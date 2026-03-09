Obavijesti

ZALUDJELA JE SVIJET

FOTO Tko je Sarah Pidgeon, glumica koja je oživjela modnu ikonu Carolyn Bessette-Kennedy

Ime američke glumice Sarah Pidgeon preko noći je postalo poznato diljem svijeta. Iako iza sebe ima zapažene uloge, utjelovljenje Carolyn Bessette-Kennedy u hit seriji 'Love Story' vinulo ju je u zvjezdane visine i predstavilo kao jedno od najuzbudljivijih novih lica Hollywooda
FOTO Tko je Sarah Pidgeon, glumica koja je oživjela modnu ikonu Carolyn Bessette-Kennedy
Odrasla u Michiganu, Sarah Pidgeon je od rane mladosti pokazivala izniman talent. Školovala se na prestižnoj umjetničkoj akademiji Interlochen, a diplomu je stekla na cijenjenom Carnegie Mellon School of Drama. | Foto: screenshot/Youtube
