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VEĆ JE DUGO NA SCENI

FOTO Tko je Dijana Vidušin? Glumila je policajku u spotu HTZ-a s Johnom Malkovichem

Naša poznata glumica iza sebe ima niz zapaženih uloga, od početaka u 'Našoj maloj klinici', do 'Metropolitanaca' i 'Oblaka u službi zakona'...
FOTO Tko je Dijana Vidušin? Glumila je policajku u spotu HTZ-a s Johnom Malkovichem
Hrvatska glumica Dijana Vidušin posljednjih je dana ponovno privukla pažnju publike ulogom policajke u promo spotu Hrvatske turističke zajednice u kojem je imala ulogu uz legendarnog Johna Malkovicha. | Foto: Youtube/Screenshoot
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Hrvatska glumica Dijana Vidušin posljednjih je dana ponovno privukla pažnju publike ulogom policajke u promo spotu Hrvatske turističke zajednice u kojem je imala ulogu uz legendarnog Johna Malkovicha. | Foto: Youtube/Screenshoot
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