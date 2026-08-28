FOTO Uh! Nives nakon treninga pokazala utegnutu guzu! Taisha joj pomagala učiti novu ulogu

Čim je došla kući s treninga, Nives Celzijus se uhvatila učenja dijaloga za seriju 'Slučajna obitelj'. Snimala se dok je u sportskom topiću i kratkim hlačicama učila s kćeri. Sve je bilo dobro dok se u scenariju nisu pojavile krave
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Nives je dobila ulogu načelnice Jaruge u novoj seriji na 'Slučajna obitelj' na Novoj TV
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Nives je dobila ulogu načelnice Jaruge u novoj seriji na 'Slučajna obitelj' na Novoj TV |
Foto: Instagram/Nives Celzijus
Nives je dobila ulogu načelnice Jaruge u novoj seriji na 'Slučajna obitelj' na Novoj TV
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Kći Taisha pomogla joj je učiti za snimanje
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
No, kad je Taisha spomenula krave, Nives se zbunila
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Pjevačica i glumica prije učenja je bila na treningu. Po povratku kući, odmah se uhvatila učenja
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Nives Celzijus je nedavno kupila drvenu kuću i sama ju popravlja
| Foto: Instagram
Fali mi točno 20 i koji centimetar, kaže Nives.
| Foto: Instagram
Treba mi frajer od kojih 1.95 cm. Tražim jednog takvog, mišićavog, šarmantnog, radišnog kao ja, poručila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kupila sam si kućicu u prirodi i službeno sam najsretnija na svijetu, poručila je nedavno Nives.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Pokazala je i kako radi na njoj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nives je prije toga pokazala kako je s prijateljicom uživala na večeri u Opatiji
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Blistala je u ljetnoj haljinici
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Nives nije zaboravila koji su joj najjači atributi, pa je odabrala duboki dekolte
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Nedavno je zapalila društvene mreže fotografijom u minijaturnoj haljinici
| Foto: instagram
I ovog ljeta često 'časti' svoje fanove izazovnim objavama na mrežama.
| Foto: Instagram
Kupanje, sunčanje, fotkanje...Nives stigne sve, a pritom izgleda fantastično.
| Foto: Instagram
Pokazala je kako joj stoji neon naarančasti badić ispod kojeg vire brojne tetovaže, inače oku skrivene...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Provozala se i na gliseru, koji joj itekako dobro stoji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U kratkom je videu otkrila da voli brzu vožnju po moru...
| Foto: Instagram
A vjetar u kosi dodatno je začinio prizor...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nives Celzijus s fanovima je prije nekoliko dana podijelila trenutke iz Opatije.
| Foto: Instagram
Prvo je pozirala u narančastoj haljinici, a nakon toga se skinula u bikini.
| Foto: Instagram
No bikini je jedva izdržao njen bujni dekolte.
| Foto: Instagram
S obzirom na temperature, Nives je i nedavno pozirala u bikiniju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Neki su ju tada ipak gledali u oči pa primijetili i kako je nešto drugačije s njezinim očima...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Nego, tko je percipirao kako se zove moja nova pjesma? - napisala je u opisu fotografija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je u kasnim večernjim satima Nives svoje pratitelje počastila malim videom sebe u ogledalu.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Obukla je badić i snimila kako joj pristaje.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Osim badića, pokazala je i tetovaže.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
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| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Kristijan Jalšić/Happy FM
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram