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SLAVI 55. ROĐENDAN

FOTO Sve ljubavi Elona Muska

Elon Musk tijekom godina privlačio je veliku pozornost javnosti ne samo svojim poslovnim potezima, već i ljubavnim životom. Osnivač Tesle s nekoliko partnerica ima 13 djece. Danas slavi 55. rođendan, a u galeriji pogledajte koja je sve ljubio.
FILE PHOTO: Elon Musk is pictured at the White House in Washington
Sredinom 90-ih Elon Musk je bio u vezi s Jennifer Gwynne, koju je upoznao tijekom studija na Sveučilištu u Pennsylvaniji. Gwynne je kasnije ispričala da ju je privukla njegova "tiha intenzivnost", iako je znao pokazati i razigraniju, pomalo luckastu stranu. Njihova je veza trajala otprilike godinu dana, a bila je dovoljno ozbiljna da su se međusobno upoznali s obiteljima. Za jedan rođendan Musk joj je čak poklonio ogrlicu od zlata i smaragda. Godine 2022. Gwynne je na aukciji prodala nekoliko uspomena iz njihove veze, među kojima su bile zajedničke fotografije i Muskova rukom pisana čestitka. Prihod od prodaje iskoristila je kako bi pomogla u plaćanju fakultetskog obrazovanja svog posinka. | Foto: Kevin Lamarque
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Sredinom 90-ih Elon Musk je bio u vezi s Jennifer Gwynne, koju je upoznao tijekom studija na Sveučilištu u Pennsylvaniji. Gwynne je kasnije ispričala da ju je privukla njegova "tiha intenzivnost", iako je znao pokazati i razigraniju, pomalo luckastu stranu. Njihova je veza trajala otprilike godinu dana, a bila je dovoljno ozbiljna da su se međusobno upoznali s obiteljima. Za jedan rođendan Musk joj je čak poklonio ogrlicu od zlata i smaragda. Godine 2022. Gwynne je na aukciji prodala nekoliko uspomena iz njihove veze, među kojima su bile zajedničke fotografije i Muskova rukom pisana čestitka. Prihod od prodaje iskoristila je kako bi pomogla u plaćanju fakultetskog obrazovanja svog posinka. | Foto: Kevin Lamarque
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