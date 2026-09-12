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KANAĐANKA IZ TESLIČA

FOTO Tara nikad do sad nije bila zaljubljena. Nada se da će se to promijeniti u 'Love Island Adria'

Tara (23) dolazi iz Montreala, ali je rodom iz Teslića. Obožava putovanja, pustolovine i upoznavanje novih ljudi. Duhovita je, spontana i intuitivna, a za sebe kaže da ima snažnu osobnost i još snažniji ego.
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FOTO Tara nikad do sad nije bila zaljubljena. Nada se da će se to promijeniti u 'Love Island Adria'
Tara (23) je Kanađanka, rodom iz Teslića. | Foto: Voyo
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Tara (23) je Kanađanka, rodom iz Teslića. | Foto: Voyo
Komentari 4

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