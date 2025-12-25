Obavijesti

Show

Komentari 8
NOVA INICIJATIVA

FOTO Thompson pjevao božićne pjesme ispred KBC-a Split

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Thompson pjevao božićne pjesme ispred KBC-a Split
3
Foto: Dalmatinski portal

Zbor mladih sa Žnjana zapjevao je ispred južne strane glavne zgrade KBC Split, a božićne pjesme čule su se u bolničkim sobama, s prozora i balkona. Mladim pjevačima pridružio se i Marko Perković Thompson

Božić su ove godine brojni pacijenti i djelatnici dočekali u bolnici, daleko od obitelji i blagdanskog ugođaja. Kako bi im barem malo uljepšali dan, skupina mladih Splićana zapjevala je ispred splitske bolnice.

MINISTAR O NIZU TEMA... Bačić o Thompsonu, Tomaševiću i poruci BBB-a: 'Čavoglave se izvode 35 godina bez problema'
Bačić o Thompsonu, Tomaševiću i poruci BBB-a: 'Čavoglave se izvode 35 godina bez problema'

Zbor mladih sa Žnjana zapjevao je u 12.30 sati ispred južne strane glavne zgrade KBC Split, a božićne pjesme čule su se u bolničkim sobama, s prozora i balkona. Mladim pjevačima pridružio se i Marko Perković Thompson, piše Dalmatinski portal.

Foto: Dalmatinski portal

Riječ je o inicijativi koja se prvi put održava ispred splitske bolnice, uz želju da preraste u tradiciju. Cilj mladih bio je unijeti dio božićnog duha među bolesnike i osoblje te potaknuti i druge zborove, udruge i građane da se uključe.

Foto: Dalmatinski portal

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Andrea Bocelli je izgubio vid s 12 godina nakon incidenta: 'Lopta me pogodila ravno u lice'
VRHUNSKI GLAZBENIK

Andrea Bocelli je izgubio vid s 12 godina nakon incidenta: 'Lopta me pogodila ravno u lice'

Andrea Bocelli je potpuno izgubio vid kada je imao 12 godina. Izgradio je zavidnu karijeru, a svojim glasom i dalje oduševljava publiku diljem svijeta.
Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina
NAŠA MISICA ZA 24SATA

Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina

Laura nam priča kakvo vjenčanje priželjkuje dok se seli sa zaručnikom u Rijeku. I danas liječi žuljeve od Tajlanda
FOTO Marko Grubnić odškrinuo vrata svog luksuznog doma i pokazao kako on slavi Božić
PAZIO NA SVAKI DETALJ

FOTO Marko Grubnić odškrinuo vrata svog luksuznog doma i pokazao kako on slavi Božić

Kod Marka Grubnića blagdani izgledaju točno onako kako biste i očekivali, sve je svečano, sjajno i s puno karaktera. Lampice su posvuda, božićna drvca su raskošna, a cijeli prostor ima onaj zlatni sjaj koji odmah stvara blagdanski mood. Nema minimalizma, ali nema ni kaosa. Sve je skladno, složeno s guštom i okom za detalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025