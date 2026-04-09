FOTO 'Tračerica' im je lansirala karijere, a evo gdje je danas glumačka postava hit serije

Serija "Tračerica" temeljena je na romanima Cecily von Ziegesar, a u zvjezdanu orbitu lansirala je Leighton Meester, Blake Lively, Penna Badgleyja, Eda Westwicka i Chacea Crawforda. Kroz šest sezona publika je pratila dramu bogate mladeži njujorškog Upper East Sidea od 2007. do 2012. godine, a u galeriji pogledajte gdje su glumci danas.
Serija "Tračerica" emitirala se od 2007. do 2012. godine te je kroz šest sezona publici donijela brojne uspone i padove života bogate mladeži elitnog kvarta u New Yorku.
Leighton Meester utjelovila je Blair Waldorf. Na audiciji je bila za ulogu Serene Van Der Woodsen, no producentima je rekla da bi bila bolja kao Blair. Prirodna je plavuša, ali za ulogu je bojala kosu u smeđe.
Nakon što je serija završila, nastavila je pohod na filmove, ali i serije.
Pojavila se u nizu uspješnica kao što su film "The Judge" te serije "Making History" i "How I Met Your Father".
Uz glumačku, ostvarila je i glazbenu karijeru. Godine 2009. objavila je singl "Somebody to Love" s Robinom Thickeom, a pet godina kasnije i album "Heartstrings".
Glumica koja danas slavi 40. rođendan je od 2014. u braku s kolegom Adamom Brodyjem s kojim ima dvoje djece. Par se zajedno pojavio na malim ekranima u drugoj sezoni njegove serije "Nobody Wants This".
Blake Lively je zbog uloge Serene Van Der Woodsen pauzirala fakultet, a zbog studija je skoro ulogu i odbila. Producenti su joj rekli da može studirati paralelno sa snimanjem, a ta joj je uloga donijela svjetsku slavu.
Lively se prebacila na veliko platno kada je serija završila sa snimanjem te je ostvarila zavidnu karijeru.
"Savages", "The Age of Adaline", "The Shallows" i "A Simple Favor" samo su neki od filmova u kojima se pojavila.
Od 2012. godine je u braku s Ryanom Reynoldsom s kojim danas ima četvero djece. Par je poznat po komičnim statusima na društvenim mrežama koje upujuću jedno drugome.
Proteklih mjeseci Blake je u centru medijske pažnje zbog sudske parnice s kolegom Justinom Baldonijem s kojim je glumila u filmu "Priča završava s nama". Protiv njega je podigla tužbu za seksualno nasilje, koju je sudac prije nekoliko dana odbacio.
Chuck Bass je tijekom svih šest sezona "Tračerice" bio tiha patnja obožavateljicama diljem svijeta, a bogatog nasljednika i šarmera utjelovio je engleski glumac Ed Westwick.
Komentirao je kako se slučajno našao u Los Angelesu kada je bila audicija za seriju koja mu je na kraju promijenila život. Zanimljivo, britanski naglasak uspio je vješto sakriti tijekom svih šest sezona "Tračerice".
"Wicked City", "Snatch" i "White Gold" serije su u kojima se pojavio nakon što je "Tračerica" završila sa snimanjem, a glumio je u "Me You Madness" te "Wolves of War".
Ljubav je pronašao s manekenkom Amy Jackson s kojom se vjenčao u kolovozu 2024. godine. Prošle godine dobili su sina.
Westwick se bavio i glazbom, a bio je član punk benda The Filthy Youth. Njihove pjesme "Come Flash All You Ladies" i "Orange" našle su se na službenom soundtracku "Tračerice".
Dan Humphrey je imao ključnu ulogu u "Tračerici", a utjelovio ga je glumac Penn Badgley. Sretan završetak sa Serenom Van Der Woodsen razveselio je obožavatelje serije, a Penn je na početku snimanja kolegicu Blake Lively ljubio i u stvarnom životu.
Nakon što je završeno snimanje "Tračerice", Badgley je ostvario uspjeh filmom "Greetings from Tim Buckley", u kojem je glumio pjevača Jeffa Buckleya.
Neko vrijeme bio je izvan radara javnosti, sve dok svjetlo dana nije ugledala serija "You" na Netflixu u kojoj je glumac imao glavnu ulogu. Seriju je i producirao, a zbog popularnosti serije reagirao je i na društvenim mrežama, gdje je istaknuo kako ponašanje glavnoga lika serije nije prihvatljivo te je molio obožavatelje da ga ne imitiraju.
Godine 2017. glumac se skrasio s pjevačicom Domino Kirke. Sina Jamesa par je dobio 2020. godine.
Osim glumom, Penn Badgley bavi se i glazbom, a s bendom Mothxr 2015. je objavio album "Centerfold".
Glumica Michelle Trachtenberg u seriji je utjelovila Georginu Sparks. Jedina je od mlađe glumačke postave serije koja je već imala izgrađenu karijeru. Prije "Tračerice" glumila je između ostalog u seriji "Buffy: Ubojica vampira".
