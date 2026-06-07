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OPREZ, VRUĆE!

FOTO Tjedan najboljih dekoltea: Slavne su dame pokazale svoje adute, grudi su bile na izvol'te

Zvijezde su ovog tjedna odlučile malo 'osunčati' dekolte. Severina je kod kuće 'zaboravila' grudnjak, Salma je plijenila pažnju na teniskom meču, a Maja Šuput i Meri Goldašić sve su 'servirale' na društvenim mrežama
Roland Garros 2026 - Celebrities, Paris, France - 31 May 2026
Salma Hayek pojavila se na Roland Garrosu u društvu supruga, milijardera Françoisa-Henrija Pinaulta, a dubokim dekolteom privukla je jednaku pažnju kao i mečevi. | Foto: PROFIMEDIA
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Salma Hayek pojavila se na Roland Garrosu u društvu supruga, milijardera Françoisa-Henrija Pinaulta, a dubokim dekolteom privukla je jednaku pažnju kao i mečevi. | Foto: PROFIMEDIA
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