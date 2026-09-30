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EVO U ČEMU JE TAJNA

FOTO Tko bi im dao te godine? Ove slavne dame 50+ izgledom i dalje sve obaraju s nogu

Pedesete su nekad zvučale kao godine u kojima se od žena očekivalo da se povuku korak unatrag. Ove dame rade upravo suprotno. Nose proreze, mini haljine, duboke dekoltee, pojavljuju se bez puno šminke, poziraju u bikinijima i redovito zasjene i mnogo mlađe kolegice
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Milan, Celebrity Sightings During Milan Fashion Week - Women's Spring/Summer 2027
Jennifer Lopez (57) godinama ponavlja da joj je jedna od najvećih tajni izgleda - san. | Foto: Alessandro Bremec
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Jennifer Lopez (57) godinama ponavlja da joj je jedna od najvećih tajni izgleda - san. | Foto: Alessandro Bremec
Komentari 5

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