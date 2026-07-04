FOTO Sve ljubavi Taylor Swift

Slavna pjevačica je u petak izrekla sudbonosno 'da' svom odabraniku Travisu Kelceu. No, prije njega je ljubila brojne slavne frajere, a neki su joj poslužili i kao inspiracija za njezine dobro poznate pjesme...
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Taylor Swift i Travis Kelce vjenčali su se ovog petka, a slavlje se održali u kultnom Madison Square Gardenu uz nazočnost mnogobrojnih zvijezda i svijeta zabave i sporta
| Foto: Instagram
Taylor Swift i Travis Kelce vjenčali su se ovog petka, a slavlje se održali u kultnom Madison Square Gardenu uz nazočnost mnogobrojnih zvijezda i svijeta zabave i sporta |
Foto: Instagram
Taylor Swift i Travis Kelce vjenčali su se ovog petka, a slavlje se održali u kultnom Madison Square Gardenu uz nazočnost mnogobrojnih zvijezda i svijeta zabave i sporta
| Foto: Instagram
No, prije Kelcea je ova svjetska glazbena zvijezda ljubila brojne poznate frajere. O nekim je vezama i dečkima pisala i pjesme koje su postale pravi hitovi...
| Foto: Instagram
Prvi poznati dečko Taylor Swift bio je Joe Jonas, jedna trećina benda 'Jonas Brother'. Bili su skupa svega nekoliko mjeseci 2008. godine.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Ovo je bio i prvi javni njezin prekid, a vjerojatno i najbrutalniji jer je Joe prekinuo s njom u pozivu koji je trajao svega 27 sekundu. Vjeruje se da je o njemu napisala tri pjesme, 'Last Kiss', 'Forever and Always' te 'Holy Ground'.
| Foto: Isabel Infantes
Lucas Till bio je druga Taylorina javna ljubav, a i ta veza trajala je par mjeseci 2009. godine. Lucas je kasnije rekao da su bolje funkcionirali kao prijatelji.
| Foto: (C) Freeman/Digital Focus Intl
'Stvarno sam je gledao kao prijateljicu. To je jedini razlog zašto nije išlo', rekao je.
| Foto: LuMar Jr/PRESS ASSOCIATION
A tko bi mogao zaboraviti par Taylor i Taylor? Lautnera, zvijezdu 'Sumraka' upoznala je na setu filma 'Valentinovo' gdje su glumili srednjoškolski par.
| Foto: SCHROEWIG/DPA
Pjesma 'Back to December' je upravo o njemu i večeri kad ga je ostavila...
| Foto: ? Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATIO
'Užasno sam se osjećao, nisam to zaslužio', rekao je John Mayer u intervjuu 2012. godine. 'Bilo je to bezveze od nje', rekao je o prekidu kantautor.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Iako nikad nisu potvrdili da su zajedno, Taylor i zvijezda serije 'Glee' Cory Monteith često su se družili tijekom 2010. godine.
| Foto: (C)Steven Bergman
'Nemam riječi. I to iz najgoreg mogućeg razloga', napisala je Taylor na društvenim mrežama nakon što su Coryja 2013. pronašli mrtvog. Predozirao se heroinom.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Veza s Jakeom Gyllenhaalom trajala je od 2010. do 2011. Navodno je pukla zbog 10 godina razlike između njih.
| Foto: Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
O tome je napisala navodno dvije pjesme, 'The Last Time', ali i 'All Too Well' u kojoj je iznijela brojne detalje...
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Nisu službeno bili zajedno, a Taylor je toliko bila sretna što je upoznala Adama Younga iz benda 'Owl City' da je napisala pjesmu 'Enchanted' o njemu. On je tu pjesmu kasnije obradio kada je saznao da je o njemu...
| Foto: Brad Barket/PRESS ASSOCIATION
Šuškalo se i da je od 2011. do 2012. hodala s poznatim britanskim glumcem Eddyjem Redmayneom. Upoznali su se na audiciji za 'Les Miserables' i često se družili u New Yorku.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
A šuškalo se i o vezi sa Zacom Efronom. No ni tu vezu pjevačica nikada nije potvrdila...
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Tijekom ljeta 2012. hodala je s Conorom Kennedyjem, unukom Roberta F. Kennedyja. Našla se na udaru kritika jer je tada imala 22 godine, a Conor 18. Pjesma 'Begin Again' povezuje se s tom romansom.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Svega dva mjeseca hodala je s Harryjem Stylesom. Pjesma 'I Knew You Were Trouble', veliki Taylorin hit, upravo je o njemu, a cijeli album '1989' pun je referenci na njihovu vezu...
| Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION
Od 2015. do 2016. bila je u vezi s Calvinom Harrisom. Navodno je on prekinuo... Iako nikada to nije komentirala, pjesma 'We Are Never Ever Ever Getting Back Together', još jedan veliki hit, je o njemu. Iako, drugi fanovi smatraju da je pjesma o Gyllenhaalu...
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
U New Yorku upoznala je Toma Hiddlestona, a zajedno su putovali po Islandu, Italiji, Australiji... No, veza nije bila dugog vijeka.
| Foto: PA
Joe Alwyn bio je za sad najdugovječniji dečko Taylor Swift i skupa su bili od 2017. do 2023. U jednom trenutku se čak u javnosti pričalo o zarukama i braku, no do toga nije došlo.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION DAVID SWANSON/REUTERS
Prekinuli su 2023., a izvor je rekao kako se ništa dramatično nije dogodilo, već da je 'to više nije bilo to'.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Od tad je Taylor objavila pjesmu o prekidu 'You're Losing Me' koja je insinuirala da se Alwyn nije njome htio oženiti.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Glazbenik Matty Healy kratko joj je pravio društvo...
| Foto: Richard Gray/PRESS ASSOCIATION
A onda je u njen život ušao Travis Kelce, igrač američkog nogometa koji igra za Kansas City Chiefse.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Swift je bila prava senzacija kada ga je došla bodriti na Super Bowlu.
| Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto BRIAN SNYDER/REUTERS
Foto TYJA, KEVY, LIKE
Foto MIKE SEGAR/REUTERS