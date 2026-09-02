FOTO U oskudnom donjem rublju Sydney je polizala šlag koji joj je pao na bujna prsa

Sydney Sweeny nedavno je izbacila rođendansku kolekciju donjeg rublja, a na oduševljenje svih fanova, ne prestaje ju reklamirati izazovnim fotografijama. Negližei, halteri, tange i prozirni grudnjaci - sve je uključila
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Njena rođendanska kolekcija sadrži sve najvažnije seksi komade: tange, negližee, haltere i samostojeće čarape
| Foto: Instagram
Njena rođendanska kolekcija sadrži sve najvažnije seksi komade: tange, negližee, haltere i samostojeće čarape |
Foto: Instagram
Njena rođendanska kolekcija sadrži sve najvažnije seksi komade: tange, negližee, haltere i samostojeće čarape
| Foto: Instagram
Glumica oduševljava fanove svojim izazovnim izdanjima
| Foto: Instagram
U skladu se temom, Sydney pozira s tijarom, okružena balonima te gasi svjećice na rođendanskoj torti
| Foto: Instagram
Na jednoj fotografiji liže šlag s prstiju dok su joj grudi zamazane ostacima torte
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Zgodna Sydney pokazala je nedavno svojim pratiteljima što se sve nalazi u seksi kutiji njene nove kolekcije donjeg rublja.
| Foto: instagram
Vadila je komadić po komadić i pokazivala kako joj što pristaje...
| Foto: instagram
Njena demonstracija sigurno je najbolja reklama.
| Foto: instagram
U jednom je trenutku okrenula guzu kameri i popela se na prste kako bi se što bolje vidjela.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
A osim plavog, postoji i isti rozi kompletić...
| Foto: instagram
Sydney je prije nekoliko dana u donjem rublju pozirala uz tortu. Kako i ne bi, kad je rujan njen rođendanski mjesec.
| Foto: Instagram
Ona će 12. rujna navršiti 29. godina, a tom je prilikom pripremila tortu.
| Foto: Instagram
Prije nego što je pokazala finalni produkt, pokazala je i kako ga je pripremila.
| Foto: Instagram
Tortu je radila u prozirnom donjem rublju, naravno iz svoje kolekcije SYRN, koje je usput i reklamirala.
| Foto: Instagram
Pokazala je kako razbija jaja...
| Foto: Instagram
...pa je kušala tortu. Toliko je bila ukusna da je morala i prste polizati!
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Sydney Sweeny nedavno je iznenadila svoje pratitelje s najnovijim videom u kojemu nosi seksi donje rublje vlastitog brenda.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Nova kolekcija nastala je povod njenog rođendana.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Pratitelje je tako počastila seksi videom u kojemu pokazuje kako joj stoje halteri, grudnjac i tangice, a u nekoliko kadrova pojavljuje se potpuno gola!
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
- Volio bi početi s desertom! - napisao je jedan pratitelj.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
- Izgleda da je svačiji rođendan! Hvala ti na ovome poklonu! - napisao je drugi.
| Foto: screenshoot/Instagram
U jednom kadru Sydney prolazi ispred kamere samo u tangicama, a bradavice je prekrila tortama.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nedavno je Sydney također promovirala svoje seksi komade. Dok je zabacivala dugu plavu kosu i zavodljivo pozirala, u prvom su planu bili duboki dekolte, gola leđa i obline koje su virile iz izazovnog komada donjeg rublja.
| Foto: Profimedia
U jednom je trenutku rukom pridržala grudi, okrenula se leđima kameri i pokazala stražnjicu, a fanovima je to bilo sasvim dovoljno da je zatrpaju komplimentima.
| Foto: Instagram
'Najljepša žena na svijetu', 'Ovo nije pošteno', 'Izgledaš fantastično', 'Bomba', hvalili su je.
| Foto: Instagram
Iza zavodljivih kadrova krije se nova kampanja za njezin brend donjeg rublja SYRN, koji je lansirala početkom godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto HBO
Foto Instagram
Foto HBO Max
Foto profimedia
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto PROFIMEDIA
Foto screenshot/Youtube
Foto Profimedia
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto HBO Max
Foto HBO Max
Foto HBO Max
Foto Profimedia
Foto HBO
Foto HBO
Foto HBO
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto Profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram