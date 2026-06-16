FOTO Tko je Dijana Vidušin? Glumila je policajku u spotu HTZ-a s Johnom Malkovichem

Naša poznata glumica iza sebe ima niz zapaženih uloga, od početaka u 'Našoj maloj klinici', do 'Metropolitanaca' i 'Oblaka u službi zakona'...
Hrvatska glumica Dijana Vidušin posljednjih je dana ponovno privukla pažnju publike ulogom policajke u promo spotu Hrvatske turističke zajednice u kojem je imala ulogu uz legendarnog Johna Malkovicha.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Hrvatska glumica Dijana Vidušin posljednjih je dana ponovno privukla pažnju publike ulogom policajke u promo spotu Hrvatske turističke zajednice u kojem je imala ulogu uz legendarnog Johna Malkovicha. |
Foto: Youtube/Screenshoot
Hrvatska glumica Dijana Vidušin posljednjih je dana ponovno privukla pažnju publike ulogom policajke u promo spotu Hrvatske turističke zajednice u kojem je imala ulogu uz legendarnog Johna Malkovicha.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Kad u spotu Malkovich završava snimanje i dolazi u Hrvatsku, na šalteru zračne luke preda putovnicu policajki koju igra upravo ona.
| Foto: Youtube/Screenshoot
"Biti uopće u sceni s Johnom prekrasno je iskustvo i zahvalna sam na toj prilici. Odličan je spot, prelijepo prikazuje našu zemlju. Svi smo složni u tome, internet gori od pozitivnih komentara", rekla je za 24sata.
| Foto: Youtube/Screenshoot
"Nisam imala puno prilike družiti se s Johnom, bilo je to upoznavanje i nešto kratko o sceni, ali dovoljno za dojam i priču koju ću pamtiti", dodala je.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Njezina karijera traje više od dva desetljeća i obuhvaća kazalište, film i televiziju.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Rođena u Puli 1982. godine, diplomirala je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a već godinama jedna je od istaknutih članica ansambla Gradskog dramskog kazališta Gavella.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Tijekom karijere ostvarila je niz zapaženih uloga na kazališnim daskama, ali i pred kamerama.
| Foto: sasa miljevic
Publika je prepoznaje iz 'Naše male klinike', 'Zauvijek susjedi', 'Na granici', 'Drugo ime ljubavi', 'Metropolitanci', 'Sram' i 'Oblak u službi zakona', u kojoj je utjelovila Jagodu Oblak, suprugu glavnog junaka Nikole Oblaka.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Za svoj glumački rad osvojila je brojne nagrade, među kojima se ističe Zlatna arena za najbolju žensku ulogu.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Vidušin privatni život drži podalje od reflektora. U braku je s glumcem i glazbenikom Mariom Knezovićem, a zajedno imaju dvije kćeri blizanke.
| Foto: sasa miljevic
Iako rijetko govori o obitelji, više je puta istaknula kako joj upravo obiteljski život predstavlja najveću ravnotežu uz zahtjevnu glumačku karijeru.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Tomislav Miletić/Pixsell
Foto Tomislav Miletić/PIXSELL
Foto Tomislav Miletić/PIXSELL
Foto Vid Redza/PIXSELL
Foto Vid Redza/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL