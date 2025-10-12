OPROŠTAJ OD HALIDA
FOTO Tisuće ljudi na ulicama Sarajeva, grad pjeva i plače
Tisuće građana okupilo se u nedjelju ispred Vječne vatre u Sarajevu kako bi odale počast legendi narodne glazbe, Halidu Bešliću. Uz stihove njegovih pjesama, Sarajevo je još jednom pokazalo koliko je Halid značio svima koji su ga voljeli i slušali. Fotografije snimljene iz zraka otkrivaju prizore koji oduzimaju dah. Prema službenim podacima, okupilo se više od 20.000 građana. Skup je završen u 18.30 sati i protekao je u sigurnom okruženju, priopćila je policija.