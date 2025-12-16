FOTO Thompsonova nećakinja objavila fotke s plaže u Miamiju

Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i dalje uživa u medenom mjesecu s novopečenim suprugom Ivanom Jarnecom. Mladenci su prvo otišli u Arubu u Karibima, a zatim su skoknuli do Miamija, gdje su se također prepustili uživanju na suncu i kupanju.
Thompsonova nećakinja Lejdi Perkoivć Jarnec prije tri mjeseca udala se za plesača Ivana Jarneca, a par je zatim otputovao na medeni mjesec.
Prvo su neko vrijeme uživali na plažama egzotične Arube u Karipskom moru.
Svoje su bračno putovanje nastavili u Miamiju, na Floridi, gdje su također odmarali, upijali sunčeve zrake te se kupali u oceanu.
Za njih je ove godina zima počela nešto kasnije, a ljetne scene mnogima su mamile uzdahe.
Par redovito na svojim Instagram profilima dijeli zajedničke trenutke što obraduje njihove pratitelje.
Budući da je Ivan plesač, dok su bili u Arubi razigrrano su zaplesali na plaži.
