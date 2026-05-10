FOTO/VIDEO Glumci i političari zaigrali rukomet u Bjelovaru: 'Igramo prljavo i bezobrazno'

U gradu rukometa, Bjelovaru, koji je još 1972. imao europske prvake, u nedjelju je održan humanitarni rukometni turnir. Tradicionalno, glumci koji nastupaju na BOK festu preselili su se s kazališnih dasaka na sportski teren.
Glumci su snage odmjerili s ekipama političara, bjelovarskih rukometnih veterana, a bila je tu je i ekipa bjelovarske Opće bolnice.
Iako je atmosfera bila revijalna i puna šale, na terenu nije nedostajalo ni sportskog nadmetanja ni dobacivanja.
- Taktika je kao i svake godine. Igramo prljavo, bezobrazno, ne poštujući pravila i pokušavajući na taj način pobjedit naše protivnike, rekao je glumac Paško Vukasović, javlja HRT.
Posebnu pažnju ponovno je privukao ogled umjetnika i političara, koji je već postao svojevrsna tradicija turnira. Glumac i umjetnički direktor festivala Goran Navojec rekao je kako mu je upravo taj dvoboj najzanimljiviji dio cijelog događaja.
- Sraz umjetnika i političara, to je najslađi sraz ovdje. Umjetnost koja propituje političare, a u ovom slučaju čak se može s nekim i fizički obračunati jer je to na terenu i sve prolazi pod jedno, 'ajmo reći, prihvatljivo nesportsko ponašanje - rekao je Navojec.
