FOTO Sve ljubavi Elona Muska

Elon Musk tijekom godina privlačio je veliku pozornost javnosti ne samo svojim poslovnim potezima, već i ljubavnim životom. Osnivač Tesle s nekoliko partnerica ima 13 djece. Danas slavi 55. rođendan, a u galeriji pogledajte koja je sve ljubio.
Sredinom 90-ih Elon Musk je bio u vezi s Jennifer Gwynne, koju je upoznao tijekom studija na Sveučilištu u Pennsylvaniji. Gwynne je kasnije ispričala da ju je privukla njegova "tiha intenzivnost", iako je znao pokazati i razigraniju, pomalo luckastu stranu. Njihova je veza trajala otprilike godinu dana, a bila je dovoljno ozbiljna da su se međusobno upoznali s obiteljima. Za jedan rođendan Musk joj je čak poklonio ogrlicu od zlata i smaragda. Godine 2022. Gwynne je na aukciji prodala nekoliko uspomena iz njihove veze, među kojima su bile zajedničke fotografije i Muskova rukom pisana čestitka. Prihod od prodaje iskoristila je kako bi pomogla u plaćanju fakultetskog obrazovanja svog posinka.
| Foto: Kevin Lamarque
Sredinom 90-ih Elon Musk je bio u vezi s Jennifer Gwynne, koju je upoznao tijekom studija na Sveučilištu u Pennsylvaniji. Gwynne je kasnije ispričala da ju je privukla njegova "tiha intenzivnost", iako je znao pokazati i razigraniju, pomalo luckastu stranu. Njihova je veza trajala otprilike godinu dana, a bila je dovoljno ozbiljna da su se međusobno upoznali s obiteljima. Za jedan rođendan Musk joj je čak poklonio ogrlicu od zlata i smaragda. Godine 2022. Gwynne je na aukciji prodala nekoliko uspomena iz njihove veze, među kojima su bile zajedničke fotografije i Muskova rukom pisana čestitka. Prihod od prodaje iskoristila je kako bi pomogla u plaćanju fakultetskog obrazovanja svog posinka. |
Foto: Kevin Lamarque
Sredinom 90-ih Elon Musk je bio u vezi s Jennifer Gwynne, koju je upoznao tijekom studija na Sveučilištu u Pennsylvaniji. Gwynne je kasnije ispričala da ju je privukla njegova "tiha intenzivnost", iako je znao pokazati i razigraniju, pomalo luckastu stranu. Njihova je veza trajala otprilike godinu dana, a bila je dovoljno ozbiljna da su se međusobno upoznali s obiteljima. Za jedan rođendan Musk joj je čak poklonio ogrlicu od zlata i smaragda. Godine 2022. Gwynne je na aukciji prodala nekoliko uspomena iz njihove veze, među kojima su bile zajedničke fotografije i Muskova rukom pisana čestitka. Prihod od prodaje iskoristila je kako bi pomogla u plaćanju fakultetskog obrazovanja svog posinka.
| Foto: Kevin Lamarque
Elon Musk je svoju prvu suprugu Justine Musk upoznao dok su oboje studirali na Sveučilištu Queen's u kanadskom Ontariju. Justine je tada bila brucošica, a Musk student druge godine. Primijetio ju je u zajedničkoj prostoriji studentskog doma i pozvao na sladoled. Justine je kasnije u eseju za Marie Claire iz 2010. godine otkrila da je u početku prihvatila poziv, ali ga je ipak odbila ostavivši poruku na vratima svoje sobe. Međutim, Musk nije odustao. Nekoliko sati poslije pronašao ju je u studentskom centru dok je učila španjolski, držeći u rukama dva sladoleda od čokolade koja su se već počela topiti. Prisjetila se da nije bio osoba koja je lako prihvaćala odbijanje.
