FOTO Sve ljubavi Elona Muska

Unatoč tome što su živjeli, kako je opisala, život iz snova ispunjen luksuznim kućama, raskošnim zabavama i osobljem koje je brinulo o svim njihovim potrebama, Justine je osjećala da u njihovu odnosu nedostaje bliskosti i empatije. Prometnu nesreću u kojoj je sudjelovala opisala je kao prekretnicu koja ju je natjerala da preispita vlastiti život. Rekla je da se više nije prepoznavala te da je postala "ukrasna supruga". Nakon nesreće pokušali su spasiti brak odlascima na bračno savjetovanje, no ono je trajalo svega mjesec dana. Prema Justininim tvrdnjama, Musk joj je tada postavio ultimatum, ili će nastaviti živjeti kao dotad ili će se razvesti. Zahtjev za razvod podnio je već sljedećeg dana. | Foto: Instagram/Justine Musk