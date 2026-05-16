Obavijesti

Galerija

Komentari 0
70 GODINA NATJECANJA

FOTO Svi pobjednici Eurosonga

Eurosong je jedno od najgledanijih i najdugovječnijih televizijskih natjecanja na svijetu. Prvo izdanje održano je 1956. godine, a organizira ga European Broadcasting Union. Od 1956. do danas pobijedile su 72 pjesme iz 27 država. Najuspješnije zemlje u povijesti natjecanja su Irska i Švedska sa sedam pobjeda. U galeriji pogledajte sve pobjednike kroz godine.
Grand Final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel
2025. - Austrija je pobijedila zahvaljujući izvođaču JJ i pjesmi "Wasted Love". Eurosong se održao u Baselu. | Foto: Denis Balibouse
1/73
2025. - Austrija je pobijedila zahvaljujući izvođaču JJ i pjesmi "Wasted Love". Eurosong se održao u Baselu. | Foto: Denis Balibouse
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026