| Foto: Jakov Š./Privatan album
Godine 2002. dobili su sina Nevadu Alexandera, koji je preminuo sa samo deset tjedana života od sindroma iznenadne dojenačke smrti. Justine je napisala da su se s gubitkom nosili na potpuno različite načine, ali su ubrzo odlučili ponovno pokušati proširiti obitelj. Godine 2004. dobili su blizance Griffina i Vivian, a dvije godine kasnije rodili su im se i trojke Kai, Saxon i Damian.
| Foto: Jakov Š./Privatan album
Unatoč tome što su živjeli, kako je opisala, život iz snova ispunjen luksuznim kućama, raskošnim zabavama i osobljem koje je brinulo o svim njihovim potrebama, Justine je osjećala da u njihovu odnosu nedostaje bliskosti i empatije. Prometnu nesreću u kojoj je sudjelovala opisala je kao prekretnicu koja ju je natjerala da preispita vlastiti život. Rekla je da se više nije prepoznavala te da je postala "ukrasna supruga". Nakon nesreće pokušali su spasiti brak odlascima na bračno savjetovanje, no ono je trajalo svega mjesec dana. Prema Justininim tvrdnjama, Musk joj je tada postavio ultimatum, ili će nastaviti živjeti kao dotad ili će se razvesti. Zahtjev za razvod podnio je već sljedećeg dana.
| Foto: Instagram/Justine Musk
Njihov razvod, koji je uslijedio 2008. godine, bio je dugotrajan i složen. Na kraju su dogovorili zajedničko skrbništvo nad petero djece, dok je Justine, prema Muskovim navodima iz teksta objavljenog 2010. za Business Insider, zadržala obiteljsku kuću u Los Angelesu te ostvarila pravo na alimentaciju za djecu i supružničku potporu.
| Foto: Instagram/Justine Musk
Nedugo nakon što je podnio zahtjev za razvod od Justine Musk, Elon Musk upoznao je britansku glumicu Talulah Riley. Njih dvoje upoznali su se u jednom baru u Londonu, a Riley je kasnije priznala da u tom trenutku nije imala pojma tko je on. Prisjećajući se njihova prvog susreta, ispričala je da joj se učinilo kako je Musk pomalo nervozan te je pretpostavila da nema mnogo prilika razgovarati s mladim glumicama. Zato je odlučila biti posebno ljubazna i uljepšati mu večer, ne sluteći da iza sebe već ima brojna poznanstva i iskustva.
| Foto: APEGA/Press Association/PIXSELL
Njihova se veza razvijala iznimno brzo. Samo šest tjedana nakon što je Musk zatražio razvod od prve supruge, zaručio se s Riley. Glumica se potom preselila u Los Angeles, a par se vjenčao 2010. godine u katedrali Dornoch u Škotskoj. Brak nije dugo potrajao. Musk je već dvije godine kasnije podnio zahtjev za razvod. Nakon prekida javno joj je posvetio emotivnu poruku na društvenim mrežama, napisavši da su zajedno proveli nevjerojatne četiri godine, da će je zauvijek voljeti i da će jednoga dana nekoga učiniti vrlo sretnim.
| Foto: Press Association/PRESS ASSOCIAT
Ipak, njihova priča tu nije završila. U srpnju 2013. godine ponovno su izrekli bračne zavjete i drugi put stali pred oltar. Ni taj pokušaj nije prošao bez novih preokreta. Musk je 2014. ponovno podnio zahtjev za razvod, ali ga je sedam mjeseci kasnije povukao. Konačno je upravo Riley u ožujku 2016. podnijela zahtjev za razvod, koji je službeno okončan u studenome iste godine.
| Foto: Matt Crossick
Unatoč dvama brakovima i dvama razvodima, Riley je 2022. godine izjavila kako su ostali u dobrim odnosima. Priznala je da razumije zašto mnogima njihova ljubavna priča djeluje neobično, ali je objasnila da im se ponovno vjenčanje činilo sasvim prirodnim jer su se, nakon što su već jednom bili u braku, osjećali čudno biti zajedno bez tog formalnog statusa. Talulah Riley u međuvremenu je krenula dalje. U lipnju 2024. udala se za glumca Thomasa Brodieja-Sangstera na intimnoj ceremoniji održanoj u crkvi St. George's u Engleskoj, u nazočnosti obitelji i bliskih prijatelja.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Elon Musk i glumica Amber Heard započeli su vezu 2016. godine, nedugo nakon njezina razvoda od Johnnyja Deppa, iako su se prvi put upoznali nekoliko godina ranije. Svoju su romansu službeno potvrdili u travnju 2017., no zbog brojnih poslovnih obveza i veze na daljinu nekoliko su puta prekidali i obnavljali odnos.
| Foto: POOL/REUTERS/Mike Blake/Reuters/PIXSELL
Konačno su se razišli početkom 2018. godine, istaknuvši da su ostali u prijateljskim odnosima i da se međusobno iznimno poštuju. Heard je kasnije izjavila da ih je povezivala ljubav prema znanosti, intelektualnim raspravama i zajedničkim životnim vrijednostima.
| Foto: Victoria Jones/PA Images/PIXSELL
Elon Musk i kanadska glazbenica Grimes, pravog imena Claire Boucher, prvi su put privukli pozornost javnosti u travnju 2018. godine nakon razigrane komunikacije na društvenoj mreži X, a samo nekoliko dana kasnije zajedno su se pojavili na crvenom tepihu Met Gale.
| Foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia
Njihova je veza od samog početka bila nekonvencionalna, obilježena prekidima i pomirenjima, no ostali su bliski unatoč brojnim izazovima. U svibnju 2020. dobili su sina X Æ A-12, poznatijeg kao X, zatim krajem 2021. putem surogat-majke kćer Exu "Y" Dark Sideræl, dok je 2023. otkriveno da su u tajnosti dobili i treće dijete, sina Techna Mechanicusa, odnosno Taua.
| Foto: Instagram/Fani
Musk je 2021. potvrdio da su se "polurazišli", ističući kako su ih razdvojile poslovne obveze jer je on većinom boravio u Teksasu, a Grimes u Los Angelesu. Iako njihova romantična veza nije opstala, oboje su naglašavali da ih povezuje snažno prijateljstvo i zajednička briga za djecu.
| Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION
Prema navodima iz 2024. godine, čak su razmatrali kupnju zajedničke nekretnine u Bel Airu kako bi svojoj djeci osigurali što stabilnije obiteljsko okruženje.
| Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS
U srpnju 2022. godine otkriveno je da je Elon Musk u studenome 2021. dobio blizance, Stridera i Azure, sa Shivon Zilis, izvršnom direktoricom njegove tvrtke Neuralink. Zilis je kasnije istaknula da njih dvoje nikada nisu bili u romantičnoj vezi te da su djeca začeta postupkom medicinski potpomognute oplodnje.
| Foto: PLANET PHOTOS
Nakon što je vijest postala javna, Musk je na društvenim mrežama poručio da "daje sve od sebe kako bi pomogao u rješavanju krize pada nataliteta", koji smatra jednom od najvećih prijetnji civilizaciji. U lipnju 2024. potvrdio je da su on i Zilis dobili i treće zajedničko dijete, no ime i detalji o rođenju nisu objavljeni.
| Foto: Adrees Latif
Autorica Ashley St. Clair objavila je 14. veljače 2025. na društvenoj mreži X da je nekoliko mjeseci ranije rodila dijete te otkrila da je otac Elon Musk. Istaknula je da je informaciju do tada skrivala kako bi zaštitila privatnost i sigurnost djeteta, no odlučila ju je objaviti nakon saznanja da su mediji namjeravali otkriti priču.
| Foto: Društvene mreže/Reuters
Njezin glasnogovornik Brian Glicklich izjavio je kako St. Clair i Musk već neko vrijeme privatno razgovaraju o dogovoru vezanom uz zajedničko roditeljstvo te je pozvao Muska da javno potvrdi svoju očinsku ulogu. Musk do danas nije javno priznao očinstvo, dok je St. Clair u međuvremenu u jednoj kasnije obrisanoj objavi tvrdila da je poduzetnik želio imati još djece s njom.
| Foto: Daniel Cole