak i ako još niste bili na njegovu samostalnom koncertu. Nekadašnji klavijaturist Svemirka posljednjih je godina jedan od zaštitnih znakova koncertne postave IDEM-a, gdje uz klavijature i prateće vokale redovito doprinosi onome što se najjednostavnije može opisati kao kontrolirani kaos na pozornici.

Njegova veza s projektom IDEM seže do samih početaka. Tandara je bio prvi glazbenik koji se Antunu Aleksi pridružio na pozornici, na koncertu u Tandarinu rodnom kraju, u Vinkovcima 2023. Ono što je počelo kao društvo za nastup preraslo je u stalnu suradnju, prijateljstvo i jednu od energičnijih live postava aktualne domaće indie scene.

Ali Tandara već neko vrijeme gradi i sasvim vlastiti svemir. Solo priča počela se ozbiljnije oblikovati 2023. singlovima „Valovi“ i „Zvuk zvona“, nastavila EP-jem „Manje od 3“ i pjesmama „Novi đir“ i „Sladoled“, da bi tijekom 2025. projekt krenuo u znatno žešćem smjeru. Nakon singla „Udah“, Tandara je objavio „HC“, eksplozivni spoj elektronike, hardstylea i metala kojim je najavio svoj prvi album.

Krajem 2025. stigao je „UDARA“, devet pjesama i nešto više od dvadeset minuta Tandarina svijeta bez previše interesa za žanrovske ograde. Na albumu se nalaze „HC“, „Doktor zove“, „Spremno tijelo“, „Kile Mekin“, „psst“, „Udah“, „Obiteljski čovjek“, „Spavam budan“ i „Ptica“. I naslov albuma prilično dobro opisuje njegovu koncertnu filozofiju.

Tandara svoju glazbu stvara samostalno na računalu, a u njoj se sudaraju pop i elektronika s klupskim ritmovima, hardstyleom, tranceom, technom i povremenim metalnim udarima. Rezultat je glazba koja istodobno može biti melodična, emotivna, plesna i potpuno sumanuta, osobito kada s računala prijeđe na pozornicu. Da Tandara najbolje funkcionira upravo kada se brišu granice između različitih scena pokazuje i popis njegovih suradnji. S Đutkom je snimio „Pravi bećar“ i „Takav je običaj!“, s IDEM-om surađuje i autorski, dok je s Ki Klopom nakon remiksa pjesme „Topi se disko oko nas“ snimio i „Ljetne rane“, postljetni singl inspiriran fizičkim i psihičkim posljedicama ljeta te kultnim filmom „Rane“. Početkom ove godine Tandara je nastavio širiti vlastiti elektronički kaos remiksom pjesme Pekija Pelea „Otvaram krila“, koju je pretvorio u vlastitu hard-bounce varijantu.

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Sve to 17. rujna seli u Ljetni vrt Vintage Industrial Bara, prostor koji Tandari nije nepoznat. Upravo je u Vintageu publika već mogla gledati njegovu razuzdanu stranu tijekom nastupa s IDEM-om, uključujući trenutke u kojima su klavijature ustupale mjesto slavonskim motivima, kolu, danceu i kolektivnom rasulu na pozornici i ispred nje.

Ovoga puta Tandara dolazi pod svojim imenom i sa svojim pjesmama. A kad koncert završi, ne ide se kući. Za drugi dio večeri Tali&Tandi DJ duo ponovo jaše, pa će se koncert pretvoriti u after i produžiti večer prema plesnom podiju. Upad je free, a za Tandarin gig zaslužna je ekipa Dostave zvuka.

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