FOTO Tko je Tomislav Roso? Bio je u Big Brother kući, a sada s Lelek ide u Beč na Eurosong

Lelekice su pobijedile na Dori 2026. te će u svibnju predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Beču s pjesmom 'Andromeda'. A tekst za tu pjesmu napisao je Tomislav Roso, koji je 2018. godine ušao u Big Brother kuću i stigao do samog kraja.
Nadareni tekstopisan Tomislav Roso dio je tima sastava Lelek koje će nas predstavljati na Eurosongu u Beču. | Foto: Instagram
