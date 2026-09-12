FOTO Tara nikad do sad nije bila zaljubljena. Nada se da će se to promijeniti u 'Love Island Adria'

Tara (23) dolazi iz Montreala, ali je rodom iz Teslića. Obožava putovanja, pustolovine i upoznavanje novih ljudi. Duhovita je, spontana i intuitivna, a za sebe kaže da ima snažnu osobnost i još snažniji ego.
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Tara (23) je Kanađanka, rodom iz Teslića.
| Foto: Voyo
Tara (23) je Kanađanka, rodom iz Teslića. |
Foto: Voyo
Tara (23) je Kanađanka, rodom iz Teslića.
| Foto: Voyo
Obožava putovanja, pustolovine i upoznavanje novih ljudi.
| Foto: Voyo
Duhovita je, spontana i intuitivna, a za sebe kaže da ima snažnu osobnost i još snažniji ego.
| Foto: Instagram
Teško priznaje kada nije u pravu, ali istovremeno vrlo brzo osjeti kada s nekim nešto nije u redu.
| Foto: Instagram
Plesala je balet i folklor, voli povijest i sociologiju, govori nekoliko jezika i, kako sama kaže, hobije mijenja „svaka tri dana“.
| Foto: Instagram
Nikada nije bila u ozbiljnoj vezi niti se ikada istinski zaljubila, pa bi Love Island Adria za nju mogao biti najveći romantični eksperiment do sada.
| Foto: Instagram
Obožava uzbuđenje upoznavanja novih ljudi, ali priznaje da ponekad brzo izgubi interes kada shvati da ju je više privukla novost nego sama osoba. Privlače je samouvjereni i duhoviti muškarci sa snažnom kemijom.
| Foto: Instagram
Tara u Love Island Adria ulazi prvenstveno zbog ljubavi i želje za životnim iskustvom.
| Foto: Instagram
U vilu donosi puno energije, spontanosti i zabave, a najveći će joj izazov biti zadržati zanimanje dovoljno dugo da početno uzbuđenje preraste u iskrenu povezanost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram