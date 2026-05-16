Veliki vodič za finale Eurosonga 2026.: Evo kada nastupaju Lelekice, kako možete glasati...

Nakon dvije uzbudljive polufinalne večeri, koje su se održale u utorak i četvrtak, vrijeme je za veliko finale Eurosonga 2026. U svakoj polufinalnoj večeri predstavilo se 15 zemalja, a 10 ih je prošlo dalje.

Tako su u prvoj polufinalnoj večeri u utorak finale izborili Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska. U drugom polufinalu dalje su prošle Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska, Češka.

POGLEDAJTE GALERIJU: Svi finalisti Eurosonga

Uz njih, direktno u finale ide velika četvorka, odnosno 'Big 4', zemlje koje daju najveće financijske doprinose Europskoj radiodifuznoj uniji (EBU) i zemlja domaćin. To su Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Francuska i Austrija. Dakle, u finalu ćemo vidjeti 25 nastupa, a samo će jedna zemlja ponijeti titulu pobjednika.

Ovdje poslušajte sve pjesme koje su u finalu Eurosonga 2026.

Ovo najveće europsko glazbeno natjecanje okuplja milijune gledatelja pred malim ekranima. Sedamdeseto izdanje ove se godine održava u austrijskoj prijestolnici, a domaćin spektakla je dvorana Wiener Stadthalle, arena koja je već bila domaćin Eurosonga 2015. godine. Ovogodišnje izdanje održava se pod poznatim sloganom “United By Music”, a gleda ga više od stotinu milijuna gledatelja diljem Europe i svijeta.

Foto: PROFIMEDIA

Veliko finale je večeras, s početkom u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, odnosno u istom terminu i za hrvatske gledatelje. U Hrvatskoj će se prijenos moći pratiti uživo na HRT 1 te putem platforme HRTi, dok će međunarodna publika prijenos moći pratiti i na službenom YouTube kanalu Eurosonga.

Raspored nastupa

Večer će otvoriti danski predstavnik koji je ujedno i jedan od favorita za pobjedu, a zatvoriti domaćin - Austrija. Hrvatske predstavnice nastupit će 13. po redu.

1. Danska

2. Njemačka

3. Izrael

4. Belgija

5. Albanija

6. Grčka

7. Ukrajina

8. Australija

9. Srbija

10. Malta

11. Češka

12. Bugarska

13. Hrvatska

14. Ujedinjeno Kraljevstvo

15. Francuska

16. Moldavija

17. Finska

18. Poljska

19. Litva

20. Švedska

21. Cipar

22. Italija

23. Norveška

24. Rumunjska

25. Austrija

Kako glasati?

Sustav glasovanja ove godine ponovno kombinira glasove publike i nacionalnih žirija. Kao i u polufinalu, i u finalu ponovno zajedno odlučuju televoting i stručni žiri. Omjer bodova iznosi 50,7 posto za publiku i 49,3 posto za žiri, a važnu ulogu ponovno imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju. Njihovi online glasovi zbrajaju se pod posebnom kategorijom "Rest of the World", koja zatim dodjeljuje vlastite eurovizijske bodove.

Foto: Lisa Leutner

Hrvatski gledatelji moći će glasovati pozivom na broj 06155 uz redni broj pjesme ili slanjem SMS poruke na broj 666777 s rednim brojem izvođača. Važno je naglasiti kako hrvatska publika ne može glasovati za hrvatske predstavnice, nego samo za ostale zemlje. Osim telefonskog i SMS glasovanja, moguće je i online glasovanje putem službene platforme esc.vote, što posljednjih godina postaje sve popularniji način sudjelovanja publike.

Tko je favorit?

Prema kladionicama i analizama obožavatelja, najveći favorit za pobjedu i nakon polufinala je Finska, s 43 posto šanse.. Duo Lampenius & Parkkonen s pjesmom “Liekinheitin” uvjerljivo vodi na eurovizijskim kladionicama i mnogi ih vide kao moguće pobjednike natjecanja.

Foto: Lisa Leutner

Na drugo mjesto se popela Australija, koju predstavlja Delta Goodrem s pjesmom 'Eclipse'. Njoj daju 16 posto šansi za pobjedu, a nakon njezinog nastupa u četvrtak se potegnulo i pitanje što će se dogoditi ako Australija zaista pobijedi na Eurosongu. A za to postoje posebni protokoli. Na trećem mjestu je predstavnik Grčke, na četvrtom Noam Bettan koji predstavlja Izrael, dok je na petom mjestu Rumunjska.

Foto: Lisa Leutner

Hrvatske predstavnice trenutno se prema kladionicama nalaze na 14. mjestu. Fanovi posebno hvale atmosferičnost pjesme “Andromeda”, etno detalje i snažnu scensku estetiku, a mnogi smatraju da bi upravo upečatljiv nastup uživo mogao biti ključ hrvatskog uspjeha u Beču. U regionalnom kontekstu Hrvatska je zasad bolje rangirana od Srbije i Crne Gore, koje se prema predviđanjima nalaze pri dnu ljestvice favorita.

Na samom dnu ljestvice su Njemačka, Belgija i Austrija, koja drži posljednje, 25. mjesto.