Obavijesti

Galerija

Komentari 2
TRENING PA KNJIGA

FOTO Uh! Nives nakon treninga pokazala utegnutu guzu! Taisha joj pomagala učiti novu ulogu

Čim je došla kući s treninga, Nives Celzijus se uhvatila učenja dijaloga za seriju 'Slučajna obitelj'. Snimala se dok je u sportskom topiću i kratkim hlačicama učila s kćeri. Sve je bilo dobro dok se u scenariju nisu pojavile krave
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Uh! Nives nakon treninga pokazala utegnutu guzu! Taisha joj pomagala učiti novu ulogu
Nives je dobila ulogu načelnice Jaruge u novoj seriji na 'Slučajna obitelj' na Novoj TV | Foto: Instagram/Nives Celzijus
1/135
Nives je dobila ulogu načelnice Jaruge u novoj seriji na 'Slučajna obitelj' na Novoj TV | Foto: Instagram/Nives Celzijus
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026