FOTO Tko je Sarah Pidgeon, glumica koja je oživjela modnu ikonu Carolyn Bessette-Kennedy

Ime američke glumice Sarah Pidgeon preko noći je postalo poznato diljem svijeta. Iako iza sebe ima zapažene uloge, utjelovljenje Carolyn Bessette-Kennedy u hit seriji 'Love Story' vinulo ju je u zvjezdane visine i predstavilo kao jedno od najuzbudljivijih novih lica Hollywooda
Odrasla u Michiganu, Sarah Pidgeon je od rane mladosti pokazivala izniman talent. Školovala se na prestižnoj umjetničkoj akademiji Interlochen, a diplomu je stekla na cijenjenom Carnegie Mellon School of Drama.
Nakon manjih uloga, prvu veliku priliku dobila je u Amazonovoj seriji 'The Wilds', a kritika ju je posebno pohvalila za ulogu mlađe verzije lika Kathryn Hahn u seriji 'Tiny Beautiful Things'.
Vrhunac njezine kazališne karijere stigao je 2024. godine s predstavom 'Stereophonic' na Broadwayu. Uloga inspirirana pjevačicom Stevie Nicks donijela joj je nominaciju za prestižnu nagradu Tony i potvrdila njezin status svestrane i talentirane glumice.
Kada je Ryan Murphy najavio seriju o tragičnoj ljubavi Johna F. Kennedyja Jr.-a i Carolyn Bessette, oči javnosti bile su uprte u produkciju. Uloga modne ikone devedesetih, poznate po minimalističkom stilu i tragičnoj sudbini, bila je jedna od najpoželjnijih, ali i najzahtjevnijih.
Pidgeon je bila toliko odlučna da ju dobije da je svom timu poslala fotografije na kojima je pomoću Photoshopa svoju smeđu kosu obojila u plavo kako bi dokazala fizičku sličnost.
U intervjuima je istaknula kako joj je to iskustvo pomoglo da razumije kroz što je prolazila i sama Carolyn, koja je bila neprestano proganjana od strane paparazza.
Njezina izvedba na kraju je oduševila kritičare, koji su pohvalili njezinu eleganciju i sposobnost da prikaže ranjivu, ljudsku stranu žene svedene na status modne ikone.
