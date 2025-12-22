Obavijesti

News

Komentari 4
MINISTAR O NIZU TEMA...

Bačić o Thompsonu, Tomaševiću i poruci BBB-a: 'Čavoglave se izvode 35 godina bez problema'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Bačić o Thompsonu, Tomaševiću i poruci BBB-a: 'Čavoglave se izvode 35 godina bez problema'
Zagreb: Plenković, Vučković i Bačić uručili ugovore o energetskoj obnovi višestambenih zgrada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Njegovo (Tomaševićevo) ponašanje da se koncert Marka Perkovića Thompsona može održati dva puta, ali treći put ne, govori o nevjerodostojnosti pristupa", ocijenio je potpredsjednik Vlade...

Ministar socijalne politike Marin Piletić ima jednoglasnu podršku parlamentarne većine, izjavio je potpredsjednik Vlade Branko Bačić reagirajući na oporbene zahtjeve za Piletićevom ostavkom, a nakon što je Ustavni sud srušio najvažnije odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.

"Ministar (Piletić) ima povjerenje predsjednika Vlade, kao i punu podršku parlamentarne većine", izjavio je Bačić upitan za mogućnost Piletićeve ostavke koju je i ministar sam ponudio.

Oporbeni saborski zastupnici danas su rekli kako Piletić treba podnijeti ostavku nakon što je Ustavni sud ukinuo diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.

POLICIJA SVE ISTRAŽUJE Sandra Benčić o transparentu Boysa: 'Svi koji zazivaju NDH udaraju na ustavne temelje...'
Sandra Benčić o transparentu Boysa: 'Svi koji zazivaju NDH udaraju na ustavne temelje...'

Piletić je, po Bačićevim riječima, parlamentarnu većinu upoznao sa svim aspektima zakona o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku, kao i sa svime što je Vlada napravila u proteklih deset godina u brizi za najosjetljivije kategorije građana.

"Mi poštujemo odluku Ustavnog suda i pronaći ćemo rješenja kako dalje postupati, ali podaci koje je iznio ministar govore o velikom angažmanu njega osobno, ministarstva i Vlade u pomoći osobama s invaliditetom", rekao je Bačić nakon sastanka parlamentarne većine.

Transparent ZDS poruka Tomaševiću

Transparent ZDS koji su Bad Blue Boysi izvjesili na nogometnoj utakmici u Maksimiru, Bačić, slično kao i premijer Andrej Plenković, tumači kao poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

TOMISLAV KLAUŠKI Bad Blue Boysi Za dom spremni: 'Kaj ćemo sad, Bobane? Kaj ćemo sad, Andreju Plenkoviću?
Bad Blue Boysi Za dom spremni: 'Kaj ćemo sad, Bobane? Kaj ćemo sad, Andreju Plenkoviću?

"Njegovo (Tomaševićevo) ponašanje da se koncert Marka Perkovića Thompsona može održati dva puta, ali treći put ne, govori o nevjerodostojnosti pristupa", ocijenio je potpredsjednik Vlade.

Dodao je kako Thompson pjesmu „Bojna Čavoglave“ izvodi više od 35 godina bez problema, uključujući i nedavne nastupe u Varaždinu i Istri.

„Ako je takva pjesma prihvatljiva u drugim dijelovima Hrvatske, ne vidim razlog zašto bi se sada Grad Zagreb i gradonačelnik drugačije postavljali prema tome“, rekao je. 

Na novinarski upit komentirao je i podatke sindikata o rastu cijena blagdanske košarice, rekavši da Vlada razumije građane koji teže podmiruju osnovne životne potrebe te je proteklih godina nizom mjera intervenirala kako bi pomogla najugroženijima, uključujući ograničavanje cijena energenata, te višekratne novčane potpore umirovljenicima.

MINISTAR PRED PENZIJU Branko Bačić je pokrenuo neviđenu pobunu oko zakona. To je njegov zadnji rat...
Branko Bačić je pokrenuo neviđenu pobunu oko zakona. To je njegov zadnji rat...

Podsjetio je da je umirovljenicima 11 puta isplaćivana pomoć, te da će za godišnji dodatak umirovljenicima biti utrošeno 210 milijuna eura.

Dodao je i da je povećan broj proizvoda s ograničenim cijenama te da će Vlada na sutrašnjoj sjednici donijeti dodatne odluke pomoći za građane na području Sisačko-moslavačke županije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola
IZBIO VELIKI POŽAR

FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025