MEDENI MJESEC

FOTO Thompsonova nećakinja objavila fotke s plaže u Miamiju

Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i dalje uživa u medenom mjesecu s novopečenim suprugom Ivanom Jarnecom. Mladenci su prvo otišli u Arubu u Karibima, a zatim su skoknuli do Miamija, gdje su se također prepustili uživanju na suncu i kupanju.
FOTO Thompsonova nećakinja objavila fotke s plaže u Miamiju
Thompsonova nećakinja Lejdi Perkoivć Jarnec prije tri mjeseca udala se za plesača Ivana Jarneca, a par je zatim otputovao na medeni mjesec. | Foto: Instagram/Lejdi Perković
Thompsonova nećakinja Lejdi Perkoivć Jarnec prije tri mjeseca udala se za plesača Ivana Jarneca, a par je zatim otputovao na medeni mjesec.
