NEODOLJIVA ANĐELICA FOTO Svi uzdišu za njome, a ona voli samo jednog: Alessandra je zavela mnoge mini tangicama...

Bivša Victorijina anđelica nedavno je proslavila 45. rođendan, majka je dvoje djece, upravo se zaručila po drugi put, a detalje iz privatnog života rado dijeli na društvenim mrežama na oduševljenje milijuna fanova

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