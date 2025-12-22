Bačić o Thompsonu, Tomaševiću i poruci BBB-a: 'Čavoglave se izvode 35 godina bez problema'

Ministar socijalne politike Marin Piletić ima jednoglasnu podršku parlamentarne većine, izjavio je potpredsjednik Vlade Branko Bačić reagirajući na oporbene zahtjeve za Piletićevom ostavkom, a nakon što je Ustavni sud srušio najvažnije odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.

"Ministar (Piletić) ima povjerenje predsjednika Vlade, kao i punu podršku parlamentarne većine", izjavio je Bačić upitan za mogućnost Piletićeve ostavke koju je i ministar sam ponudio.

Oporbeni saborski zastupnici danas su rekli kako Piletić treba podnijeti ostavku nakon što je Ustavni sud ukinuo diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.

Piletić je, po Bačićevim riječima, parlamentarnu većinu upoznao sa svim aspektima zakona o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku, kao i sa svime što je Vlada napravila u proteklih deset godina u brizi za najosjetljivije kategorije građana.

"Mi poštujemo odluku Ustavnog suda i pronaći ćemo rješenja kako dalje postupati, ali podaci koje je iznio ministar govore o velikom angažmanu njega osobno, ministarstva i Vlade u pomoći osobama s invaliditetom", rekao je Bačić nakon sastanka parlamentarne većine.

Transparent ZDS poruka Tomaševiću

Transparent ZDS koji su Bad Blue Boysi izvjesili na nogometnoj utakmici u Maksimiru, Bačić, slično kao i premijer Andrej Plenković, tumači kao poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

"Njegovo (Tomaševićevo) ponašanje da se koncert Marka Perkovića Thompsona može održati dva puta, ali treći put ne, govori o nevjerodostojnosti pristupa", ocijenio je potpredsjednik Vlade.

Dodao je kako Thompson pjesmu „Bojna Čavoglave“ izvodi više od 35 godina bez problema, uključujući i nedavne nastupe u Varaždinu i Istri.

„Ako je takva pjesma prihvatljiva u drugim dijelovima Hrvatske, ne vidim razlog zašto bi se sada Grad Zagreb i gradonačelnik drugačije postavljali prema tome“, rekao je.

Na novinarski upit komentirao je i podatke sindikata o rastu cijena blagdanske košarice, rekavši da Vlada razumije građane koji teže podmiruju osnovne životne potrebe te je proteklih godina nizom mjera intervenirala kako bi pomogla najugroženijima, uključujući ograničavanje cijena energenata, te višekratne novčane potpore umirovljenicima.

Podsjetio je da je umirovljenicima 11 puta isplaćivana pomoć, te da će za godišnji dodatak umirovljenicima biti utrošeno 210 milijuna eura.

Dodao je i da je povećan broj proizvoda s ograničenim cijenama te da će Vlada na sutrašnjoj sjednici donijeti dodatne odluke pomoći za građane na području Sisačko-moslavačke županije.