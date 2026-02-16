Obavijesti

ISPISAO POVIJEST

FOTO Uloge koje su obilježile karijeru Roberta Duvalla

Holivudska ikona Robert Duvall imao je toliko vrhunskih uloga da ih je teško pobrojati. Izdvojili smo neke i kroz fotografije prikazala dijelove njegove bogate karijere
Robert Duvall Has Passed Away **FILE PHOTOS**
Robert Duvall, jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, čija je tiha intenzivnost i neupitan autoritet obilježila čak sedam desetljeća američke kinematografije, preminuo je u 96. godini života. | Foto: MPNC
