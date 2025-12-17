FOTO Urban&4, gudački kvartet i gosti oduševili Arenu Zagreb!

Set lista je bila pravi presjek karijere, ali i ugodno iznenađenje za dugogodišnje fanove jer su izvedene pjesme koje se rijetko čuju uživo. Posebno snažne trenutke donijeli su „Lopov Jack“ i „Svijet za nas“ s Vladom Simcichem Vavom te „Glas jeka“, “Iskra” i “Nitko osim nas”...
Tisuće glasova u prepunoj Areni pjevali su svaki stih, nove i stare pjesme, bez zadrške...
Posebnu dimenziju večeri donio je i gudački kvartet, koji nije bio tek dodatak, već ravnopravni sudionik glazbene priče.
Gosti Vava, Gibonni, Nikša Bratoš i Ana Širić nisu bili samo glazbeni dodaci, već su oni i dugogodišnji prijatelji i suputnici koji su večer učinili još osobnijom, toplijom i bogatijom.
Poseban trenutak koncerta dogodio se na pjesmi „Priđi mi bliže“, kada su cijeli bend i gudači izašli naprijed i pjevali zajedno s publikom.
