FOTO Thompson pjevao božićne pjesme ispred KBC-a Split

Božić su ove godine brojni pacijenti i djelatnici dočekali u bolnici, daleko od obitelji i blagdanskog ugođaja. Kako bi im barem malo uljepšali dan, skupina mladih Splićana zapjevala je ispred splitske bolnice.

Zbor mladih sa Žnjana zapjevao je u 12.30 sati ispred južne strane glavne zgrade KBC Split, a božićne pjesme čule su se u bolničkim sobama, s prozora i balkona. Mladim pjevačima pridružio se i Marko Perković Thompson, piše Dalmatinski portal.

Foto: Dalmatinski portal

Riječ je o inicijativi koja se prvi put održava ispred splitske bolnice, uz želju da preraste u tradiciju. Cilj mladih bio je unijeti dio božićnog duha među bolesnike i osoblje te potaknuti i druge zborove, udruge i građane da se uključe.

Foto: Dalmatinski portal