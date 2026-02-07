Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PREMIJERA PREDSTAVE

FOTO 'Trilogija o Agamemnonu 2.0' okupila brojne uzvanike. Pogledajte tko je bio u HNK-u

Dramska obrada antičkog mita „Trilogija o Agamemnonu 2.0“ autorice Lade Kaštelan, u režiji Livije Pandur, premijerno je izvedena u petak u zagrebačkom HNK, povezujući klasični predložak i aktualni trenutak s fokusom na raspad obitelji, pitanje moći i naslijeđene traume.
Zagreb: Poznati na premijeri predstave "Trilogija o Agamemnonu 2.0"
Izvorna "Trilogija o Agamemnonu" praizvedena je 1995. godine i nastala je u kontekstu neposrednog ratnog iskustva. Njezina nova verzija "2.0" antičku tragediju otvara iz perspektive današnjeg svijeta, u kojem rat i nasilje više nisu neposredno iskustvo, nego trajno prisutna trauma koja se prenosi i ne razrješava. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
1/38
Izvorna "Trilogija o Agamemnonu" praizvedena je 1995. godine i nastala je u kontekstu neposrednog ratnog iskustva. Njezina nova verzija "2.0" antičku tragediju otvara iz perspektive današnjeg svijeta, u kojem rat i nasilje više nisu neposredno iskustvo, nego trajno prisutna trauma koja se prenosi i ne razrješava. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026