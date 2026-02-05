Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...

Dagur Sigurdsson (52) je osim sportskim uspjesima, osvojio javnost i svojom karizmom. Otkrio je kako mu je odluka o dolasku u Hrvatsku bila strastvena intuicija te da je u Zadru kupio stan, a planira i ostati.

Pričao je i o odnosu s bivšom suprugom Ingibjörg Pálmadóttir, s kojom je proveo čak 33 godine. Njihova ljubav započela je još u školskim klupama. Upoznali su se u osnovnoj školi, a njihova veza, koja je započela u tinejdžerskim danima, prerasla je u brak koji je trajao više od tri desetljeća.

Ingibjörg je bila njegova najveća podrška, prateći ga u stopu tijekom njegove impresivne igračke i trenerske karijere, od Njemačke i Japana do Austrije. Za bivšu suprugu ima samo lijepe riječi.

Foto: ingunnsigurpals/Instagram

- Vjerujem da i u vremenu u kojem živimo možeš ostati u braku cijeli život i biti istinski ispunjen. Po meni je to najljepši scenarij - imati partnera, obitelj, ostarjeti zajedno. Ali ne završi uvijek tako. Ja sam sa svojom suprugom bio 33 godine. Upoznali smo se jako mladi i cijeli jedan život zajedno preplivali uzduž i poprijeko. U tome smo njegovali neovisnost. Živjeli punim plućima. Često kažem da smo toliko toga prošli kao da smo bili 70 godina zajedno - rekao je za Gloriju.

Dodao je kako se 'sve mijenja, pa tako i odnosi'.

Foto: ingunnsigurpals/Instagram

- Naš se transformirao u divno prijateljstvo u kojem ćemo zauvijek biti povezani našom djecom. I tako smo se dogovorili. Možda je parovima koji žive mirnijim životom i nekom ustaljenom rutinom nezamislivo da budu sami. Iako priželjkujem ljubav, ne mislim da je ona ključ za ultimativnu sreću. Imam djecu, božanstvene prijatelje, posao koji me ispunjava - dodao je.

Iz tog dugogodišnjeg braka ima troje djece, a naziva ih 'nomadskom djecom' zbog života u pokretu. Danas su odrasli i rasuti su po Europi. Najstarija kći (27) je u Italiji, mlađa (25) u švedskom Stockholmu, a samo je sin (21) ostao na rodnom Islandu.

Foto: ingunnsigurpals/Instagram

Nakon razvoda, mediji su ga lani povezivali s bivšom islandskom misicom Ingunn Sigurpalsdottir, no ta veza nije potrajala. Izbornik kaže kako voli klasično upoznavanje, a ne i 'online dating'.

- Neprivlačna mi je ideja da upoznam djevojku na Instagramu. Ne želim započeti s lajkom pa onda poslati poruku. Ne privlači me odnos koji tako započinje. Možda sam stara škola, ali ništa mi ne može zamijeniti doživljaj onog pravog zaljubljivanja. Na igralištu, u školi, na ulici. Onaj trenutak kad nekoga vidiš i nešto se dogodi.

Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatske pobjede je slavio u društvu nove djevojke. Riječ o samozatajnoj Islanđanki Ási Ingi Þorsteinsdóttir. Prema izvorima, Sigurdsson i Þorsteinsdóttir nedavno su započeli romantičnu vezu, a ovo je ujedno bio i njihov prvi istup u javnosti.