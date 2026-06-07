FOTO Tjedan najboljih dekoltea: Slavne su dame pokazale svoje adute, grudi su bile na izvol'te

Zvijezde su ovog tjedna odlučile malo 'osunčati' dekolte. Severina je kod kuće 'zaboravila' grudnjak, Salma je plijenila pažnju na teniskom meču, a Maja Šuput i Meri Goldašić sve su 'servirale' na društvenim mrežama
Salma Hayek pojavila se na Roland Garrosu u društvu supruga, milijardera Françoisa-Henrija Pinaulta, a dubokim dekolteom privukla je jednaku pažnju kao i mečevi.
| Foto: PROFIMEDIA
Salma Hayek pojavila se na Roland Garrosu u društvu supruga, milijardera Françoisa-Henrija Pinaulta, a dubokim dekolteom privukla je jednaku pažnju kao i mečevi. |
Foto: PROFIMEDIA
Salma Hayek pojavila se na Roland Garrosu u društvu supruga, milijardera Françoisa-Henrija Pinaulta, a dubokim dekolteom privukla je jednaku pažnju kao i mečevi.
| Foto: PROFIMEDIA
Samo tri tjedna nakon što je rodila sina Leonarda, Diletta Leotta ispružila se na kauču u crnom kompletu koji je više nalikovao kupaćem kostimu nego odjeći za dnevni boravak. Da nije sama objavila da je početkom mjeseca rodila drugo dijete, malo tko bi to mogao naslutiti.
| Foto: Instagram
Glumica Katarina Baban je na društvenim mrežama podijelila fotografije s košarkašem Domagojem Vukovićem, s kojim je obilazila Portugal i Španjolsku.
| Foto: Instagram
A$AP Rocky objavio je kako će 6. listopada 2026. godine nastupiti u Areni Zagreb.
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Sejda Bešlić, supruga legende narodne glazbe Halida Bešlića, preminula je ovog tjedna u Sarajevu nakon duge i teške bolesti.
| Foto: STR-9998/PIXSELL
Popularna pjevačica Severina posjetila je u ponedjeljak izložbu Dimitrija Popovića 'Rođendanska noć' povodom 100 godina rođenja Marilyn Monroe. Za tu je priliku odabrala odvažnu modnu kombinaciju
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Čini se da je veza između manekenke Kendall Jenner i glumca Jacoba Elordija svakim danom sve ozbiljnija. Nakon što su nedavno viđeni na romantičnom odmoru na Havajima, par je svoju ljubavnu priču nastavio u Japanu, gdje su uživali u spoju uz ramen u Tokiju, dodatno potpirujući glasine o njihovoj vezi koja privlači veliku pozornost javnosti.
| Foto: instagram
Andrej Baša, renomirani hrvatski skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent i glazbeni organizator te jedan od najznačajnijih autora zabavne i festivalske glazbe Primorja, Istre i Kvarnera preminuo je u ponedjeljak u 77. godini.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Prije nekoliko dana navršio je 96 godina. Dobro se drži za dob, ali izgleda da raditi ipak više neće. Clint Eastwood je jedan od najvećih filmaša u povijesti, a sve je izglednije kako je "Juror No. 2" iz 2024. godine njegov posljednji film. Barem je tako dao naslutiti njegov sin Kyle.
| Foto: Johannes Eisele/DPA
Hailey Bieber (29) odlično pliva u poduzetničkim vodama. Reklamirala je svoj brend Rhode, a za tu prigodu objavila je nekoliko vrućih fotografija. Fanovi su bili oduševljeni.
| Foto: Instagram
U Čepinu pored Osijeka je predstavljena nova kongresno-koncertna dvorana, čiji je investitor Marko Pipunić, osnivač i predsjednik uprave 'Žito grupe'.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ante Gelo će s pjevačicom Tatjanom Cameron Tajči nastupiti 16. i 17. lipnja pred navijačima na Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u. Koncerti će se održati u FIFA Fair Parku u Teksasu, u sklopu fan zone.
| Foto: Instagram
Bianca Censori, supruga kontroverznog repera Kanyea Westa, poznata je po vrlo oskudnim kombinacijama u kojima se pojavljuje u javnosti. Sada je šokirala mnoge jer je prošetala u nečemu u čemu je gotovo pa nikada ne vidimo...
| Foto: Profimedia
Neke žene nakon prekida mijenjaju frizuru, neke odlaze na putovanje, a Maja Šuput odlučila je prkositi tmurnim danima bojom sunca. U žutoj haljini koja je naglasila njezinu figuru pokazala je da joj vedrog raspoloženja ne nedostaje.
| Foto: Instagram
Dok je sunce zalazilo nad tirkiznim morem otočja Turks i Caicos, Kylie Jenner uživala je na večeri organiziranoj uz plažu. U ružičastom bikiniju i laganoj suknjici družila se s prijateljicama, pozirala uz more i upijala posljednje zrake sunca.
| Foto: Instagram
Influencerica Meri objavila je set fotografija koje je snimila u Beogradu. U opisu je preporučila pratiteljima kako se dobro provesti u tom gradu, no to su pročitali samo rijetki - većina je komentirala njen izgled.
| Foto: Instagram
'Jesu li nove?', 'Nikad ih nisam vidio ovako velike', 'Odakle su one došle?', pitali su se mnogi nakon što se glumica i pjevačica Jennifer Lopez (55) u utorak pojavila na premijeri filma 'Office Romance' u New Yorku. U pripijenoj haljini s dubokim dekolteom ponovno je postala jedna od glavnih tema večeri.
| Foto: PROFIMEDIA
Na premijeri filma 'Mrak film 6' pažnju je ukrala Carmen Electra u prozirnoj haljini.
| Foto: Mario Anzuoni
Uska crna haljina naglasila je obline Nives Celzijus. Ona je pozirala u njoj na terasi, a ovoga puta je stavila i crne naočale. Uz fotke je napisala: 'Grrr, gledaš me', a oduševljenih komentara ne nedostaje...
| Foto: instagram
Pop zvijezda Dua Lipa i glumac Callum Turner započeli su slavlje svog drugog vjenčanja u Italiji. Par je viđen na predsvadbenoj zabavi u Palermu na Siciliji, gdje su privukli veliku pažnju elegantnim izdanjima i poznatim gostima iz svijeta glazbe i filma
| Foto: Igor Petyx
Crno izdanje Lidije Bačić popravilo je dan mnogim njezinim fanovima! Na sebi je imala crnu kapu, rukavice, grudnjak, haltere i cipele na petu, a u jednom trenutku pokazala je i guzu u tangicama
| Foto: instagram
Katarina Baban je, nakon što je pokazala dečka, pozirala u bikiniju i otkrila figuru.
| Foto: Instagram
Starleta Kim Kardashian je došla dati podršku Lewisu Hamiltonu, a društvo joj je pravila sestra Khloe. Cure su se baš 'sredile' - iako su bile u crnini, mamile su osmijehe dubokim dekolteom
| Foto: Profimedia.hr
Hrvatski reprezentativac Borna Sosa (28) i njegova dugogodišnja partnerica Ivona Šimunović izrekli su sudbonosno 'da' u Dubrovniku, gradu iz kojeg mladenka vuče korijene.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL