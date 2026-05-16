FOTO Svi pobjednici Eurosonga

Eurosong je jedno od najgledanijih i najdugovječnijih televizijskih natjecanja na svijetu. Prvo izdanje održano je 1956. godine, a organizira ga European Broadcasting Union. Od 1956. do danas pobijedile su 72 pjesme iz 27 država. Najuspješnije zemlje u povijesti natjecanja su Irska i Švedska sa sedam pobjeda. U galeriji pogledajte sve pobjednike kroz godine.
2025. - Austrija je pobijedila zahvaljujući izvođaču JJ i pjesmi "Wasted Love". Eurosong se održao u Baselu.
| Foto: Denis Balibouse
2025. - Austrija je pobijedila zahvaljujući izvođaču JJ i pjesmi "Wasted Love". Eurosong se održao u Baselu. |
Foto: Denis Balibouse
2025. - Austrija je pobijedila zahvaljujući izvođaču JJ i pjesmi "Wasted Love". Eurosong se održao u Baselu.
| Foto: Denis Balibouse
2024. - Švicarska je pobijedila zahvaljujući Nemu i pjesmi "The Code". Natjecanje se održalo u Malmöu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
2023. - Loreen je odnijela drugu pobijedila za Švedsku s pjesmom "Tattoo". Eurosong je održan u Liverpoolu.
| Foto: Jens Büttner/DPA
2022. - Ukrajina je pobijedila zahvaljujući grupi Kalush Orchestra i pjesmi "Stefania". Natjecanje se održalo u Torinu.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
2021. - Måneskin je pobijedio za Italiju s pjesmom "Zitti e buoni". Eurosong je održan u Rotterdamu.
| Foto: Soeren Stache/DPA/PIXSELL
2019. - Nizozemska je pobijedila s pjesmom "Arcade" izvođača Duncana Laurencea. Eurosong je održan u Tel Avivu.
| Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
2018. - Izrael je pobijedio zahvaljujući Netti i pjesmi "Toy". Natjecanje se održalo u Lisabonu.
| Foto: ILIA YEFIMOVICH/DPA
2017. - Portugal je prvi put u povijesti pobijedio zahvaljujući Salvadoru Sobrali i pjesmi "Amar pelos dois". Eurosong je održan u Kijevu.
| Foto: Julian Stratenschulte/DPA/PIXSELL
2016. - Ukrajina je pobijedila zahvaljujući Jamali i pjesmi "1944". Natjecanje se održalo u Stockholmu.
| Foto: Britta Pedersen/DPA/PIXSELL
2015. - Švedska je pobijedila s pjesmom "Heroes" koju je izveo Måns Zelmerlöw. Eurosong je održan u Beču.
| Foto: Julian Stratenschulte/DPA
2014. - Austrija je pobijedila zahvaljujući Conchiti Wurst i pjesmi "Rise Like a Phoenix". Natjecanje se održalo u Kopenhagenu.
| Foto: Jorg Carstensen/DPA
2013. - Danska je osvojila pobjedu zahvaljujući Emmelie de Forest i pjesmi "Only Teardrops". Eurosong je održan u Malmöu.
| Foto: Jorg Carstensen/DPA
2012. – Loreen je pobijedila za Švedsku s pjesmom "Euphoria". Natjecanje se održalo u Bakuu.
| Foto: J/DPA
2011. – Azerbajdžan je prvi put pobijedio zahvaljujući duu Ell & Nikki i pjesmi "Running Scared". Eurosong je održan u Düsseldorfu.
| Foto: YouTube
2010. - Njemačka je pobijedila s pjesmom "Satellite" koju je izvela Lena. Natjecanje se održalo u Oslu.
| Foto: YouTube
2009. – Norveška je pobijedila zahvaljujući Alexanderu Rybaku i pjesmi "Fairytale". Eurosong je održan u Moskvi.
| Foto: A3417 Ulrich Perrey/DPA
2008. – Rusija je osvojila pobjedu s pjesmom "Believe" izvođača Dime Bilana. Natjecanje je održano u Beogradu.
| Foto: YouTube
2007. – Srbija je pobijedila zahvaljujući Mariji Šerifović i pjesmi "Molitva". Eurosong je održan u Helsinkiju.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/ ILUSTRACIJA
2006. – Lordi je pobijedio za Finsku s pjesmom "Hard Rock Hallelujah". Natjecanje je održano u Ateni.
| Foto: Youtube/screenshot
2005. – Grčka je pobijedila zahvaljujući Heleni Paparizou i pjesmi "My Number One". Eurosong je održan u Kijevu.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
2004. – Ukrajina je ostvarila svoju prvu pobjedu zahvaljujući Ruslani i pjesmi "Wild Dances". Natjecanje se održalo u Istanbulu.
| Foto: YouTube
2003. – Turska je pobijedila s pjesmom "Everyway That I Can" izvođačice Sertab Erener. Eurosong je održan u Rigi.
