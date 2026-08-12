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NEODOLJIVA ANĐELICA

FOTO Svi uzdišu za njome, a ona voli samo jednog: Alessandra je zavela mnoge mini tangicama...

Bivša Victorijina anđelica nedavno je proslavila 45. rođendan, majka je dvoje djece, upravo se zaručila po drugi put, a detalje iz privatnog života rado dijeli na društvenim mrežama na oduševljenje milijuna fanova
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FOTO Svi uzdišu za njome, a ona voli samo jednog: Alessandra je zavela mnoge mini tangicama...
Već s 12 godina Alessandra Ambrosio upisala se na tečaj manekenstva | Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio
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Već s 12 godina Alessandra Ambrosio upisala se na tečaj manekenstva | Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio
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