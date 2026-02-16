FOTO Uloge koje su obilježile karijeru Roberta Duvalla

Nakon brojnih kazališnih i televizijskih angažmana, na velikom platnu debitirao je 1962. godine u ulozi koja je odmah postala dio filmske povijesti. Na preporuku scenarista Hortona Footea dobio je ulogu povučenog i neshvaćenog Booa Radleyja u klasiku „Ubiti pticu rugalicu“, čime je započeo uspon koji će ga tijekom sedamdesetih pretvoriti u jedno od ključnih lica „Novog Hollywooda“. | Foto: Profimedia.hr