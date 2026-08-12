FOTO Svi uzdišu za njome, a ona voli samo jednog: Alessandra je zavela mnoge mini tangicama...

Bivša Victorijina anđelica nedavno je proslavila 45. rođendan, majka je dvoje djece, upravo se zaručila po drugi put, a detalje iz privatnog života rado dijeli na društvenim mrežama na oduševljenje milijuna fanova
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Već s 12 godina Alessandra Ambrosio upisala se na tečaj manekenstva
| Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio
Već s 12 godina Alessandra Ambrosio upisala se na tečaj manekenstva |
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Već s 12 godina Alessandra Ambrosio upisala se na tečaj manekenstva
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Proslavila se kao Victoria's Secret anđelica, a bila je model i još mnogih brendova kao što su Armani, Christian Dior i Ralph Lauren
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Ova manekenka ima dvoje djece iz braka s Jamiejem Mazurom
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Nedavno se zaručila za australskog dizajnera nakita Bucka Palmera
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Prema Forbesu, Alessandra je jedna od najplaćenijih manekenki na svijetu
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