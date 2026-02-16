FOTO Tko je Tomislav Roso? Bio je u Big Brother kući, a sada s Lelek ide u Beč na Eurosong

Lelekice su pobijedile na Dori 2026. te će u svibnju predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Beču s pjesmom 'Andromeda'. A tekst za tu pjesmu napisao je Tomislav Roso, koji je 2018. godine ušao u Big Brother kuću i stigao do samog kraja.
Nadareni tekstopisan Tomislav Roso dio je tima sastava Lelek koje će nas predstavljati na Eurosongu u Beču.
Osim teksta za pobjedničku pjesmu 'Andromeda', Tomislav je i prošle godine bio autor teksta za pjesmu 'The Soul of my Soul', koja je također bila favorit na Dori, no nije pobijedila.
Uz njega, tim čine skladatelj Filip Lacković, a pridružila im se i srpska glazbenica Zorja te Lazar Pajić.
Iako danas živi dalje od očiju javnosti, mnogi se Rose sjećaju kao kandidata Big Brothera 2018. godine. Pažnju je tada plijenio visinom od 205 centimetara, a publici je bio jako simpatičan te mu je pobjeda izbjegla 'za dlaku'. Kuću je napustio tik pred superfinale.
Tada je za RTL otkrio da je rođen 1992. godine u Splitu, ali živi u Kaštelima. Po zanimanju je hotelijersko-turistički tehničar, a košarka mu je hobi.
Prijatelji ga zovu Rosy, a istaknuo je kako je od drugih bolji u dvjema stvarima - mijenjanju žarulja i skidanju zvijezda s neba, upravo zbog svoje visine.
Izjavio je za RTL kako kako nije tipičan mladić - ne izlazi, ne pije i ne puši. Po prirodi nije agresivac, a naljutiti ga mogu samo brat i sestra.
U to je vrijeme bio slobodan, a dodao je i kako nema poseban tip cure, već je važno samo da se osjeti njezina prisutnost kada uđe u prostoriju.
Naglasio je te 2018. godine kako nije netko tko se uklapa u masu, te da u BB kući ne bi volio vidjeti licemjerne, bahate i bezobrazne ljude, zato što s njima nikad ne pronalazi zajednički jezik. No nada se da će pronaći malu grupu ljudi s kojima će biti u dobrim odnosima.
