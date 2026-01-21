FOTO Test samo za najjače: Koje su boje oči Sofije Vergare?

Obavijesti

Gdje god se pojavi, Sofia Vergara (53) ukrade svu pažnju. Holivudska diva, latino bomba i jedna od najzgodnijih žena na svijetu ponovno je dokazala zašto već desetljećima nosi titulu fatalne žene, a godine su za nju samo broj.
Premiere for the documentary "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles
Glumica je u utorak navečer zasjala na premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Angelesu.  | Foto: Mario Anzuoni
Glumica je u utorak navečer zasjala na premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Angelesu.  | Foto: Mario Anzuoni
