FOTO Test samo za najjače: Koje su boje oči Sofije Vergare?

Gdje god se pojavi, Sofia Vergara (53) ukrade svu pažnju. Holivudska diva, latino bomba i jedna od najzgodnijih žena na svijetu ponovno je dokazala zašto već desetljećima nosi titulu fatalne žene, a godine su za nju samo broj.
Glumica je u utorak navečer zasjala na premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Angelesu.
Glumica je u utorak navečer zasjala na premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Angelesu.
Glumica je u utorak navečer zasjala na premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Angelesu.
Za tu je prigodu odavbrala usku kožnu haljinu boje kestena koja je savršeno istaknula njene obline.
Bujne grudi bile su u prvom planu, a njena puštena kosa padala je u laganim valovima.
Vergara je spremno pozirala fotografima.
Njezine modne kombinacije redovito balansiraju na rubu glamura i seksipila. Duboki dekoltei, uske siluete i visoki prorezi postali su njezin zaštitni znak,
Njene objave na Instagramu skupljaju milijune lajkova, a pratitelji ne štede komplimente. “Najljepša žena Hollywooda”, “Boginja”, “Ovo nije legalno”
Što god da stavi ili ne stavi na sebe, Vergara obara s nogu.
