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Zvijezde na Lidu

FOTO Svi su gledali Clooneyja! Počeo festival, svjetska filmska elita zavladala Venecijom

Filmska elita stigla je na Lido! U Veneciji je u srijedu počeo 83. Venecijanski filmski festival, a već prvog dana pred fotografima su se pojavila mnoga poznata lica. Festival traje do 12. rujna
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83rd Venice Film Festival in Venice
Posebnu pozornost privukao je George Clooney, koji je dobro raspoložen pozirao fotografima, a u jednom trenutku pokazao je i svoju staru fotografiju s Venecijanskog festivala uz akreditaciju fotografa. | Foto: Yves Herman
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Posebnu pozornost privukao je George Clooney, koji je dobro raspoložen pozirao fotografima, a u jednom trenutku pokazao je i svoju staru fotografiju s Venecijanskog festivala uz akreditaciju fotografa. | Foto: Yves Herman
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