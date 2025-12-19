Obavijesti

Napeti stres test odlučuje tko ispada, a tko će ući u top šest najboljih kuhara u MasterChefu

Foto: Nova TV

Četvero kandidata ulazi u nemilosrdan stres test pun emocija, preciznih tehnika i vrhunskih zadataka. Fokus, kontrola i znanje odlučit će tko nastavlja, a tko napušta MasterChef kuhinju

Endrina, Otto, Barbara i Renata ući će u stres test koji će se odvijati kroz više precizno definiranih faza, a svaka od njih zahtijevat će fokus.

Foto: Nova TV

Barbara će u taj izazov ući bez zadrške, svjesna da je pred njom trenutak odluke.

- Spremna sam se izboriti za opstanak. Želim se boriti i ostati do kraja - poručit će odlučno, dajući do znanja da povlačenja nema.

Otto će pak istaknuti da je vrijeme da pokaže svoje emocije.

- Želim danas predočiti svoje emocije na tanjuru - kazat će, a zatim dodati: 'Tek sad igra počinje, ono prije je bila dosada.Njegove riječi najavit će pristup u kojem emocija i tehnika moraju pronaći zajednički jezik.

Foto: Nova TV

Renata će priznati da su je prethodni dani emocionalno iscrpili.

- Slegle su mi se emocije., uhvatilo me jučer ludilo, danas je novi dan - reći će, osvrćući se na snažnu reakciju i suze nakon što joj je žiri priopćio da će morati u stres test. Endrina će pak otvoreno govoriti o pritisku koji dolazi s izazovom: 'Danas je stres test i emocije su još jače.'

Prva faza donijet će zadatak koji ne ostavlja prostor za pogrešku - čišćenje i rezanje ljutike u savršeni brunoise. Riječ je o preciznoj francuskoj tehnici kojom se povrće pretvara u iznimno sitne, ujednačene kockice, zahtijevajući strpljenje i potpunu kontrolu pokreta.

Foto: Nova TV

U drugoj fazi u kuhinju će stići gost kuhar Marin Pleše, diplomirani inženjer geodezije s Krka i nagrađivana zvijezda hrvatske kulinarske scene. On će demonstrirati čišćenje škampa, nakon čega će natjecatelji morati ponoviti svaki njegov korak. Govoreći o vlastitom putu, Marin će istaknuti: 'U profesionalnoj kuhinji počeo sam kuhati prije sedam godina. Prije toga sam kao i vi bio entuzijast... Kulinarski svijet je guranje sebe izvan zone komfora. Ne postaje lakše, postaje samo izazovnije. Konstantna znatiželja i strast za tim poslom vam daju energiju za novi dan.'

Foto: Nova TV

Posebno će naglasiti odnos prema glavnoj namirnici iz svog jela - škampu.

- Velika mi je želja da natjecatelji shvate kako se može iskoristit cijela namirnica, da joj pristupe s poštovanjem. Škampa je sve manje... važno je da se svaki škamp iskoristi do zadnjeg grama - poručit će.

Foto: Nova TV

U završnoj fazi kandidati će morati replicirati jelo koje je Marin osmislio posebno za ovo natjecanje, ali radit će ga bez recepta.

- Najbitniji je fokus. Morate u stopu pratiti Marina - reći će im chef Goran. Pred njima će se naći dva zvona: ispod jednog rižoto u kremi od samoniklog bilja sa škampima, ispod drugog rekonstrukcija koktela od škampa, koje će kandidati morati replicirati.

  

Foto: Nova TV

Tko će od natjecatelja u stres testu završiti svoje MasterChef putovanje, ne propustite doznati u novoj epizodi.

