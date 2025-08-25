Lošinj pod svjetlima reflektora
FOTO Vikend glamura i luksuza! Majoli, Kolinda i drugi uživali na eventu Snježane Mehun...
Sanlorenzo i Bluegame jahte ponovno su zasjale pod svjetlima reflektora uz Bocellijevu glazbu, ploveći u ritmu baš kao da plešu u bajkovitoj uvali Čikat, gdje su smješteni neki od najprestižnijih i najluksuznijih hotela na Jadranu. Internacionalni bend iz Monte Carla White Cats, koji nastupa isključivo na luksuznim privatnim zabavama poput F1 gala večeri, Bala ruža ili u Marine Clubu Monte Carlo, angažiran je posebno za ovu prigodu te je oduševio goste. Sanlorenzo Adria, član renomirane Master Yachting Group, priredio je ekskluzivni Sanlorenzo Adria Elite Weekend u prekrasnom ambijentu Lošinj Hotels & Villas na plaži hotela Bellevue. U suradnji s Lošinj Hotels & Villas, Bellevueom, Alhambrom i Delta Districtom, događaj je okupio međunarodne goste iz Austrije, Češke, Mađarske, Srbije, Ukrajine, Rusije i Italije, koji su imali priliku uživati u spoju vrhunske nautike, gastronomije i glazbe.