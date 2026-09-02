FOTO Svi su gledali Clooneyja! Počeo festival, svjetska filmska elita zavladala Venecijom

Filmska elita stigla je na Lido! U Veneciji je u srijedu počeo 83. Venecijanski filmski festival, a već prvog dana pred fotografima su se pojavila mnoga poznata lica. Festival traje do 12. rujna
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Posebnu pozornost privukao je George Clooney, koji je dobro raspoložen pozirao fotografima, a u jednom trenutku pokazao je i svoju staru fotografiju s Venecijanskog festivala uz akreditaciju fotografa.
| Foto: Yves Herman
Posebnu pozornost privukao je George Clooney, koji je dobro raspoložen pozirao fotografima, a u jednom trenutku pokazao je i svoju staru fotografiju s Venecijanskog festivala uz akreditaciju fotografa. |
Foto: Yves Herman
Posebnu pozornost privukao je George Clooney, koji je dobro raspoložen pozirao fotografima, a u jednom trenutku pokazao je i svoju staru fotografiju s Venecijanskog festivala uz akreditaciju fotografa.
| Foto: Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Clooneyju će upravo večeras na svečanom otvorenju biti uručen Zlatni lav za životno djelo, a počast će mu odati glumica Laura Dern.
| Foto: Yara Nardi
Foto Yves Herman
Nakon ceremonije otvorenja slijedi svjetska premijera filma 'Ink' Dannyja Boylea, koji otvara ovogodišnji festival i natječe se za Zlatnog lava.
| Foto: Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Emilia Schule
| Foto: Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Danny Boyle
| Foto: Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Claire Foy
| Foto: Yves Herman
Foto Yves Herman
Aaron Altaras
| Foto: Yves Herman
Luna Wedler
| Foto: Yves Herman