Pojavila se i u filmu "EuroTrip", a uloge joj nisu prestajale pristizati. Nakon što je glumila u jednoj epizodi serije "Dr. House", dobila je ulogu u "Tračerici".
Georgina je u priči prijateljica Serene Van Der Woodsen koja zna sve o njezinoj prošlosti, a Trachtenberg je Georginu glumila kroz svih šest sezona serije. Nakon "Tračerice" glumila je u brojnim serijama kao što su "Love Bites", "Weeds" i "Guidance". Do smrti se bavila glumom.
Michelle Trachtenberg nije se udavala, niti je imala djece. Sa svojim agentom Jayjem Cohenom je hodala posljednjih pet godina života.
U veljači prošle godine majka ju je pronašla mrtvu u njezinom stanu u New Yorku. Hitna pomoć došla je u stan, no mogli su samo proglasiti njezinu smrt. Imala je samo 39 godina.
Najbolji prijatelj Chucka Bassa i dežurni zavodnik u seriji "Tračerica" bio je Nate Archibald, a glumio ga je Chace Crawford.
Nakon uloge u hit seriji Chace je prihvatio niz uloga. Među serijama u kojima se pojavio bile su "Blood and Oil" te "Undrafted". Od 2019. redovito je glumio u hitu "The Boys" na Primeu.
Crawford je tijekom snimanja "Tračerice" bio uhićen zbog posjedovanja marihuane, no policija ga je pustila na slobodu uz novčanu kaznu.
Godine 2020. časopis People proglasio ga je "najzgodnijim neženjom", za što je glumac rekao da mu je velika čast, no djelovalo mu je "nerealno".
Od početka ove godine u vezi je s manekenkom Kelsey Merritt, a pojavili su se zajedno na nekoliko službenih događanja.
Taylor Momsen utjelovila je mlađu sestru Dana Humphreyja, Jenny. Redovito je glumila u seriji sve do 2010. godine.
Produkciju je napustila kako bi se posvetila svom bendu The Pretty Reckless, s kojim i danas ide na svjetske turneje.
Iako se povukla sa "Tračerice", Momsen se povremeno pojavljivala u nekoliko epizoda.
Danas 32-godišnja glumica pred kamerama je otkako je bila djevojčica, a uspješne uloge imala je u hitovima "Grinch" i "Spy Kids" početkom 2000-ih.
Uloga Vanesse Abrams lansirala je karijeru glumice Jessice Szohr, iako je i prije "Tračerice" imala zapažene uloge u serijama "My Wife and Kids", "What About Brian" i "CSI: Miami".
Uloga Vanesse imala je oštre kritike autorice knjiga "Tračerica" jer u njezinoj priči Abrams nema preveliki značaj kao što ima u seriji. Szohr se nije pojavila u petoj sezoni, no glumila je u finalnoj epizodi hit serije.
"Lucky in Love", "Complications", "Twin Peaks" i "Shameless" samo su neke od serija u kojima se pojavila nakon "Tračerice".
Glumica se 2024. godine udala za sportaša Brada Richardsona s kojim ima kćer Bowie Ellu.
Connor Paolo u "Tračerici" je glumio Erica van der Woodsena, mlađeg Sereninog brata.
Nakon završetka snimanja serije nastavio je glumiti u nezavisnim filmovima, ali i nekoliko hit serija.
Pojavio se u serijama "Revenge" i "Business Doing Pleasure".
Lily van der Woodsen bila je upletena u brojne vlastite drame, ali i one svoje djece, tijekom svih šest sezona serije. Utjelovila ju je Kelly Rutherford.
Nakon "Tračerice" Rutherford se pojavljivala uglavnom kao gostujuća glumica u serijama kao što su "Reckless", "Being Mary Jane" i "Quantico".
Karijeru je nastavila i na velikom platnu, a glumila je u filmovima "Night of the Wild", "Love, of Course" i "All My Husband's Wives".
Rutherford ima dvoje djece s bivšim suprugom Danielom Gierschom, s kojim je zbog skrbništva šest godina provela na sudu.
Posljednjih godina neočekivano je došla u centar pažnje zbog svojih objava na Instagramu, a brojni obožavatelji s iščekivanjem prate njezine odjevne kombinacije i selfije iz lifta.
Rufus Humphrey također je prošao kroz brojne drame u "Tračerici" što zbog Lily, što zbog svoje djece. Glumio ga je Matthew Settle (56).
Settle je karijeru nastavio kroz filmove i serije, a pojavio se u naslovima kao što su "Ouija" i "Criminal Minds: Beyond Borders".
Glumac se 2006. vjenčao s izraelskom glumicom Naamom Nativ s kojom ima kći. Par se rastao 2011. godine.
Drugo dijete dobio je s trenutačnom djevojkom Marijom Alfonsin 2015. godine.
