Obavijesti

Show

Komentari 0
KAKAV SHOW

FOTO Večera za 5, tange za 6: Lukrecija se nakon jela skinula i šokirala ostale kandidate...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Večera za 5, tange za 6: Lukrecija se nakon jela skinula i šokirala ostale kandidate...
8
Foto: RTL/screenshot

Kandidati 'Večere za 5' sjedili su u dvorištu nedaleko od bazena, a vrckava Lukrecija nije mogla odoljeti iskušenju pa je skinula odjeću i uskočila u vodu

Admiral

Večeras je u showu 'Večera za 5' atmosfera dosegla točku vrenja, i to ne samo zbog ljetnih temperatura. Dok je domaćica Nataša u svojoj kuhinji marljivo dovršavala desert, njezini su gosti odlučili iskoristiti sve čari njezine prekrasne kuće s bazenom, pretvorivši opušteno druženje u neočekivanu zabavu, piše RTL.

Foto: RTL/screenshot

Lukrecija, kako je i sama kasnije priznala, cijeli je dan gledala u bazen i jednostavno više nije mogla izdržati.

"Mislim da sam samo ja najhrabriji ovdje, svi se boje", izjavila je odvažno prije nego što je odlučila prva skočiti u vodu. Svoj spontani potez objasnila je jednostavno: "Ne znam jesam li šokirala goste i sve ostale, ali to sam jednostavno ja. Bilo mi je vruće i htjela sam se baciti u taj bazen."

Lukrecijina hrabrost nije dugo ostala usamljena. Ubrzo joj se u bazenu pridružio i kipar Petar, koji je svoj potez opravdao dalmatinskim porijeklom. "S obzirom na to da sam Dalmatinac, voda je ipak meni u krvi, tako da moram nekako skočiti u tu vodu", rekao je kroz smijeh, pokazavši da je i on spreman za ljetne ludorije. Dok su se njih dvoje veselo brčkali, ostali kandidati su sa zanimanjem promatrali sa strane, uživajući u nesvakidašnjem prizoru.

Foto: RTL/screenshot


Neočekivani razvoj događaja izazvao je različite reakcije. Mahir, domaćin prve večeri, ostao je, kako su drugi primijetili, pomalo zatečen. Priznao je da se divio Lukreciji, ali je odlučio ostati po strani. Svoj je ostanak "na suhom" duhovito prokomentirao. "Mislim da su tu igrali mladost, ludost. Ovaj treći bi bio suvišan", zaključio je Mahir, dajući naslutiti da je atmosfera uz bazen postala pomalo romantična.

VEČERA ZA 5 Izdašne porcije i kupanje u bazenu Natašu nisu stavile na vrh: 'To je jako velika zamjerka'
Izdašne porcije i kupanje u bazenu Natašu nisu stavile na vrh: 'To je jako velika zamjerka'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda
OBJAVILA SEKSI FOTKE

Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda

Riječka manekenka Barbara Šegetin ušla je u Big Brother kuću u regionalnoj verziji showa 2015. godine, sa svojom sestrom Tinom. Evo kako ona sada izgleda
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 24. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...
FOTO Twerkala i zavodila, a sad želi čistiti: Pogledajte kako danas izgleda Sarah Seifert
PLESOM ŠOKIRALA MNOGE

FOTO Twerkala i zavodila, a sad želi čistiti: Pogledajte kako danas izgleda Sarah Seifert

Sarah Seifert izazvala je lavinu komentara na objavu na TikToku. U njoj je rekla da se prijavila na posao čistačice, a zatim i objavila navodni odgovor koji je šokirao njezine pratitelje. Proslavila se u Supertalentu, a bila je i u Gospodinu Savršenom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026