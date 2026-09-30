FOTO Tko bi im dao te godine? Ove slavne dame 50+ izgledom i dalje sve obaraju s nogu

Pedesete su nekad zvučale kao godine u kojima se od žena očekivalo da se povuku korak unatrag. Ove dame rade upravo suprotno. Nose proreze, mini haljine, duboke dekoltee, pojavljuju se bez puno šminke, poziraju u bikinijima i redovito zasjene i mnogo mlađe kolegice
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Jennifer Lopez (57) godinama ponavlja da joj je jedna od najvećih tajni izgleda - san.
| Foto: Alessandro Bremec
Jennifer Lopez (57) godinama ponavlja da joj je jedna od najvećih tajni izgleda - san. |
Foto: Alessandro Bremec
Jennifer Lopez (57) godinama ponavlja da joj je jedna od najvećih tajni izgleda - san.
| Foto: Alessandro Bremec
Uz to svakodnevno koristi zaštitni faktor, a upravo redoviti SPF smatra jednim od razloga zbog kojih joj je koža ostala mladolika.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Salma Hayek ne krije da voli bogatu njegu kože, maske i hidrataciju.
| Foto: Gonzalo Fuentes
U Vogueovu videu otkrila je i da ne koristi filere te je pokazala svoju beauty rutinu koja uključuje maske i flastere za područje ispod očiju.
| Foto: Instagram
Foto Salma Hayek/Instagram
Claudia Schiffer (56) godinama njeguje prilično jednostavan pristup ljepoti.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Više je puta govorila o važnosti zdrave prehrane, kretanja i redovite njege kože, a poznata je i po tome što ne voli pretjerivati s teškom šminkom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Penélope Cruz (52) nekoliko puta tjedno odlazi u teretanu u Madridu, a starenje ne doživljava kao nešto negativno.
| Foto: Yara Nardi
Uoči 50. rođendana govorila je da je zahvalna što je zdrava i što može dočekati tu životnu fazu.
| Foto: AdMedia/SIPA
Foto JAIMI JOY/REUTERS
Severina (54) zbog zahtjevnih koncerata ozbiljno radi na kondiciji.
| Foto: Matea Smolčić Senčar
Otkrila je da trenira četiri puta tjedno te kombinira kardio i vježbe snage, a ranije je govorila i da voli voće, povrće i smoothieje od mrkve, cikle i bobičastog voća.
| Foto: Matea Smolčić Senčar
Foto instagram
Nina Badrić (54) prehranu je posljednjih godina znatno promijenila.
| Foto: Instagram
Ne jede meso ni ribu, jede mnogo povrća, voća i žitarica, a sama kaže da su joj nakon promjene prehrane koža i kosa zablistale te da ima mnogo više energije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vanna (56) ne tvrdi da ima neku posebnu tajnu mladolikosti.
| Foto: matija habljak/Pixsell
Kaže da pazi na kožu lica i kilažu te održava dobru kondiciju, dok se s borama ne opterećuje pretjerano.
| Foto: Instagram
Danijela Martinović (55) vrlo je disciplinirana kada je riječ o njezi.
| Foto: Instagram
Nikad ne odlazi spavati sa šminkom, dva puta tjedno radi piling, ujutro koristi hidratantnu, a navečer hranjiviju kremu.
| Foto: Instagram
Prije važnih događanja nastoji se dobro naspavati i piti dovoljno vode, a danas trenira nekoliko puta tjedno.
| Foto: Instagram
Jennifer Aniston (57) godinama naglašava važnost vode, kvalitetnog sna i zaštite kože od sunca.
| Foto: /Instagram
Danas prakticira i Pvolve, program koji se temelji na funkcionalnim vježbama i jačanju mišića.
| Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com
Kaže da joj odgovaraju i kratki treninzi od 15 minuta, koje može odraditi čak i kad nema puno vremena.
| Foto: Instagram @jennifeeraniiston