| Foto: YouTube
2002. – Latvija je prvi put pobijedila zahvaljujući Marie N i pjesmi "I Wanna". Natjecanje je održano u Tallinnu.
| Foto: YouTube
2001. – Estonija je ostvarila svoju prvu pobjedu s pjesmom "Everybody" koju su izveli Tanel Padar, Dave Benton & 2XL. Eurosong je održan u Kopenhagenu.
| Foto: YouTube
2000. – Danska je pobijedila zahvaljujući Olsen Brothers i pjesmi "Fly on the Wings of Love". Natjecanje se održalo u Stockholmu.
| Foto: YouTube
1999. – Švedska je osvojila pobjedu s pjesmom "Take Me to Your Heaven" koju je izvela Charlotte Nilsson. Eurosong je održan u Jeruzalemu.
| Foto: YouTube
1998. – Izrael je pobijedio zahvaljujući Dani International i pjesmi "Diva". Natjecanje se održalo u Birminghamu.
| Foto: YouTube
1997. – Ujedinjeno Kraljevstvo pobijedilo je zahvaljujući grupi Katrina and the Waves i pjesmi "Love Shine a Light". Eurosong je održan u Dublinu.
| Foto: YouTube
1996. – Irska je ponovno slavila s pjesmom "The Voice" izvođačice Eimear Quinn. Natjecanje je održano u Oslu.
| Foto: YouTube
1995. – Norveška je pobijedila zahvaljujući sastavu Secret Garden i pjesmi "Nocturne". Eurosong je ponovno održan u Dublinu.
| Foto: YouTube
1994. – Irska je ostvarila treću uzastopnu pobjedu s pjesmom "Rock ’n’ Roll Kids" koju su izveli Paul Harrington & Charlie McGettigan. Natjecanje je održano u Dublinu.
| Foto: YouTube
1993. – Irska je ponovno pobijedila zahvaljujući Niamh Kavanagh i pjesmi "In Your Eyes". Eurosong se održao u irskom gradu Millstreetu.
| Foto: YouTube
1992. – Irska je osvojila pobjedu s pjesmom "Why Me?" koju je izvela Linda Martin. Natjecanje je održano u Malmöu.
| Foto: YouTube
1991. – Švedska je pobijedila zahvaljujući Caroli i pjesmi „Fångad av en stormvind“. Eurosong je održan u Rimu.
| Foto: YouTube
1990. – Italija je pobijedila s pjesmom "Insieme: 1992" koju je izveo Toto Cutugno. Eurosong se održao u Zagrebu.
| Foto: YouTube
1989. – Jugoslavija je pobijedila zahvaljujući grupi Riva i pjesmi "Rock Me". Natjecanje je održano u Lausannei.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
1988. – Céline Dion pobijedila je za Švicarsku s pjesmom "Ne partez pas sans moi". Eurosong je održan u Lausannei.
| Foto: YouTube
1987. – Irska je ponovno slavila s Johnnyjem Loganom i pjesmom "Hold Me Now". Natjecanje je održano u Bruxellesu.
| Foto: YouTube
1986. – Belgija je pobijedila zahvaljujući Sandri Kim i pjesmi "J’aime la vie". Eurosong je održan u Bergenu.
| Foto: YouTube
1985. – Norveška je prvi put pobijedila zahvaljujući duu Bobbysocks i pjesmi "La det swinge". Natjecanje je održano u Göteborgu.
| Foto: YouTube
1984. – Švedska je pobijedila s pjesmom "Diggi-Loo Diggi-Ley" grupe Herreys. Eurosong je održan u Luksemburgu.
| Foto: YouTube
1983. – Luksemburg je osvojio pobjedu zahvaljujući Corinne Hermès i pjesmi "Si la vie est cadeau". Natjecanje se održalo u Münchenu.
| Foto: YouTube
1982. – Njemačka je pobijedila s pjesmom "Ein bißchen Frieden" izvođačice Nicole. Eurosong je održan u Harrogateu.
| Foto: YouTube
1981. – Ujedinjeno Kraljevstvo osvojilo je pobjedu zahvaljujući grupi Bucks Fizz i pjesmi "Making Your Mind Up". Natjecanje se održalo u Dublinu.
| Foto: YouTube
1980. – Irska je pobijedila s pjesmom "What’s Another Year" koju je izveo Johnny Logan. Eurosong je održan u Haagu.
| Foto: YouTube
1979. – Izrael je ponovno pobijedio zahvaljujući pjesmi "Hallelujah" grupe Milk and Honey. Natjecanje se održalo u Jeruzalemu.
| Foto: YouTube
1978. – Izrael je prvi put pobijedio s pjesmom "A-Ba-Ni-Bi" koju su izveli Izhar Cohen & The Alphabeta. Eurosong je održan u Parizu.
| Foto: YouTube
1977. – Francuska je pobijedila zahvaljujući Marie Myriam i pjesmi "L’oiseau et l’enfant". Natjecanje se održalo u Londonu.
| Foto: YouTube
1976. – Ujedinjeno Kraljevstvo slavilo je s pjesmom "Save Your Kisses for Me" grupe Brotherhood of Man. Eurosong je održan u Haagu.
| Foto: YouTube
1975. – Nizozemska je pobijedila zahvaljujući grupi Teach-In i pjesmi "Ding-a-dong". Natjecanje je održano u Stockholmu.
| Foto: YouTube
1974. – ABBA pobijedila je za Švedsku s pjesmom "Waterloo". Eurosong je održan u Brightonu i postao povijesni trenutak za pop glazbu.
| Foto: Profimedia/ilustracija
1973. – Luksemburg je osvojio još jednu pobjedu s pjesmom "Tu te reconnaîtras" izvođačice Anne-Marie David. Domaćin je bio Luksemburg.
| Foto: YouTube
1972. – Luksemburg je ponovno pobijedio zahvaljujući Vicky Leandros i pjesmi "Après toi". Eurosong je održan u Edinburghu.
| Foto: YouTube
1971. – Monako je osvojio pobjedu s pjesmom "Un banc, un arbre, une rue" izvođačice Séverine. Natjecanje je održano u Dublinu.
| Foto: YouTube
1970. – Irska je prvi put pobijedila zahvaljujući Dani i pjesmi "All Kinds of Everything". Eurosong se održao u Amsterdamu.
| Foto: YouTube
1969. – Četiri države podijelile su pobjedu: Španjolska, Francuska, Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Natjecanje je održano u Madridu. Salome je otpjevala "Vivo cantando" za Španjolsku.
| Foto: YouTube
1969. – Iste godine Lulu je otpjevala "Boom Bang-a-Bang" te je predstavljala Ujedinjeno Kraljevstvo.
| Foto: YouTube
1969. – Lenny Kuhr je za Nizozemsku otpjevala "De troubadour".
| Foto: YouTube
1969. – Francuska je isto dijelila pobjedu s pjesmom "Un jour, un enfant" Fride Boccare.
| Foto: YouTube
1968. – Španjolska je odnijela pobjedu s pjesmom "La, la, la" koju je izvela Massiel. Eurosong je ponovno održan u Londonu.
| Foto: YouTube
1967. – Ujedinjeno Kraljevstvo pobijedilo je zahvaljujući Sandie Shaw i pjesmi "Puppet on a String". Natjecanje se održalo u Beču.
| Foto: YouTube
1966. – Austrija je pobijedila s pjesmom "Merci, Chérie" izvođača Uda Jürgensa. Eurosong je održan u Luksemburgu.
| Foto: YouTube
1965. – Luksemburg je osvojio pobjedu zahvaljujući France Gall i pjesmi "Poupée de cire, poupée de son". Natjecanje se održalo u Napulju.
| Foto: YouTube
1964. – Italija je pobijedila s legendarnom pjesmom "Non ho l’età" koju je otpjevala Gigliola Cinquetti. Eurosong je održan u Kopenhagenu.
| Foto: YouTube
1963. – Danska je ostvarila svoju prvu pobjedu zahvaljujući duu Grethe i Jørgen Ingmann s pjesmom "Dansevise". Natjecanje je ponovno održano u Londonu.
| Foto: YouTube
1962. – Francuska je pobijedila s pjesmom "Un premier amour" koju je izvela Isabelle Aubret. Eurosong se održao u Luksemburgu.
| Foto: YouTube
1961. – Luksemburg je pobijedio zahvaljujući Jean-Claude Pascalu i pjesmi "Nous les amoureux". Natjecanje je održano u Cannesu.
| Foto: YouTube
1960. – Francuska je osvojila natjecanje pjesmom "Tom Pillibi" koju je otpjevala Jacqueline Boyer. Domaćin Eurosonga bio je London.
| Foto: YouTube
1959. – Nizozemska je ponovno pobijedila s pjesmom "Een beetje" u izvedbi Teddy Scholten. Eurosong je održan u francuskom Cannesu.
| Foto: YouTube
1958. – Francuska je pobijedila zahvaljujući Andréu Claveauu i pjesmi "Dors, mon amour". Natjecanje se održalo u nizozemskom Hilversumu.
| Foto: YouTube
1957. – Nizozemska je osvojila pobjedu s pjesmom "Net als toen" koju je izvela Corry Brokken. Eurosong je održan u njemačkom Frankfurtu.
| Foto: YouTube
1956. – Švicarska je pobijedila na prvom Eurosongu zahvaljujući Lys Assiji i pjesmi "Refrain". Natjecanje je održano u švicarskom gradu Luganu.
| Foto: YouTube