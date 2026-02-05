FOTO Tko je Nuša iz Gospodina Savršenog: Već bila u realityju, u svađi je s djevojkama u vili

Priznaje da je romantična duša, da se lako zaljubljuje te da vjeruje u sudbinu i to da nas život ponekad vodi točno tamo gdje trebamo biti. „Vjerujem u pravu ljubav, vjerujem u srodne duše i mislim da je to što sam došla u show dobar znak univerzuma“, kaže i dodaje da joj je u vezi najvažnije poštovanje. | Foto: rtl