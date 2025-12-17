Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POGLEDAJTE ATMOSFERU

FOTO Urban&4, gudački kvartet i gosti oduševili Arenu Zagreb!

Set lista je bila pravi presjek karijere, ali i ugodno iznenađenje za dugogodišnje fanove jer su izvedene pjesme koje se rijetko čuju uživo. Posebno snažne trenutke donijeli su „Lopov Jack“ i „Svijet za nas“ s Vladom Simcichem Vavom te „Glas jeka“, “Iskra” i “Nitko osim nas”...
Zagreb: Urban & 4 obilježili 30 godina zajedničkog rada koncertom simboličnog naziva "Nitko osim nas"
Foto Luka Antunac/PIXSELL
1/26
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025