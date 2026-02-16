FOTO Tko je Tomislav Roso? Bio je u Big Brother kući, a sada s Lelek ide u Beč na Eurosong

Naglasio je te 2018. godine kako nije netko tko se uklapa u masu, te da u BB kući ne bi volio vidjeti licemjerne, bahate i bezobrazne ljude, zato što s njima nikad ne pronalazi zajednički jezik. No nada se da će pronaći malu grupu ljudi s kojima će biti u dobrim odnosima. | Foto: RTL.hr/screenshot