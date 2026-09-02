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ZAVODLJIVA SWEENEY

FOTO U oskudnom donjem rublju Sydney je polizala šlag koji joj je pao na bujna prsa

Sydney Sweeny nedavno je izbacila rođendansku kolekciju donjeg rublja, a na oduševljenje svih fanova, ne prestaje ju reklamirati izazovnim fotografijama. Negližei, halteri, tange i prozirni grudnjaci - sve je uključila
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FOTO U oskudnom donjem rublju Sydney je polizala šlag koji joj je pao na bujna prsa
Njena rođendanska kolekcija sadrži sve najvažnije seksi komade: tange, negližee, haltere i samostojeće čarape | Foto: Instagram
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Njena rođendanska kolekcija sadrži sve najvažnije seksi komade: tange, negližee, haltere i samostojeće čarape | Foto: Instagram
Komentari 4

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