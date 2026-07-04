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IZREKLA 'DA' KELCEU

FOTO Sve ljubavi Taylor Swift

Slavna pjevačica je u petak izrekla sudbonosno 'da' svom odabraniku Travisu Kelceu. No, prije njega je ljubila brojne slavne frajere, a neki su joj poslužili i kao inspiracija za njezine dobro poznate pjesme...
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FOTO Sve ljubavi Taylor Swift
Taylor Swift i Travis Kelce vjenčali su se ovog petka, a slavlje se održali u kultnom Madison Square Gardenu uz nazočnost mnogobrojnih zvijezda i svijeta zabave i sporta | Foto: Instagram
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Taylor Swift i Travis Kelce vjenčali su se ovog petka, a slavlje se održali u kultnom Madison Square Gardenu uz nazočnost mnogobrojnih zvijezda i svijeta zabave i sporta | Foto: Instagram
Komentari 0

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