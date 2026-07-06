FOTO Sve u znaku filma! Počeo je šušur uoči Pulskog filmskog festivala, pogledajte atmosferu
Pula se ovih dana polako priprema za 73. Pulski filmski festival. Po gradu su postavljeni plakati i programi najavljenih filmova, a na Giardinima se prodaju ulaznice za projekcije u Areni. Mnogi se zaustavljaju uz plakate, proučavaju program i biraju što će gledati
73. Pulski filmski festival bit će otvoren u četvrtak, 9. srpnja, u pulskoj Areni uz veliki glazbeni spektakl Livia Morosina, pobjednice dječjeg Sanrema Zoe Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL