FOTO Večera za 5, tange za 6: Lukrecija se nakon jela skinula i šokirala ostale kandidate...

Večeras je u showu 'Večera za 5' atmosfera dosegla točku vrenja, i to ne samo zbog ljetnih temperatura. Dok je domaćica Nataša u svojoj kuhinji marljivo dovršavala desert, njezini su gosti odlučili iskoristiti sve čari njezine prekrasne kuće s bazenom, pretvorivši opušteno druženje u neočekivanu zabavu, piše RTL.

Foto: RTL/screenshot

Lukrecija, kako je i sama kasnije priznala, cijeli je dan gledala u bazen i jednostavno više nije mogla izdržati.

"Mislim da sam samo ja najhrabriji ovdje, svi se boje", izjavila je odvažno prije nego što je odlučila prva skočiti u vodu. Svoj spontani potez objasnila je jednostavno: "Ne znam jesam li šokirala goste i sve ostale, ali to sam jednostavno ja. Bilo mi je vruće i htjela sam se baciti u taj bazen."

Lukrecijina hrabrost nije dugo ostala usamljena. Ubrzo joj se u bazenu pridružio i kipar Petar, koji je svoj potez opravdao dalmatinskim porijeklom. "S obzirom na to da sam Dalmatinac, voda je ipak meni u krvi, tako da moram nekako skočiti u tu vodu", rekao je kroz smijeh, pokazavši da je i on spreman za ljetne ludorije. Dok su se njih dvoje veselo brčkali, ostali kandidati su sa zanimanjem promatrali sa strane, uživajući u nesvakidašnjem prizoru.

Foto: RTL/screenshot



Neočekivani razvoj događaja izazvao je različite reakcije. Mahir, domaćin prve večeri, ostao je, kako su drugi primijetili, pomalo zatečen. Priznao je da se divio Lukreciji, ali je odlučio ostati po strani. Svoj je ostanak "na suhom" duhovito prokomentirao. "Mislim da su tu igrali mladost, ludost. Ovaj treći bi bio suvišan", zaključio je Mahir, dajući naslutiti da je atmosfera uz bazen postala pomalo romantična.