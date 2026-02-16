FOTO Uloge koje su obilježile karijeru Roberta Duvalla

Holivudska ikona Robert Duvall imao je toliko vrhunskih uloga da ih je teško pobrojati. Izdvojili smo neke i kroz fotografije prikazala dijelove njegove bogate karijere
Robert Duvall, jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, čija je tiha intenzivnost i neupitan autoritet obilježila čak sedam desetljeća američke kinematografije, preminuo je u 96. godini života.
| Foto: MPNC
Robert Duvall, jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, čija je tiha intenzivnost i neupitan autoritet obilježila čak sedam desetljeća američke kinematografije, preminuo je u 96. godini života. |
Foto: MPNC
Robert Duvall, jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, čija je tiha intenzivnost i neupitan autoritet obilježila čak sedam desetljeća američke kinematografije, preminuo je u 96. godini života.
| Foto: MPNC
Njegova supruga Luciana Duvall potvrdila je da je glumac mirno preminuo u svom domu u Virginiji. Njegov odlazak simbolizira kraj jedne velike ere te iza sebe ostavlja bogato nasljeđe uloga koje su ga trajno uvrstile među besmrtnike Hollywooda.
| Foto: Stringer .
Nakon brojnih kazališnih i televizijskih angažmana, na velikom platnu debitirao je 1962. godine u ulozi koja je odmah postala dio filmske povijesti. Na preporuku scenarista Hortona Footea dobio je ulogu povučenog i neshvaćenog Booa Radleyja u klasiku „Ubiti pticu rugalicu“, čime je započeo uspon koji će ga tijekom sedamdesetih pretvoriti u jedno od ključnih lica „Novog Hollywooda“.
| Foto: Profimedia.hr
Suradnja s redateljima poput Roberta Altmana i Francisa Forda Coppole dodatno ga je lansirala među najveće. U Altmanovoj ratnoj satiri „MAS*H“ (1970.) istaknuo se kao rigidni bojnik Frank Burns.
| Foto: Â© 20th Century Fox
Potom je uslijedila uloga koja ga je trajno obilježila - Tom Hagen, smireni i proračunati consigliere obitelji Corleone u Coppolinim remek-djelima „Kum“ (1972.) i „Kum II“ (1974.). Za tu je ulogu dobio i prvu od ukupno sedam nominacija za Oscara.
| Foto: Profimedia.hr
Kraj desetljeća obilježio je još jednim antologijskim likom - potpukovnikom Billom Kilgoreom u ratnom spektaklu „Apokalipsa danas“ (1979.), darovavši publici jednu od najpoznatijih filmskih rečenica: „Volim miris napalma ujutro.“
| Foto: Profimedia.hr
Nakon niza nominacija, Oscar je konačno osvojio 1983. godine za ulogu Maca Sledgea, posrnulog country pjevača u potrazi za iskupljenjem, u filmu „Nježno milosrđe“.
| Foto: Profimedia.hr
Najdraža uloga bila mu je ona iskusnog teksaškog rendžera Augustusa „Gusa“ McCraea u kultnoj miniseriji „Lonesome Dove“ (1989.).
| Foto: Profimedia.hr
U Danima groma
| Foto: Profimedia.hr
U THX 1138
| Foto: NZ
U Žestokom udaru
| Foto: IFA Film
Foto IFA Film
Foto IFA Film
Foto Lucy Nicholson
Foto Mark Blinch
Foto Lucy Nicholson
Foto Mark Blinch
Foto Mark Blinch
Foto Mario Anzuoni
Foto Danny Moloshok
Foto Brian Snyder
Foto Hubert Boesl/DPA